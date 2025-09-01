開學｜蔡若蓮：可以一路出發一路準備 最重要是要享受過程

cihahj8cekvh_1.jpg

全港中小學今日(1日)開學，教育局局長蔡若蓮到在大埔一間小學出席開學禮，勉勵學生即使未準備十足亦不用擔心，可以一路出發、一路準備，最重要是享受過程，在克服難題中成長。她又以故事書第一頁形容開學禮，同學要努力自己編寫餘下的故事。

關注學童精神健康問題

教育局今年上半年接獲17宗學生懷疑自殺身亡個案，開學前出現兩宗學童懷疑自殺死亡個案。蔡若蓮強調，非常關注學童精神健康問題，亦嘗試用不同方法，幫助學生在健康愉快的環境中成長，包括推廣《4Rs精神健康約章》等。她表示，在社會急劇轉變下，學生面對的精神健康問題日益複雜，需各界共同努力，提升師生的精神健康，關心青年的成長。

專家已評估確保師生安全

安達臣道發展區的新校安博官立小學仍有多處工程未完成，學校外牆、入口通道附近等設施，以及學校附近屋苑有工地工程，學校亦暫時未有提供校巴服務。蔡若蓮指，因為暑假出現數次惡劣天氣，工程進度受到影響，專家已評估狀況，確保師生安全，因此學校今日順利開學。

整體交通大致暢順

緊急事故交通協調中心上午6時半起，提升至最高級別的聯合督導模式運作，密切監察全港各區的交通及運輸情況，整體交通至今大致暢順。署理運輸及物流局局長廖振新表示，今早鐵路、巴士及渡輪均正常服務，學校區的特別路線已恢復服務，跨境學生來港上學情況亦大致暢順。運輸署署長李頌恩指，運輸署派出約100名人員，實地監察各區交通情況，實時向中心匯報，並在有需要時加強服務及實施相應交通管理措施。

