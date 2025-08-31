開學｜台灣南投草屯推家長接送專區 77車位上下課免費泊

草屯鎮碧山路至育英街一段虎山路，有車位會在指定時段變成家長接送區專用停車位。(Google街景截圖)

明日9月1日是傳統的開學日，台灣南投縣草屯鎮針對學生上、下課的交通問題推出新措施，區內3間中小學附近的路邊停車位，會在指定時段變成家長接送區專用停車位，方便他們駕車接送子女。

大部分車位每日兩節免費停車時段

草屯鎮的路邊停車位去年6月開始收費，鎮公所為方便家長接送子女上、下課，經協調相關安排後決定在草屯市區兩間小學和一間中學的周邊範圍，將77個路邊停車位劃出部分時段成家長接送區專用停車位，現時部分車位的告示牌已更換為「家長接送區專用停車格」告示牌。

據草屯鎮公所公布，77個車位分布在5個路段，其中66個車位每日設有兩節免費停車時段，分別是中午12時至下午1時、下午3時半至4時半，餘下11個車位則只在下午4時半至5時半供家長免費停車。

