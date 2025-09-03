開學2025｜華人廟宇委員會公布「文昌開筆禮」9月舉行 即睇參拜地點及詳情

每年9月開學，不少家長都會帶同子女參加「文昌開筆禮」，祈求子女在新學年測驗考試有好成績、讀書聰明伶俐。華人廟宇委員會公布今年的「文昌開筆禮」定於9月14日及20日舉行。活動費用全免，如錯過以上日子，家長亦可自行到深水埗三太子及北帝廟及鴨脷洲洪聖古廟參拜文昌帝君。

圖片來源：華人廟宇委員會

「文昌開筆禮」活動沒有年齡限制，費用全免。家長可帶同小朋友參與，如有需要可準備子女常用的文具或新學年購買的文具，祈求學業進步。

「文昌開筆禮2025」詳情

深水埗三太子及北帝廟

日期：2025年9月14日（星期日）

時間：11:00-16:30

鴨脷洲洪聖古廟

日期：2025年9月20日（星期六）

時間：11:00-16:30

2025年文昌開筆禮網頁：按此

