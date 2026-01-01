長野白馬村修例｜整頓觀光亂象！從過度滑雪旅遊區化身禮儀之村

長野縣白馬村，有長野二世古之稱，每年來自海外的滑雪客絡繹不絕，街頭語言多元，宛如一座國際小鎮。然而，熱鬧背後卻也帶來了不少煩惱。近日，白馬村議會通過了《禮儀條例》修正案，為這座觀光勝地立下更明確的行為規範，期望在歡迎旅客的同時，也別忘了尊重當地的生活節奏與文化規範。

長野白馬村觀光人潮日增，尤其是外國遊客比例上升，違規情況亦愈加頻繁。（圖片來源：白馬村觀光局）

12月修例 2026年7月1日起引入罰款

白馬村自2015年起便設有《美麗村莊與舒適生活環境守護條例》，俗稱「禮儀條例」，明文禁止如邊走邊飲酒、吸煙、在道路上滑雪等行為。然而，隨著觀光人潮日增，尤其是外國遊客比例上升，違規情況亦愈加頻繁。村內不時出現深夜喧嘩、塗鴉、亂貼貼紙、無視交通規則等擾民行為，令當地居民叫苦連天。為此，白馬村議會於2025年12月18日通過修正案，擴大禁止行為的範圍，並首次引入罰則。違反條例者將面臨最高五萬日圓的罰款。雖然修正案已正式生效，但罰則將於2026年7月1日起正式執行，給予遊客與業者一段適應期。

白馬村議會通過修正案，擴大禁止行為的範圍，違反條例者，將面臨最高五萬日圓的罰款。（圖片來源：白馬村觀光局）

多語言宣傳「白馬的禮儀文化」

為配合條例推行，白馬村亦積極展開多語言宣導，包括製作英文版的宣傳單張、海報與告示牌，向全球遊客傳遞「白馬的禮儀文化」。白馬村村長丸山俊郎指出，條例的目的並非單純懲罰，而是希望透過明確規範與罰則，提升旅客的道德意識與公共禮儀。他強調：「我們希望打造一個居民與旅客都能安心共處的環境，讓白馬村成為真正的國際友善社區。」

展開多語言宣導，包括製作英文版的宣傳單張、海報與告示牌，向全球遊客傳遞「白馬的禮儀文化」。（圖片來源：白馬村觀光局）

