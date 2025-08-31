明日開學，運輸署提醒學生預早出門。

明日(9月1日)是開學日，運輸署提醒學生，明日開學日的整體交通預計會較繁忙，應預早出行以免延誤。駕駛人士應盡量避免駕車前往學校區。運輸署緊急事故交通協調中心明日上午將提升至最高級別的聯合督導模式運作，聯同警方及主要公共運輸營辦商共同實時密切監察開學日的交通及公共運輸服務情況。署方會派員到全港主要公共運輸交匯處、車站、學校區、陸路口岸及隧道等實地監察，在有需要時加強服務及實施相應交通管理措施。

家長應盡快安裝兒童安全座椅或束縛設施

運輸署總運輸主任梁日喬呼籲學生，尤其是新校學生，應先熟習交通路線和班次或者渡輪航程時間，預早出行以免延誤，過馬路時要顧及安全，不應該玩手機和用耳筒聽歌。他又提醒，家長及接載兒童的私家車司機，在新學年盡快為8歲以下而身高少於1.35米的兒童乘客，選用合身型、合標準的兒童安全座椅、兒童束縛設施，以符合11月1日生效的新法例要求。

署方指，已提醒主要公共運輸服務營辦商提供充足服務，並在有需要時加密和調配後備班次和人手，應對乘客需求。同時，署方已提醒提供接駁陸路口岸服務的本地專營巴士及跨境巴士營辦商，提供足夠服務予跨境學生。服務學校區的特別路線亦將恢復。市民可留意運輸署網頁、「香港出行易」流動應用程式、電台和電視台的最新交通消息，或向公共運輸營辦商了解服務詳情。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/開學-運輸署料明日交通繁忙-呼籲新生應先熟習交通路線/594426?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral