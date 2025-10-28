許紹雄逝世終年 76 歲
開心果杯子蛋糕
開心果杯子蛋糕💚🧁Pistachio Cupcakes🧁💚#Muffin#杯子蛋糕#cupcake#開心果 #Youtube #SallysLife https://youtu.be/KRasn7E4LIs?si=UzJ7Sa-CPGMD-CU-
製作時間: 1小時以上
份量人數: 3-4人
食材
低筋粉 100g
泡打粉 2g
開心果醬 50g
牛油 50g
糖 25g
蛋 45-50g
牛奶 50g
開心果碎 適量
作法:
1 ：
所有粉類混合備用 牛油加入糖打鬆 加入蛋拌勻 加入牛奶拌勻 粉類加入拌勻 加入開心果醬拌勻（可以不用攪拌均勻） 倒入模具
2 ：
200度焗爐25分鐘 飾面： 開心果醬與植物油混合 放上開心果碎／醬 實作影片： https://youtu.be/KRasn7E4LIs?si=UzJ7Sa-CPGMD-CU-
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/56338
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
