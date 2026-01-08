長輩去日本玩被坑錢？揭內幕：招牌出現這個要小心

旅台日本作家「日本人的歐吉桑」在FB指出，有位網友來信詢問，一位長輩打算獨自在日本旅遊兩週。在台灣，他們先購買了國際網路卡，並且台灣的電信公司提供了非常好的服務，對於問題都能即時回答，並親自指導長輩如何更換SIM卡以及輸入序號等操作。然而，當長輩到達日本後，試圖請當地的電信公司幫忙使用針將SIM卡彈出，卻被收取了500日圓（約台幣110元）的費用，而且還要由長輩自己使用帶來的針來操作，甚至在請店員幫忙輸入序號時也被拒絕。這位網友對日本的電信公司態度不友善並且收取服務費感到困惑，並問道這是日本文化中沒有免費服務的一部分嗎？

廣告 廣告

長輩去日本玩被坑錢？揭內幕：招牌出現這個要小心

對此，日本人的歐吉桑解釋說，這在日本是正常的現象。首先，日本的服務結構是選擇性的，每項服務都有相應的費用，這和台灣提供的整套式服務不同。如果不事先了解，可能會誤以為日本商家是在以各種名目收取費用，只謀取利益。

長輩去日本玩被坑錢？揭內幕：招牌出現這個要小心

在日本，許多行業都有對每項服務收取費用的規定，尤其是在3C家電、婚禮和美容行業中。甚至連打開手機、創建Facebook帳號、Line帳號等操作都需要收費。對於日本人來說，提供超出規定範圍的服務給客人相當於違反公司規定，因此已經習慣了台灣超友善的整套服務的人，對於日本的服務可能會感到冷漠。然而，對於日本人來說，一旦出現問題，對方將承擔所有責任，因為已經支付了費用。

甚至在廣告行銷方面，台灣和日本也存在差異。日本人的歐吉桑表示，台灣的宣傳以整套服務為重點，而日本則以最低費用為宣傳手段，因此前往日本旅遊時需要注意，商家的招牌上寫著「XX日幣」的價格，但實際上不可能只支付這個價格，還會有很多其他費用需要支付。