開架美妝買什麼？I'M MEME小方盒推韓國人氣色選、曼秀雷敦舒緩棉片根本痘痘人救星！

開架通路每到換季總有新驚喜，今年9月更是話題新品齊發！不論你是彩妝控、面膜控，還是想找頭髮肌膚一次搞定的保養神隊友，這波新品真的不能錯過。從韓妞最愛的I’M MEME小方盒、痘痘肌必收的曼秀雷敦Acnes舒緩棉片，到奢養修護的BRIGIN媛生植萃面膜，以及夏夜浪漫氛圍感的YOLU微醺夜調系列，小編幫大家一次盤點！

I’M MEME小方盒：5cm小蜜桃隨擦即美

韓妞化妝包必備的「我愛口袋彩妝小方盒」因為有著好暈染的細緻粉質，新手也能快速上手，再加上5cm迷你設計不佔空間，出門在外也能隨時補妝，難怪一上市就直接成為熱銷款！而這次品牌再乘勝追擊，推出專為亞洲膚色調製的全新#09小蜜桃色，以上層四色眼影搭配下層浮雕腮紅的溫柔百搭蜜桃奶咖色，可實現現在最流行的韓系嫩妹氛圍感，必須快點入手一盤才行。

曼秀雷敦Acnes舒緩棉片：痘痘人急救神器

棉片保養風潮正夯，曼秀雷敦Acnes也帶來全新「積雪草舒緩修護棉片」，韓國原裝進口，成分結合積雪草、茶樹、魚腥草與雙酸煥膚配方，可幫助痘痘肌完成調理、修護與保濕，雙面設計一面溫和代謝角質、一面幫助舒緩修護，只要一片就能快速照顧膚況，對常常冒痘的人來說根本日常救星。

BRIGIN媛生植萃精華面膜：換季必收修護組

換季肌膚最怕乾燥不穩，媛生帶來兩款植萃精華面膜：「大馬士革玫瑰膠原彈力面膜」，結合玫瑰花水、膠原蛋白與玻尿酸，讓肌膚瞬間水潤有光澤；「積雪草B5舒緩穩肌面膜」則加入積雪草、矢車菊與B5，專攻泛紅敏感，幫助穩定膚況。兩款面膜不只都嚴選歐洲珍稀植萃成分，還使用了超薄天絲布料承載28ml高濃精華，一次敷完就像給肌膚做完高級SPA！

YOLU微醺夜調系列：洗出夏夜果香氛圍

夜間修護品牌YOLU推出夏季限定「微醺夜調系列」，靈感來自無酒精雞尾酒，光是瓶身設計就宛如夏日晚霞般超夢幻~還依據使用者的不同喜好，分為橙花、萊姆Mojito、黑醋栗苦艾酒的三種香氛選擇，並結合水果萃取與具備保濕作用的聖巴拉草成分，不管是洗髮精或沐浴乳，都能同時兼顧香氛與修護，洗後頭髮與肌膚都帶著微醺果香，讓夏夜的Me Time儀式感瞬間升級 。

