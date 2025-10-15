5款開架神級好物推薦！從aespa Giselle愛用卸妝水到許瑋甯的護髮蜜糖，內行人才懂的平價寶藏

（圖／品牌提供）

隨著天氣逐漸轉涼，季節轉換不僅提醒我們該替衣櫃換季，更是肌膚、妝容與秀髮需要細心呵護的時刻。本文精選近期在Dcard、小紅書上討論度最高的五款開架新品，從卸妝、彩妝到髮品、私密護理，全方位滿足你的換季需求，讓你用最親民的價格，享受專櫃級的質感與效果！

aespa Giselle的透亮肌秘密：SENKA 專科超微米卸妝水

專科卸妝水多年來深受消費者喜愛，口碑一致好評：「真的超快就能卸乾淨，眼唇妝都不殘留！」、「完全不熏眼，敏感肌用也很OK」就連人氣女團 aespa成員 Giselle 也因被捕捉到私下素顏水潤透亮狀態而掀起討論，而她的愛用品正是專科超微米卸妝水，這次全面升級400ml大容量，高效99%卸淨力徹底卸除彩妝與髒污，並堅持無酒精、色素、香料，溫和不刺激，同時添加長效保濕成分，卸後肌膚持續水潤不乾澀，讓卸妝成為保養的第一步！

SENKA 專科超微米卸妝水 400ml／400元（圖／品牌提供）

手殘黨救星！艾杜紗 眼線液筆

以柔順好上手的眼線膠筆廣受小紅書、Dcard等各大美妝論壇網友好評的日法混血彩妝品牌，推出全新絕對俐落眼線液筆，獨特筆管設計，於筆管後端嵌入「金屬配重」增加重量，有效防止手震手滑，就算是第一次畫眼線的新手小白也可以立即上手勾勒出俐落滑順線條。此外，極細筆尖與穩定出水量可輕鬆勾勒出細緻線條；顯色飽和不突兀，能清晰自然的放大雙眸；防暈抗摩擦，出油出汗也不怕暈成熊貓眼，維持完妝一整天。

艾杜紗 絕對俐落眼線液 5色 0.35mL／439元（圖／品牌提供）

跟著許瑋甯養出奇蹟秀髮：潘婷 3分鐘奇蹟系列

潘婷宣布實力派演員許瑋甯成為品牌全新代言人，搶下她以新身分再出發後首個髮品品牌代言，並共同揭開全新「3分鐘奇蹟系列」。在長年拍攝與忙碌生活中，頭髮狀態始終是許瑋甯最在意的細節之一，染燙與頻繁造型下，要同時維持蓬鬆、順滑與亮澤，對她來說幾乎是不可能的任務。許瑋甯笑說「能在每天的拍攝與忙碌生活中，依然保持髮根清爽、髮絲順滑、髮尾亮澤，就是奇蹟。」

潘婷全新「3秒奇蹟髮油」連許瑋甯第一次使用時，都忍不住驚呼它的水感與瞬吸效果，香味更是她平時最愛的玫瑰香，也因此成爲她與專業造型師後臺的必備之選！（圖／品牌提供）

溫柔呵護的升級：HH 私密益生元潔淨露

針對女性常見的乾澀與敏弱問題，私密益生元潔淨露以益生元+乳酸+優格濾液為核心，協助維持私密肌的健康平衡。全新推出兩款版本：牡丹玫瑰（滋潤版）特別添加復活草、柑橘皮萃取、白樺蜜糖與蘆薈汁，並結合維他命原B5，舒緩乾澀搔癢，讓私密肌重拾柔嫩細緻；橙花鈴蘭（嫩白版）則以桑白葉、葡萄柚、檸檬、綠茶與菸鹼醯胺協同作用，帶來自然透亮，綻放健康光澤的狀態。以100%自然精油調香，溫和無負擔，無人工香精、Paraben防腐劑或酒精，讓潔淨同時成為細膩呵護的享受。

HH私密益生元潔淨露 200ml／580元（圖／品牌提供）

一抹GET果凍嘟嘟唇：曼秀雷敦 水光豐潤護唇蜜

柔滑固態唇蜜質地，一抹融化於唇間，瞬間釋放Q彈水光，打造猶如果凍般的晶透美唇。全系列以自然紅潤的黏膜色調為靈感，推出三款色號：蜜光裸杏、蜜光嫩粉及蜜光莓紅，打造原生般的紅潤黏膜唇色；更添加 4 重美容液精華，結合胜肽豐唇成分，深層滋潤同時淡化唇紋，營造立體豐盈感，讓雙唇在潤澤光感中綻放自然紅潤，完美實現 「妝養合一」的水光唇新境界。

曼秀雷敦 水光豐潤護唇蜜 3.2g／240元（圖／品牌提供）

