閃婚原因曝光！日千萬YTR Hajime社長結婚了
[NOWnews今日新聞] 擁有1630萬訂閱者的日本YouTuber「Hajime社長（はじめしゃちょー）」昨（30）日突然透過新影片宣布結婚，曾被大胃王木下佑香爆出劈腿的他，透露自己一開始覺得不結婚挺好的，但不希望自己喜歡的女生跟別人結婚，因此決定踏入婚姻。
Hajime社長驚喜宣布結婚！女方身分不公開
Hajime社長在全新影片「Hajime社長結婚了」中，穿著正式的黑西裝現身，並且宣布自己結婚的消息，同時還在鏡頭前展現了素雅的婚戒，「我們已經完成結婚登記，也提交了結婚申請書，跟妻子已經入籍了。」
千萬級YouTuber Hajime社長的結婚對象也讓人非常好奇，他透露另一半是「圈外女性」，並不是像他一樣的網紅，沒有在進行演藝工作以及媒體工作，因此過去才沒有曝光女方的身分，「她不會在我的影片中露臉，希望大家看到我跟她走在路上時，不要偷拍或是散佈相關資訊。」由此也能夠看見他對女方的保護。
過去曾是不婚主義！曾因劈腿木下佑香惹議
Hajime社長坦言，過去自己認為這輩子不結婚也沒關係，但是隨著年齡的增長，周遭的親友逐漸踏入婚姻，開始有一種「只有自己沒跟上的感覺」，雖然同時覺得自己過日子也很幸福，直到自己碰上這位女孩，因為「不想看到她跟別人結婚」，所以Hajime社長有了強烈要結婚的感覺。
2017年，Hajime社長曾被日本大胃王木下佑香怒控劈腿，當時他曾一度神隱在螢幕前，事後他拍片道歉，坦承自己在感情中的不對平息怒火。本次Hajime社長正式宣布結婚，再次掀起許多多年觀眾討論。
