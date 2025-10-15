香港開公司懶人包：開有限公司、開無限公司點揀好？成立公司、註冊公司一站式成立流程及注意事項一文看清！

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

香港以其簡潔稅制、健全法律體系和國際商業地位成為全球創業者設立企業的理想之地。然而想在香港創業，開公司是會是第一步。但面對「有限公司」、「無限公司」、「現成公司」等不同術語，以及一連串複雜的法律與行政程序，創業新手往往感到手足無措。此外，成立新生意需要有銀行服務及其他會計審計完整配套，但近年銀行收緊開立公司銀行賬戶要求，創業者需要做好準備開公司銀行戶口文件及尋找獨立會計師進行審計工作以確保公司稅務合規。這篇文章將為您全面拆解成立公司的實際流程到後續的繁複合規要求，為創業者提供一份最詳細、最專業的指南，有助踏出成功創業的第一步。

第一步：有限公司 vs. 無限公司 — 6大關鍵差異與優劣分析

選擇正確的公司類型，是開公司前最重要的決定，會直接影響您的法律責任和營運模式：

香港有限公司

債務責任 ：有限責任；股東只需以出資額為限承擔債務，個人財產受保障

法律地位 ：獨立法人實體，可獨立擁有資產

稅務與會計：每年須聘請會計師進行審計，報稅程序較複雜

開公司人數：董事人數：至少1人；公司秘書至少1人；股東至少1人至最多50人

申請資格：香港或非香港居民皆可

維護成本：較高（含審計、年報等費用）

香港無限公司

債務責任 ：無限責任；東主須為公司債務負無限責任，需以個人財產償還公司債務

法律地位 ：無獨立法人地位，東主以個人名義營運

稅務與會計：報稅程序較簡單，東主只需申報個人入息稅

開公司人數：合夥或合夥人必須是自然人，獨資公司人數1東主；合夥公司：2-20合夥人

申請資格：通常限香港居民

維護成本：較低

優劣分析與選擇建議：

有限公司優勢：適合高風險行業（如科技、貿易）或尋求外部投資的企業，而香港有限公司國際聲譽高，適合跨境業務。雖然維護成本較高，但若公司遇到財務困難，股東的個人資產將受到保護，所以業務債務並不會影響個人資產。另外有限公司可以申請政府資助（如科技券、BUD Fund、中小企融資擔保）、進駐科技園／數碼港，以吸引投資者。

無限公司優勢：低成本、申請簡單，無需公司章程或審計。適合規模小、資金不多或業務簡單的個人創業者。由於設定與維護成本較低，因此難以吸引專業投資者，並且需要承擔個人資產被追討的風險。

創業開公司小貼士：註冊香港有限公司有助企業迅速建立品牌形象，提升國際地位和競爭力，對於想開拓海外市場或是與國際客戶合作的企業來說，都能提升信譽和吸引力。另外，成立香港公司為有限公司，股東無需為公司的債務承擔責任，個人資產因而得到保障。

OneStart Business Center壹達商務中心的專業顧問團隊，憑藉多年經驗與強大服務網絡，致力為創業者提供全方位香港開公司解決方案，助創業者以最低成本、最高效率成立香港公司。

第二步：成立香港公司（有限公司）的流程

一旦決定成立香港公司，以下七個核心步驟能讓您事半功倍：

查冊公司名稱：這是註冊的第一個關鍵環節，一個好的公司名稱不僅能讓客戶更容易記住，也能避免與其他公司發生名稱衝突。建議到香港公司註冊處的查冊中心，確認您想使用的公司名稱沒有與其他公司過於相似。公司名稱必須以「有限公司」或「Limited」結尾。 委任法定職位：香港註冊有限公司最少須有一名自然人董事、一名創辦成員（股東）、一名公司秘書，如董事和股東為同一人，就必須委任一名香港居民或香港有限公司為公司秘書。公司秘書職責是確保公司遵守法規，包括定期呈交周年申報表、製訂會議記錄等。 設立公司股本與股份比例：有限公司股本是創辦成員開設有限公司需負上的金錢責任，開設有限公司的目的就是保障股東負上有限責任，所以在一般情況下，股東都不會定太高的公司股本，大多數香港公司會將股本金額定於港幣1元至港幣10,000元。 準備註冊地址：公司必須有香港的真實註冊辦事處地址，不能使用住宅或郵政信箱。註冊地址不僅是公司法定存在的所在地，亦是政府部門（如稅務局）用作寄送重要信件的收件地址，例如報稅表、商業登記證續期通知等。所以必須確保所提供的地址可靠並有人定期查收。 填寫並提交申請表：需向公司註冊處提交《法團成立表格》(NNC1) ，公司章程及《致商業登記署通知書》(IRBR1)。 繳付費用：主要費用包括公司註冊費（網上申請為港幣1,545元）和商業登記費（一年期或三年期）。 領取公司註冊證和商業登記證：完成上述步驟後，您將領取《公司註冊證明書》及《商業登記證》，代表您的公司正式成立。

第三步：香港開公司後續注意事項

申請獲批後您將正式成為公司負責人，需要開始處理後續的合規事項及維護。

通知稅務局業務開業： 新註冊的有限公司的商業登記證的業務性質是 Corp，公司秘書或董事需向稅務局提交已填妥的業務開業通知，填報有限公司開業日期和業務性質。

開設公司銀行戶口 ：成功註冊公司後，即可預約銀行辦理開公司戶口手續，董事股東需親身到銀行開立公司戶口，這是處理公司財務的必要步驟。

製作公司綠盒： 訂製綠盒包含公司章程、法定紀錄冊、股票證書及公司印章等，用於記錄公司重要文件或簽署正式文件。

按時報稅與提交年報： 成立香港有限公司後，需要每年提交周年申報表、續領商業登記證，並獨立會計師進行審計，並向稅務局提交審計報告及報稅（提交利得稅報稅表）。

保存文件與記錄：妥善保管所有公司文件、業務合同和財務紀錄，以備查核。

總結 :

在香港成立公司優勢眾多，但成功與否取決於充分的準備和計劃，通過以上香港開公司步驟及註冊流程，創業者將能在這個充滿機會的城市中開創一片新天地。OneStart Business Center壹達商務中心，是在香港持牌的秘書公司及會計師事務所，主要服務包括：成立公司（香港及海外公司註冊）、香港公司秘書、虛擬辦公室（掛地址商業註冊）、會計、審計及報稅、服務式辦公室、共用工作空間、政府資助顧問、商標註冊、及其他商務服務（例如MPF、銀行開戶轉介服務等）。最快兩個工作天內完成所有香港開公司的註冊程序。了解更多壹達商務中心服務詳情：https://www.onestartoffices.com/

OneStart Business Center壹達商務中心分行地址：

荔枝角總行：荔枝角道822號西翼2樓

中環分行：中環皇后大道中18號新世界大廈1座23樓2302室

銅鑼灣分行：銅鑼灣軒尼詩道489號銅鑼灣廣場一期22樓2202室

旺角分行：旺角彌敦道664號惠豐中心17樓1701室

觀塘分行：觀塘道418號創紀之城五期16樓12B室

聯絡電話：3575 6888

香港成立公司常見問題

Q1: 香港註冊有限公司需時多久？

一般在香港註冊有限公司時間需時約8個工作天，即可取得公司名稱查冊、公司註冊證書（CI）及商業登記證（BR）。選用OneStart香港公司註冊特快套餐進行香港公司註冊，最快只需要約1個工作天就能完成公司註冊程序。

Q2: 在香港地區註冊一間香港有限公司需要什麼條件？

基本上需要一名年滿18歲或以上的股東和董事，持護照或身份證的中國居民或海外人士均可成立香港有限公司。另外申請者必須提供一個有效香港地址作為註冊地址(不包括郵政信箱)，及委任一名通常居住於香港及有香港地址的香港居民或一間專業公司出任公司法定秘書。OneStart提供一站式開香港有限公司的專業服務，助創業者輕鬆創業。

Q3: 香港有限公司需承擔的債務責任是按註冊或是按發行股份計算？

香港有限公司按發行股份承擔債務責任，未發行的不需承擔。

Q4: 香港註冊公司名稱上有什麼限制？註冊公司名稱可否只註冊公司中文名或註冊公司英文名？

除非另行申請牌照，香港註冊公司名稱不能與已註冊公司名稱相同的名字：

· 註冊公司名稱不能包含「銀行」、「保險」等字眼

· 註冊公司名稱不能包含可能令人誤會該公司與政府有任何關係的字眼

· 註冊公司名稱可以只註冊公司中文名或只註冊公司英文名

· 註冊公司名稱如由中文字與英文字/字母組合而成，將不獲公司註冊處批准註冊公司

Q5: 香港有限公司可否成立一家沒有「有限公司」或「Limited」字眼的有限公司？

不可以。香港有限公司名稱必需包含「有限公司」或英文「Limited」作為結尾，以表示該公司股東對未來債務承擔有限責任。

