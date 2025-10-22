開學至今錄12宗兒童流感嚴重個案 盧寵茂：疫苗早打不會遲

2015年一項研究顯示，若嬰兒在早期階段就接觸花生製品，可有效降低未來對花生過敏的機率。隨後美國當局據此發布最新指南，建議嬰兒在四到六個月大時即可開始少量攝取含花生食品。十年過去，最新數據顯示，這項改變已讓全美約有六萬名孩子避免出現花生過敏，堪稱現代過敏學上最重大的公共衛生成就之一。 研究團隊表示在嬰兒期引入花生製品，也可讓未來罹患食物過敏的風險降低逾80%，後續分析顯示，這項保護效果在約七成兒童身上可持續到青春期。 費城兒童醫院研究團隊分析數十家小兒科診所的電子病歷，追蹤歷年嬰幼兒食物過敏的變化。結果顯示，自2015年新指南發布後，0至3歲孩童花生過敏率下降約27%；2017年擴大適用對象後，降幅更超過40%。研究成果刊登於知名期刊《小兒科醫學》（Pediatrics）。 然而，早期引入花生的建議在實務上落實仍然緩慢。統計顯示，2017年後僅有約29%的小兒科醫師與65%的過敏專科醫師遵循相關指引。醫界與家長之間對於「何時、如何安全地讓嬰兒接觸花生」仍存疑慮與觀念混淆，是造成推行不易的主因。

Yahoo 國際通 ・ 1 小時前