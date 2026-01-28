錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
Threads友大推半島酒店手打芝士奶蓋開心果Latte 外賣咖啡分分鐘比Cafe仲平？
開心果熱潮持續不斷！但開心果製品向來不便宜，如果你是開心果迷的話，就不能錯過尖沙咀半島酒店最新出品開心果Latte，即睇Yahoo Food內文：
開心果迷請注意！又有全新的開心果美食可以一試了，今次更是尖沙咀奢華酒店半島酒店出品，水準獲Threads友出post認證，但最想不到的是，價錢更是意外地親民！到底這杯五星級酒店出品的飲品值不值得特意去試？
半島酒店期間限定出品
香港半島酒店（The Peninsula Hong Kong）一向是奢華的代名詞，但最近有網友在Thread發帖，大讚酒店旗下精品店內的咖啡廳竟然藏著「貼地價」的高水準咖啡，「半島basement原來有賣開心果latte，層奶蓋厚到癲！！！成半杯都有 勁濃勁多開心果咬！！！唔太甜，但要預咗飲完好飽」！Threads友說的就是期間限定的開心果Latte，這款開心果特飲，標榜濃郁的開心果風味與絲滑鮮奶的完美比例，最特別的是頂層那厚厚的手打芝士奶蓋，再加上代表着半島酒店的招牌「P」字，將整個體驗升級！
跟Starbucks價錢相近
最重要的是，這款飲品冷熱同價，每杯只需$68，雖然與一般普通咖啡相比，價錢不算便宜，但考慮到是開心果特飲，加上有Threads友表示，價錢跟Starbucks之前推出的海鹽焦糖開心果燕麥奶咖啡價錢差不多，半島酒店這款出品就顯得性價比更高。
外賣分分鐘比cafe更抵飲
除了主角開心果，店內亦推出了黑芝麻Latte，售價更便宜，僅為$58。但最令人意想不到的是，雖然半島酒店精品店的堂飲需要$70起跳，但外賣咖啡定價非常貼地，美式咖啡只需$40，與NOC、% Arabica、Cupping Room價錢差不多，Mocha、Matcha Latte等亦$50有找，更分分鐘比起一些Cafe更便宜。
圖片來源：candywyan@Threads
