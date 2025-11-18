閃兵案︱王大陸當庭鞠躬認罪稱「無知犯錯」 陳柏霖等遭求重判

四大飲食平台網購優惠碼大放送！
【on.cc東網專訊】台灣藝人王大陸早前曾因涉嫌花360萬新台幣（下同，約90萬港元），透過「逃兵集團」偽造文書逃兵役遭逮捕，佢依家按規定服一年替代役；同時，案件牽扯出另外多位男藝人包括修杰楷、陳柏霖、張書偉、謝坤達及廖允杰5人同涉閃兵。王大陸今日（18日）現身法院首度開庭審理，王大陸當庭鞠躬道歉認罪，表示「因無知犯下的錯誤」，並稱佢喺國父紀念館附近與住所交付集團首腦陳志明300萬、再匯款60萬作為逃兵酬勞，辯護人則表示希望考量認罪、佢亦已當兵9個月，改為給予易科罰金，終僅花11分鐘簡單開完準備庭。
檢方指控，王大陸為躲避服兵役，以360萬作為逃兵的代價，將健保卡、身份證交畀陳志明代辦逃兵，由陳手下李名宸冒名頂替就醫，偽造高血壓病歷，但因王大陸長年在境外、時間不易配合，加上陳志明因案入監告吹。王大陸另事後謊稱身份證與健保卡遺失辦理補發，被起訴偽造文書。
準備程序庭上，王大陸起立鞠躬向法官道歉認罪，稱「因無知犯下的錯誤」，表示佢原先以30萬為代價，同陳志明於國父紀念館附近交錢，後來又喺住所同陳志明以100萬再面交，又再以155萬、66萬談妥再畀200萬，並於住所面交，最後又匯款60萬，共支付360萬元，付錢時都只有佢同陳志明在場。
王大陸辯護律師曾益盛表示，雖然搵人代看診嘅犯罪動機不可行，但指出王大陸已當兵9個月，申請健保卡及身份證係因為3月要去當兵需要證件，但聯繫唔到陳志明，要入伍先會再辦，請求法院考量佢偵查時就坦白犯罪、態度良好，請求給予易科罰金。
審判長最後確認沒有爭點，所有證據都承認有其證據能力，並向王大陸表示因為陳志明稱只有收260萬代辦逃兵，需要再以證人身分傳喚王大陸到庭作證。
至於陳柏霖等藝人，承辦檢察官於起訴書中痛批，修杰楷、陳柏霖、張書偉、謝坤達及廖允杰5人身為公眾人物，享有高度媒體關注及相關紅利，對青年世代具有相當影響力，卻蓄意規避兵役，嚴重背離公眾期待及公民應盡義務，5人法定役期為1年10月，檢方從重求刑2年8月。事實上，緩刑核心要件為宣告刑於兩年以下，無特定前科紀錄，法官認為可暫緩執行，眾藝人便可以逃過牢獄之災。
有台灣律師分析，檢方針對藝人逃兵案求刑2年8個月，好明顯係唔想畀佢哋緩刑。名人被關依比例原則是否下手太重，仍有待商議：「不過這些人可以認罪及以公益行為回饋社會，有機會兩年以下，就可以緩刑不用關。」
