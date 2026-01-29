「閃電十一人 英雄們的勝利之路」第二次重大免費更新「Ares Basara Seed DLC」已上線！新系統「Override」等

備受好評的「閃電十一人 英雄們的勝利之路」第二次重大免費更新「Ares Basara Seed DLC」於2026年1月28日(三)上線！

除了在編年史模式中解鎖「閃電十一人 Ares的天秤」路線外，還引入了新系統「Override」等。

還可以欣賞故事首次被改編成遊戲稻森明日人和他的朋友們的故事，以及穿越時空尋找最強十一人的維克托里奧次旅。

「BASARA」系統已應用於所有角色！ 「BASARA Seed」系統也將同步發布

遊戲中最高稀有度的「BASARA」已實裝至所有角色！

此外，所有用戶都將獲得「BASARA種子」，可用於在「BASARA」遊戲中獲得自己喜歡的角色之一。

這意味著任何人都可以將「BASARA」加入自己的隊伍。

已實裝新系統「Override」！

新推出的「Override」系統允許玩家透過組合特定的必殺技來呼叫本身不具備的技巧。

透過組合必殺技，可以釋放強大的特殊招式，進一步擴大策略範圍。

一次處理多個精靈「大量召喚/批次送別」功能已實施！

召喚或送別精靈時可以一次處理多個精靈的功能現已上線！

省去了精心挑選角色的麻煩，讓玩家更有效率地培養隊伍。

本次重大更新對象為Nintendo Switch 2、Nintendo Switch、PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Steam軟件「閃電十一人 英雄們的勝利之路」，請務必玩玩看！

最新資訊可瀏覽「閃電十一人 英雄們的勝利之路」官方網頁或官方X(@inazuma_project)。