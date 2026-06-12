Saiga NAK

「閃電十一人 英雄們的勝利之路」免費大型更新「 全新開球DLC」於6月11日起發佈！Switch 2專用盒裝版同步發售

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「閃電十一人 英雄們的勝利之路」免費大型更新「 全新開球DLC」於6月11日起發佈！Switch 2專用盒裝版同步發售
「閃電十一人 英雄們的勝利之路」免費大型更新「 全新開球DLC」於6月11日起發佈！Switch 2專用盒裝版同步發售

株式會社LEVEL-5宣布，「閃電十一人 英雄們的勝利之路」的第5彈免費大型更新「全新開球DLC」已開始發佈。
此外，Nintendo Switch 2 Edition的盒裝版也已於 2026年6月11日(星期四) 開始販售。

發佈免費大型更新「全新開球DLC」！季度選手登場，還有笹波雲明的新故事

閃電十一人 英雄們的勝利之路」的免費大型更新第5彈已發佈！
「全新開球DLC」已追加在Nintendo Switch 2、Nintendo Switch、PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Steam平台。

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個性豐富且超華麗的必殺技！
個性豐富且超華麗的必殺技！

在「閃電十一人 英雄們的勝利之路」中，除了主角笹波雲明所展開的「故事模式」，以及能將 總計超過5,400名角色 納為夥伴的「編年史模式」之外，還可以享受與全世界玩家競爭的線上大賽「勝利之路」。

新試合システム多数搭載
新試合システム多数搭載
（另開新視窗）
自由度の高いキャラメイキング
自由度の高いキャラメイキング
（另開新視窗）

在第5彈更新中，本作品將進一步進化登場！

實施免費大型更新！「全新開球DLC」的內容是？

季度選手
季度選手

在「全新開球DLC」中，參與大賽系統「勝利之路」所需的 季度選手 登場！
季度選手不僅限於大賽系統，也可以在編年史模式或線上對戰等各種比賽中取得。

シナジーアタッチメント
シナジーアタッチメント
（另開新視窗）
笹波雲明の物語
笹波雲明の物語
（另開新視窗）

此外，還實裝了當關係密切的角色組合搭配時會發動增益效果的道具「共鳴印記」。
編年史模式中也追加了追尋 笹波雲明故事 的「勝利路線」！

雷頓教授與路克的英姿也來了！

奔跑中的雷頓與路克
奔跑中的雷頓與路克

在這次的更新中，竟然從「雷頓教授」系列實裝了艾爾夏爾・雷頓路克・特萊頓

勝利邏輯
勝利邏輯

加入我的隊伍，組成超越作品藩籬的夢幻隊伍吧！
在閃電十一人的世界裡也敬請享受雷頓與路克的活躍表現。

實施多種平衡調整

除此之外，本次更新也進行了多種平衡調整。

  • 累積蓄力・被動技能的調整

  • 必殺技・氣勢的規格調整

  • 「封鎖關鍵人物」的效果變更

除此之外，也針對比賽系統及養成層面等進行了讓玩家能更舒適遊玩的更新。
詳細資訊請參閱「閃電十一人 英雄們的勝利之路」官方網站

遊戲本篇「Nintendo Switch 2 Edition」盒裝版發售！舉辦可獲得原創拼圖的活動

Nintendo Switch 2 Edition發售
Nintendo Switch 2 Edition發售

「閃電十一人 英雄們的勝利之路」的Nintendo Switch 2 Edition盒裝版已於2026年6月11日(星期四)起開始販售！

  • 建議售價: 9,210日圓(含稅)

請至全國各販售店面，親自拿起盒裝版看看吧。

紀念DLC發佈・Nintendo Switch 2 Edition發售！跟隨&引用轉推活動

為紀念「全新開球DLC」發佈以及遊戲本篇「Nintendo Switch 2 Edition」發售，正在舉辦可獲得贈品的活動！

  • 活動期間: 至2026年6月25日(星期四)23:59止

  • 獎品: 原創拼圖 10名

參加方法

  • 1. 跟隨官方X(@inazuma_project)

  • 2. 引用轉推活動貼文

  • 3. 於引用時，選出1組以「共鳴印記」產生連結的角色組合，並寫下你對於角色之間關係的熱情想法！

來享受以「全新開球DLC」進化後的閃電十一人吧！也請關注笹波雲明的新故事

「 全新開球DLC 」自2026年6月11日(星期四)起開始發佈！
即使是尚未玩過的玩家，也請務必趁這個機會遊玩看看。
詳細資訊請參閱「閃電十一人 英雄們的勝利之路」官方網站

商品概要

閃電十一人 英雄們的勝利之路

Nintendo Switch 2、Nintendo Switch、PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Steam

一般版: 8,910日圓（含稅）
豪華版: 10,010日圓(含稅) ※僅限下載版
Nintendo Switch 2 Edition: 9,210日圓(含稅)

©2025 LEVEL5 Inc.

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