Threads友大推半島酒店手打芝士奶蓋開心果Latte 外賣咖啡分分鐘比Cafe仲平？

開心果迷請注意！又有全新的開心果美食可以一試了，今次更是尖沙咀奢華酒店半島酒店出品，水準獲Threads友出post認證，但最想不到的是，價錢更是意外地親民！到底這杯五星級酒店出品的飲品值不值得特意去試？

半島酒店期間限定出品

香港半島酒店（The Peninsula Hong Kong）一向是奢華的代名詞，但最近有網友在Thread發帖，大讚酒店旗下精品店內的咖啡廳竟然藏著「貼地價」的高水準咖啡，「半島basement原來有賣開心果latte，層奶蓋厚到癲！！！成半杯都有 勁濃勁多開心果咬！！！唔太甜，但要預咗飲完好飽」！Threads友說的就是期間限定的開心果Latte，這款開心果特飲，標榜濃郁的開心果風味與絲滑鮮奶的完美比例，最特別的是頂層那厚厚的手打芝士奶蓋，再加上代表着半島酒店的招牌「P」字，將整個體驗升級！

Threads友大讚開心果味夠濃郁。（圖片來源：candywyan）

在半島酒店商場地庫，數年前開設了咖啡廳。

跟Starbucks價錢相近

最重要的是，這款飲品冷熱同價，每杯只需$68，雖然與一般普通咖啡相比，價錢不算便宜，但考慮到是開心果特飲，加上有Threads友表示，價錢跟Starbucks之前推出的海鹽焦糖開心果燕麥奶咖啡價錢差不多，半島酒店這款出品就顯得性價比更高。

有Threads友表示，以5星級酒店來說，價錢不算貴。

Starbucks亦有推出過期間限定的開心果飲品。

開心果Latte是近期的新出品，供應期至3月。

外賣分分鐘比cafe更抵飲

除了主角開心果，店內亦推出了黑芝麻Latte，售價更便宜，僅為$58。但最令人意想不到的是，雖然半島酒店精品店的堂飲需要$70起跳，但外賣咖啡定價非常貼地，美式咖啡只需$40，與NOC、% Arabica、Cupping Room價錢差不多，Mocha、Matcha Latte等亦$50有找，更分分鐘比起一些Cafe更便宜。

堂飲差不多貴接近一倍，但外賣只需$40起就能埋單。

圖片來源：candywyan@Threads

