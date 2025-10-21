不斷更新｜累計 21 名議員宣布棄選立法會
閃兵爭議再爆5大咖！修杰楷、陳柏霖、Energy書偉、棒棒堂小杰遭拘提，坤達也在名單上
台灣男星閃兵風暴再度爆發！自2月王大陸涉嫌造假病歷閃兵後，檢方不斷深入調查，5月已揪出《棒棒堂》威廉等8位藝人，今（21）日再爆出有5位知名男星遭拘提，包括修杰楷、陳柏霖、Energy書偉、棒棒堂小杰均被上銬帶回，另傳出Energy坤達也在名單上，只是因為目前人不在台灣，尚未到案。
修杰楷曾在2016年入伍當替代役，當時還獲選為「替代役反毒代言人」，但因為老婆賈靜雯懷了第三胎，他僅服替代役5個月便提前退役。為何明明服了役仍被拘提？據悉，他涉嫌在入伍服役前找「閃兵集團」協助造假，但因操作失誤未達免役標準，因此改服替代役。目前案件仍在調查中。
至於陳柏霖、書偉、小杰、坤達，4人皆因為不同原因免除兵役，陳柏霖是「重度高血壓」複檢免役；書偉為「地中海型貧血」；小杰自稱是「家族遺傳性疾病」；坤達則是「氣胸」，還曾因此動過手術。檢警目前仍在調查詳情中。
【on.cc東網專訊】台灣影后賈靜雯老公、現年42歲的修杰楷今日（21日）因閃兵案遭執法人員上手銬拘提，而老婆賈靜雯正在廈門拍戲，其經理人公司代回應：「配合調查釐清事實，是人人應盡的責任，但由於事發突然，檢調一早入屋上銬，小孩受到驚嚇，表示非常震驚及擔心。」
