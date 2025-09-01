開學日｜家長陪同子女上學 九龍塘早上交通暢順

【Now新聞台】今天是開學日，九龍塘早上交通暢順。

早上7時許，有不少學生於校門前排隊等學校開門，有學生由家長陪同上學，亦有學生乘搭校巴回校，九龍塘一帶交通暢順。

運輸署提醒學生預早出門，亦會聯同交通工具營辦商留意開學日交通情況，有需要時加強服務。

