開學｜正值求助「旺季」 醫管局臨床心理學家稱近年個案升 學生或因壓力致肚痛、作嘔｜Yahoo

9 月 1 日開學日，學生迎接新學年新挑戰。（資料圖片）

【Yahoo 新聞報道】今日是開學日，醫管局臨床心理學家指出，暑假結束至 10 月都是心理科「旺季」，會接獲不少轉介個案。學生會出現情緒問題，或因情緒產生不同身體症狀，例如肚痛、作嘔作悶、影響睡眠等，這些都與壓力相關。臨床心理學家建議，學生應制定良好的作息時間，包括學習、休息和娛樂，讓自己慢慢適應新學年節奏，亦建議學生訂立學業和社交的小目標。

醫管局港島東醫院聯網臨床心理學家陳曉今早（1日）在港台《千禧年代》表示，隨着開學收到的轉介個案會增加，有很多學生和家長都有壓力，可能出現情緒問題，或因情緒產生一些身體症狀，例如肚痛、作嘔作悶。她解釋，這些症狀與壓力有關，因適應新環境、新班級、老師等，帶來焦慮不安。她又指，新學年有新學程，有更多學術要求，同學亦可能擔心人際關係，怕被排擠或感到孤獨，如果出現焦躁不安，或會影響睡眠，包括失眠、早醒或發惡夢，甚至可能想逃避活動或逃學。她說，如果評估學生的身體症狀與焦慮有關，會制定不同治療方案。

被問求助個案的趨勢，陳曉回應稱留意到近年個案增加，指學生越來越多壓力，而且因及早識別問題，所以多了人求助。至於不同年齡的學生則有不同的處理方式，她說，年紀較小的學生未必懂得表達情緒，心理學家會用遊戲方式引導，協助了解他們的情緒，另會建議家長安排良好作息。青少年及大學生則容易表達情緒，心理學家會深入分析個案，了解他們的思想和行為，會用心理學治療方案幫助改善。