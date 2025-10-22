開學至今587間學校現流感 當局冀盡快安排學生接種疫苗

不斷更新｜累計 22 名議員宣布棄選立法會
兩歲女童感染流感 併發嚴重肺炎
【Now新聞台】連續兩日錄得兒童感染流感嚴重個案，一名兩歲女童感染流感，併發嚴重肺炎。 衞生防護中心稱，該名女童有長期病患，本月10日發燒、咳嗽和氣促，16日到瑪嘉烈醫院求醫，需要留院，目前情況危殆；臨床診斷為甲型流感，併發嚴重肺炎，女童沒有接種今季流感疫苗。開學至今錄得12宗兒童流感嚴重個案，當中包括一人死亡，另有587宗學校爆發個案，中心呼籲學童接種疫苗。#要聞now.com 新聞 ・ 23 小時前
凍卵補助上路！ 醫提醒「3大女性族群」適合及早凍：35歲是關鍵分界線
國民健康署自今年9月起推出「醫療性生育保存補助」方案，針對因乳癌、血癌等重大疾病治療可能造成生育功能下降或喪失的患者，經專業評估後，女性可申請凍卵補助最高7萬元、男性凍精可補助8千元。此政策讓癌友在治療前，有機會為未來的生育力留下希望。姊妹淘 ・ 1 天前
內地流感季或提前南方活動上升 毒株類型有變
【on.cc東網專訊】內媒周一（20日）報道，中國疾控中心監測顯示，目前南方省份流感活動上升。受多方面因素影響，今年國內流感流行季可能提前到來，流行毒株也與去年不同，專家提醒要加以重視。on.cc 東網 ・ 1 天前
基孔肯雅熱｜ 77歲男病人併發多個器官衰竭 留院8日病逝｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】衞生署衞生防護中心今（22 日）表示，一名早前公布77歲有長期病患的基孔肯雅熱男患者，因併發多個器官衰竭，於今日情況轉差病逝。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
南韓涉詐騙大學生骨灰返國 遭柬埔寨犯罪集團虐待致死 時隔74日終返家 49人被逮捕
在柬埔寨被犯罪集團虐待致死的南韓22歲大學生樸某，骨灰10月21日被運回南韓，在仁川機場移交給官員，距離8月8日他被發現死亡起已74天。遭遇求職詐騙的樸某，7月17日以參加展覽為由前往柬埔寨，結果遭犯罪集團拘禁、折磨，最終在貢布省波哥山被發現遇害。 共同民主黨議員朴贊大表示，求職受阻、經濟困難的年輕人，最容易掉入陷阱。今年八月、九月間，有16名南韓人獲救，其中3人向他的辦公室求助，透過「非體制管道」脫困。 聯合國指出，這些詐騙中心於疫情期間在東南亞興起，透過網路與電話對全球進行詐騙，每年收益達數十億美元，估計有數十萬人在裡面工作，有些人被高薪誘惑，有的面臨暴力威脅。 樸某遺骸返家的同日，南韓警方拘捕了49名因詐騙、從柬埔寨遣返的嫌疑人。警方考量他們雖是犯罪嫌疑人，同時也曾遭當地犯罪團夥拘禁虐待，將徹查他們的出入境管道、犯罪據點結構與現況，以及受害情況等細節。Yahoo 國際通 ・ 19 小時前
佐敦谷游泳池男子遇溺 送院不治
【on.cc東網專訊】牛頭角有人遇溺。今晨(22日)9時43分，佐敦谷游泳池一名姓吳(82歲)男泳客在游泳時懷疑遇溺，由救生員將其救起。事主獲救時昏迷，送救護車往聯合醫院搶救，惜證實不治，事主死因有待驗屍後確定。on.cc 東網 ・ 9 小時前
強烈東北季候風影響 天文台錄得入秋以來最低氣溫18.4度
【Now新聞台】強烈季候風信號生效，天文台錄得最低氣溫18.4度，是今年入秋以來的最低紀錄。 天氣轉涼加下雨，早上大部分出門市民都換上長袖衣或加添外套，有部分市民亦撐起雨傘。天文台指，受強烈東北季候風影響，本港今早天氣稍涼，預測日間氣溫徘徊在20度左右，吹清勁偏北風，離岸吹強風，初時高地間中達烈風程度；而強烈熱帶風暴風神的外圍雨帶，亦正為廣東沿岸及南海北部帶來幾陣雨；預計星期四風勢仍然較大，但日間天色好轉，氣溫回升。#要聞now.com 新聞 ・ 12 小時前
蒙眼綁手著尿片 以色列交回巴人遺體揭恐怖虐待
以巴停火，並不代表悲劇的終結。隨着雙方互相交還人質或戰俘，包括已經遇害者的遺體，不人道的故事持續公諸於世。英國《衞報》報道，以色列交還至加沙的巴勒斯坦人遺體當中，最少有 135 具殘缺不全。他們生前被囚禁於聲名狼藉的 Sde Teiman 覊留中心，被關押在籠內、蒙住雙眼、鎖上手銬，甚或穿著尿片束縛在床上。Yahoo新聞 ・ 1 天前
過勞死亡受關注 勞福局：工作間非因意外死亡 10 年累計 1439 宗 因工致死可索償｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】本港不時出現懷疑因工作過勞而猝死的悲劇，勞工及福利局今（22 日）回應立法會議員質詢指，過去十年，勞工處每年接獲涉及僱員「在工作期間非因意外或職業病死亡」的個案介乎98宗至182宗，其中因心臟及腦血管疾病病發而死亡的個案佔絕大多數。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
雙11優惠2025｜上環百年老字號永利威大閘蟹第二隻$11！最平$34.5食江蘇大閘蟹／日本北海道大閘蟹
踏入秋天，來到食大閘蟹的最佳季節！今年想在家輕鬆開蟹宴的話，推介上環百年老字號永利威大閘蟹，其大閘蟹由江蘇養殖場及日本北海道直送，有品質保證。10月22日下午三點只要去KKday預購，江蘇養殖場大閘蟹3.6至4.5両蟹公有第二隻$11優惠，折後平均$34.5一隻；4.8至5.3両蟹乸買一送一後每隻只需$115起；而北海道大閘蟹蟹公亦只需$125起，非常抵食！另外買滿指定數量更再送花雕酒、蟹醋、蟹剪工具等，讓大家可以在家都享受五星級蟹宴！趁KKday永利威大閘蟹限時優惠，快約親朋好友食大餐喇！Yahoo Food ・ 9 小時前
顯老「虎口紋」原來與「脾胃」有關！中醫教睇皺紋位置了解體質狀況，喝金盞花湯水有助抗氧化預防皺紋｜楊明霞醫師《醫言窈窕》
秋季濕度開始低，不少人都會面對乾紋問題。皺紋也不是年紀大才會面對，趁早預防乾紋、皺紋也是關鍵。想撫平皺紋的話，註冊中醫師楊明霞博士，向大家介紹食療法來預防乾紋及皺紋問題！ 相關文章：顯老「虎口紋」原來與「脾胃」有關！中醫教睇皺紋位置了解體質狀況＋金盞花湯水有助抗氧化預防皺紋｜楊明霞醫師《醫言窈窕》Yahoo Style HK Videos ・ 1 天前
薩爾科齊入獄服刑 5 年 精心安排離家場面 兒子呼籲支持者住所外聲援︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】法國前總統薩爾科齊（Nicolas Sarkozy）今日（21 日）已於巴黎入獄，開始服 5 年刑期。他早前被法院裁定涉及刑事共謀罪名成立，指他在 2007 年競選總統期間，從已故利比亞領袖卡達菲政權獲取非法資金，令薩爾科齊成為首位入獄的法國戰後領袖，也是歐盟國家中首位入獄的前元首。Yahoo新聞 ・ 1 天前
天氣｜天文台取消所有熱帶氣旋警告信號
【Now新聞台】(10月21日，18:20)天文台表示，所有熱帶氣旋警告信號取消，並發出強烈季候風信號。天文台指，風神繼續遠離本港，但受東北季候風影響，本港離岸及高地仍然吹強風。海面有大浪及湧浪，呼籲市民遠離岸邊及停止水上活動。受天文大潮及東北季候風的共同影響，本港今晚及未來一兩日沿岸水位普遍會較正常高約0.5至1米，在晚上漲潮時，部分沿岸低窪地區可能出現水浸，而維多利亞港的水位會上升至海圖基準面以上3米左右。(15:45)天文台表示，風神過去數小時繼續向西南方向移動並遠離本港，但香港多處仍然吹強風。受風神的外圍雨帶及東北季候風影響，本港氣溫正逐步下降。預料本港稍後天氣會進一步受季候風主導，天文台會在下午6時20分取消所有熱帶氣旋警告信號，並隨即發出強烈季候風信號。(07:47)天文台表示， 三號強風信號至少維持至下午6時，風神會將逐漸向西南方向移動並遠離香港。當本港天氣受東北季候風主導，考慮發出強烈季候風信號，取代三號強風信號。(05:30)社署表示，由於三號熱帶氣旋警告信號已經發出，社會福利署勸諭市民不要送子女或家人到提供幼兒中心、鄰里支援幼兒照顧計劃及學前兒童或小學生課餘託管服務now.com 新聞 ・ 1 天前
英國柏金遜病人開腦 手術期間床上吹單簧管
英國一名患有柏金遜病的 65 歲女子，接受腦部手術時吹奏單簧管，並非為了解悶，而是在醫生指示下試驗手術是否成功。接受治療的是退休言語治療師 Denise Bacon，疾病導致她活動變得遲緩，肌肉變硬。透過深層腦部刺激方法（Deep Brain Stimulation），利用電極向 Denise 的腦部傳遞脈搏，改變她的腦部活動，成功控制其症狀，令她躺在手術床上可以重新吹奏單簧管。Yahoo新聞 ・ 1 天前
Krystal「人間Polo」千金穿搭示範，「冷衫＋短褲」簡單易學保暖又適合廿度涼意天氣
天氣終於有點涼意，在廿度之下的涼意溫度，薄外套或薄冷衫、恤衫又是時候出動！至於這些單品的穿搭天才有誰呢？來參考「人間Polo」Krystal鄭秀晶的Polo Ralph Lauren穿搭示範吧！以這上薄上衣配短褲，散發Old Money老錢千金風格，超好看的！Yahoo Style HK ・ 1 天前
馬記永在港設首家境外店 投資署：藉香港邁向國際市場
投資推廣署今日（22日）公布，內地的蘭州牛肉麵馬記永在香港開設的分店正式開幕，藉香港邁向國際市場。投資署助理署長劉智元表示，歡迎馬記永選擇在香港開設首家境外店，香港是內地企業「走出去」的最佳跳板，相信馬記永能透過香港邁向國際市場。 馬記永屬於上海花橋餐飲管理有限公司旗下，該公司香港市場副總經理兼港澳及東南亞開發總am730 ・ 4 小時前
大閘蟹買三送三+免運！CRABTASTIC香港唯一自家太湖養殖 $44起豪食最大6.5両爆膏太湖大閘蟹
秋風起蟹正肥！CRABTASTIC帶來香港唯一太湖自家養殖的頂級大閘蟹，水質與飼料造就鮮厚口感。現推出買三送三免運優惠，$44起就能入手爆膏珍品，最大達6.5両。10月23日9PM準時開搶，別錯過這份秋日鮮味！Yahoo Food ・ 9 小時前
政府打擊白牌車今年首 9 月錄 97 宗 39 名司機定罪 24 人停牌｜Yahoo
運輸及物流局回覆立法會稱，今年截至 9 月，警方已緝獲 97 宗非法載客取酬的個案，較去年倍增，其中有 39 名司機已被定罪。被定罪的案件當中，涉案司機被判罰款 1200 元至 6000 元不等，被判監禁兩星期至兩個月不等。另外，有 24 名司機被取消駕駛執照 12 至 15 個月不等。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
立法會主席梁君彥卸任前總結 通過23條交「亮麗」成績表：不再受拉布流會阻礙︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】即將結束 21 年立法會議員生涯的立法會主席梁君彥總結今屆立法會工作，他形容今屆議會交出亮麗成績表，並以「建言有為、實幹有成」形容今屆議員的工作成果。梁君彥表示今屆有不少審議難度高的議案成功通過，例如連續審議 7 日後獲通過的《基本法》第 23 條法案，形容議會工作已經不受「拉布」、「流會」等因素阻礙。他更以同性伴侶登記條例草案遭否決為例子，否認今屆立法會議員為「橡皮圖章」，強調充分考慮社會大眾的意見。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
男大生癌逝後發文「這6字」3億人感動湧捐款
[NOWnews今日新聞]日本一名罹患罕見癌症的22歲男大學生，在確診罹癌後一直以黑色幽默在X應對病情，他在上週病逝後，透過X平台的預先排程功能，用網路迷因「哇喔～我死掉了」，幽默告別人世。這則貼文意...今日新聞 ・ 1 天前