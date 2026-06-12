「閃電十一人 英雄們的勝利之路」免費大型更新「 全新開球DLC」於6月11日起發佈！Switch 2專用盒裝版同步發售
株式會社LEVEL-5宣布，「閃電十一人 英雄們的勝利之路」的第5彈免費大型更新「全新開球DLC」已開始發佈。
此外，Nintendo Switch 2 Edition的盒裝版也已於 2026年6月11日(星期四) 開始販售。
發佈免費大型更新「全新開球DLC」！季度選手登場，還有笹波雲明的新故事
「閃電十一人 英雄們的勝利之路」的免費大型更新第5彈已發佈！
「全新開球DLC」已追加在Nintendo Switch 2、Nintendo Switch、PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Steam平台。
在「閃電十一人 英雄們的勝利之路」中，除了主角笹波雲明所展開的「故事模式」，以及能將 總計超過5,400名角色 納為夥伴的「編年史模式」之外，還可以享受與全世界玩家競爭的線上大賽「勝利之路」。
在第5彈更新中，本作品將進一步進化登場！
實施免費大型更新！「全新開球DLC」的內容是？
在「全新開球DLC」中，參與大賽系統「勝利之路」所需的 季度選手 登場！
季度選手不僅限於大賽系統，也可以在編年史模式或線上對戰等各種比賽中取得。
此外，還實裝了當關係密切的角色組合搭配時會發動增益效果的道具「共鳴印記」。
編年史模式中也追加了追尋 笹波雲明故事 的「勝利路線」！
雷頓教授與路克的英姿也來了！
在這次的更新中，竟然從「雷頓教授」系列實裝了艾爾夏爾・雷頓與路克・特萊頓！
加入我的隊伍，組成超越作品藩籬的夢幻隊伍吧！
在閃電十一人的世界裡也敬請享受雷頓與路克的活躍表現。
實施多種平衡調整
除此之外，本次更新也進行了多種平衡調整。
累積蓄力・被動技能的調整
必殺技・氣勢的規格調整
「封鎖關鍵人物」的效果變更
除此之外，也針對比賽系統及養成層面等進行了讓玩家能更舒適遊玩的更新。
詳細資訊請參閱「閃電十一人 英雄們的勝利之路」官方網站。
遊戲本篇「Nintendo Switch 2 Edition」盒裝版發售！舉辦可獲得原創拼圖的活動
「閃電十一人 英雄們的勝利之路」的Nintendo Switch 2 Edition盒裝版已於2026年6月11日(星期四)起開始販售！
建議售價: 9,210日圓(含稅)
請至全國各販售店面，親自拿起盒裝版看看吧。
紀念DLC發佈・Nintendo Switch 2 Edition發售！跟隨&引用轉推活動
「新たなるキックオフDLC」配信＆パッケージ版発売記念！
アツく語れ！キミが選ぶ最高のキズナ🔥
「シナジーアタッチメント」で繋がっている
キャラクター達を一組選び
そのキャラクター同士の関係性について
あなたの想いを引用リポストでアツく教えてください⚡… pic.twitter.com/c0qw3wKJnU
— イナズマイレブン公式 (@inazuma_project) June 10, 2026
為紀念「全新開球DLC」發佈以及遊戲本篇「Nintendo Switch 2 Edition」發售，正在舉辦可獲得贈品的活動！
活動期間: 至2026年6月25日(星期四)23:59止
獎品: 原創拼圖 10名
參加方法
1. 跟隨官方X(@inazuma_project)
2. 引用轉推活動貼文
3. 於引用時，選出1組以「共鳴印記」產生連結的角色組合，並寫下你對於角色之間關係的熱情想法！
來享受以「全新開球DLC」進化後的閃電十一人吧！也請關注笹波雲明的新故事
「 全新開球DLC 」自2026年6月11日(星期四)起開始發佈！
即使是尚未玩過的玩家，也請務必趁這個機會遊玩看看。
詳細資訊請參閱「閃電十一人 英雄們的勝利之路」官方網站！
新たなるキックオフDLC 配信開始⚡
大会システム《ヴィクトリーロード》がついに始動！
新システム「シナジーアタッチメント」や「シーズナル選手」の排出開始、各種バランス調整など超絶ボリュームのアップデート！
クロニクルモードでは、ヴィーの物語に新たな展開が…！？… pic.twitter.com/CsJIH7nrSF
— イナズマイレブン公式 (@inazuma_project) June 11, 2026
商品概要
閃電十一人 英雄們的勝利之路
Nintendo Switch 2、Nintendo Switch、PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Steam
一般版: 8,910日圓（含稅）
©2025 LEVEL5 Inc.
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