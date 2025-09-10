開啟人生雙軌道 學霸新人歌手言芯赴英留學

▲新人歌手STILA言芯（如圖），在完成首張迷你EP《沒什麼道理》宣傳後，赴英國倫敦帝國學院攻讀碩士學位。（圖／年代整合行銷提供）

[NOWnews今日新聞] 剛出道的新人歌手STILA言芯，以甜美外型、溫柔卻富張力的嗓音與細膩真誠的創作語言，初試啼聲就受到注目，在完成首張迷你EP《沒什麼道理》的宣傳後，她選擇以「音樂與學術的雙軌人生」開啟接下來的旅程，赴英國倫敦帝國學院攻讀碩士學位，在創作中往理想前進。

▲言芯在回倫敦念書前，受邀擔任洪暐哲個人演唱會嘉賓。（圖／年代整合行銷提供）

學業和演藝事業兼具 言芯赴倫敦攻讀碩士

回倫敦唸書前，言芯受邀參加洪暐哲個人演唱會擔任嘉賓，在數百名粉絲及家人的見證下，首度live演唱3首新歌，她興奮又開心的表情：「那時心跳完全穩不下來，但望著台下的觀眾、遠遠看見熟悉的臉，真的好感動。第一次唱自己的歌給觀眾聽，意義非凡。」她回憶道，「我告訴自己：沒關係，第一次很緊張，但我會越來越進步，把更好的表演帶給大家。」

迷上舞台的感覺，言芯笑言有點想跟其他學生一樣大聲說「我不同意開學！」不過也僅是玩笑話，已經在倫敦的她對自己承諾要持續耕耘音樂創作。「在出國前，我又進了錄音室完成一首全新的作品，也還在不斷寫歌中。」她悄悄透露，未來仍將以穩定步伐持續創作與分享，「希望不久之後，能再次帶給大家驚喜。」

首張單曲收錄三首風格作品

言芯首張迷你EP《沒什麼道理》收錄三首風格氣圍截然不同的作品，從曖昧戀情的猶豫拉扯、墜入愛河的陽光熱烈，到對青春記憶的溫柔回望，都像是一篇寫給自己的日記，真誠而動人。

繼首波主打〈沒什麼道理〉後，言芯日前也推出第二支 MV〈那年你〉，青春校園的敘事風格，詮釋一段青澀純粹卻遺憾收場的高中初戀。她笑說這支作品真的是演技大爆發，其中一場哭戲甚至沒有N G直接眼淚潰堤，她說：「這次的 MV 拍攝對我來說非常特別，劇情就像我青春記憶的一場重播，可能因為這樣特別有感觸，而我也很享受穿上制服、一日重返高中生活的感覺！」

