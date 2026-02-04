馬陳端喜中學教師稱「走火警認真啲傷亡會較少」 校方致歉
「開心舞」龍懷騫長大成才女 憑專業知識回饋社會
【on.cc東網專訊】提到經典廣告電視對白，相信唔少港人都會想起2003年沙士肆虐期間，在電視短片中以自身經歷並在文化中心外跳開心舞，鼓勵全港市民的視障人士龍懷騫，其經典對白：「我有一樣比人叻就係我唔怕黑，但我同其他人一樣我都係怕凍嘅。」更是瞬間掀回憶殺。而時隔逾20年，當年的小女孩如今已是致力回饋社會的專業人士。
龍懷騫出生後不足兩個月，父母發現她眼睛有問題，經醫生診斷後發現她患上視網膜惡性腫瘤，由於擔心腫瘤擴散會影響腦部發育，遂同意透過手術拿掉她雙眼眼球，令她從此進入黑暗世界。而在廣告播出並進入大眾眼中的龍懷騫，之後便隨家人低調移民美國，展開低調的求學生活。直至2011年龍懷騫曾短暫回港，接受訪問時鼓勵年輕人要珍惜生命，做一個成功、快樂的人，隨後在2016年，她卓越的學術成就亦再次引起注意。她不僅在初中及高中均取得GPA滿分的驕人成績，更在SAT考試中考獲2000分，榮獲美國「總統獎」，並成功入讀著名學府加州大學柏克萊分校主修英文。學習路上，她曾坦言遇過不少挑戰。小時需依賴點字做功課，再由老師翻譯成文字批改；隨科技進步，專用的點字手提電腦成為她的得力助手，一鍵即可轉換文字，更能上網搜集資料。
大學畢業後，龍懷騫入讀三藩市州立大學，攻讀臨床復健與心理健康諮詢碩士，並曾在不同機構擔任實習諮商師，為殘疾成年人提供職業及心理輔導。同時，她積極學習電腦程式，關注網站對殘疾人士的友善程度，並提出改善建議。2019年，她成為全職無障礙軟件工程師，專注開發殘疾人士可使用的網站與軟件；2025年，她更進一步攻讀軟件工程碩士，持續提升專業能力，以行動回應自己在廣告中說過的話：「我想證明，失明人士和正常人一樣叻，甚至比正常人更叻」。
