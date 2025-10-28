🎃萬聖節🎃系列之 🍵綠茶曲奇餅🍵 呢個蜘蛛造形真係好得，之前幾年都係整甜甜圈，今次換成綠茶曲奇餅，一樣咁掂👍👍 非常簡單易整，顏值又高又吸睛😍😍 仲好有節日氣氛添👏👏 做法就係將做好的綠茶曲奇粉團先放雪櫃冷藏30分鐘，然後分份，搓圓再壓平，焗好之後放涼，用免調溫朱古力筆拉畫出蜘蛛腳，再加上麥提莎同裝飾眼睛糖就可以✌️✌️ 睇到一隻隻可愛的小蜘蛛誕生喇，嘩……真係好得意呀🥰🥰 萬聖節🎃包裝梗係要配合一下喇！！ 一攞出黎，大家都已經好喜歡，打開更加有驚喜，表示「好正，綠茶味好香濃，曲奇口感鬆脆」 作為熱愛烘焙的我，你地食得開心，我就開心，快樂就係咁簡單😊😊 食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/1BVdxJkMiG/ Follow my FB page & IG 👇👇 #汶・煮意 #manlicacy

Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前