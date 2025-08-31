王菀之內地巡唱 深圳武漢站同告取消
開學｜蔡若蓮向學校發開學信 鼓勵安排抗戰勝利紀念學習活動
新學年明日開始，教育局局長蔡若蓮向全港中小學和幼稚園的校長、老師發開學信，提到今年是抗戰勝利80周年，鼓勵學校安排紀念和學習活動，加深同學對抗戰歷史的認識，銘記先烈不屈不撓、保家衛國的精神，培養民族自豪感和傳承歷史的責任感。她在幼稚園的信件表示，紀念抗戰是愛國主義教育好時機，讓同學感恩先輩保家衛國、珍惜得來不易的和平。
稱教育局一直關心同學身心健康
粵港澳三地今年11至12月將首次合辦全運會和殘特奧會，蔡若蓮在社交平台稱，學校可組織同學觀看比賽直播，為香港及全國運動員打氣，感受和學習運動員全力拼搏的體育精神。她又稱，當局一直關心同學的身心健康，鼓勵中小學結合校運會和課外活動，讓同學多運動、強身健體，培養正面積極的態度和鍛鍊堅韌的抗逆力。
隨著人工智能、大數據等技術迅速發展，教育局今年會重點推動數字教育，鼓勵教學創新。蔡若蓮特別鼓勵學校把數字教育納入學校整體規劃，積極應用人工智能輔助各科教學。
