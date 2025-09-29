男子火鍋放題打包食材被職員踢爆
【開箱評價】小米 15T 手機：Leica 相機 5000萬三鏡頭加持
小米 15T 是作為中階旗艦手機，旨在滿足追求高效能和優質攝影體驗的用戶需求。延續了小米在設計上的一貫風格，還在性能和功能上進行了全面升級，特別是針對攝影和遊戲性能的優化，吸引攝影愛好者的注意。
產品規格
處理器：MediaTek Dimensity 8400 Ultra (4 nm)
顯示屏：6.83 吋 AMOLED，解析度 1280 x 2772 像素，120Hz 更新率
記憶體：12GB RAM，內部儲存 256GB / 512GB（不支援擴充卡）
相機：
- 主鏡頭：50MP (ƒ/1.7)
- 長焦鏡頭：50MP (ƒ/1.9)
- 超廣角鏡頭：12MP (ƒ/2.2)
- 自拍鏡頭：32MP (ƒ/2.2)
電池：5500mAh，67W 快充
防水防塵等級：IP68
操作系統：Android 15, HyperOS 2
售價：HK$3299
產品簡介
小米 15T 搭載的 MediaTek Dimensity 8400 Ultra 處理器，確保了流暢的操作體驗，多任務處理還是高強度的遊戲都能輕鬆應對。此外，搭載的 Leica 相機系統不僅提升了拍攝質量，還讓用戶在不同光線條件下都能捕捉到精彩瞬間。手機設計也考慮到了日常使用的便利性，具備 IP68 防水防塵等級。
小米 15T 的包裝設計簡約，內部配件包含手機本體、原廠保護殼及 67W快充組。手機外型方面，機身尺寸為 163.2 x 78 x 7.5 mm，重 194g，手感輕盈且舒適。該機型提供黑色、灰色及玫瑰金三種顏色。機身採用玻璃纖維背蓋，並且具備圓角設計，這不僅增強了美觀，也提升了握持時的舒適感。
一貫的機底佈局：SIM Card、USB-C
右側是 音量鍵與開關鍵。
前鏡頭用屏中開孔方式
屏幕預設是自動轉換更新率，有需可以自行調節強制 120Hz
5,000 萬像素主鏡頭（ƒ/1.7 大光圈）、46mm 長焦鏡頭及 15mm 超廣角鏡頭，焦段覆蓋 15mm 至 92mm
包裝內配備保護殻，有特別設計高一點的相機保護
小米 15T 引入了 Astral Communication 功能，讓兩部手機能在無需網絡的情況下進行通訊，最高可達1.3公里的距離，這在戶外活動中相當實用。此外，小米 15T 的 AI 功能也進一步升級，支援即時翻譯和智慧相簿編輯。
功能與效能
小米 15T 的操作流暢度令人滿意，搭載的 HyperOS 系統在界面設計上簡潔。高達 120Hz 的螢幕更新率和 480Hz 觸控採樣率，確保了在遊戲時的即時反應和流暢度。與其他同價位手機相比，如 iPhone 和 Samsung Galaxy 系列，小米 15T 在性能上不遜色，特別是在遊戲性能和多媒體處理上表現突出。
可見八核最高 3.25Ghz、採用 12GB + 6GB RAM 設計
電量 72% 時表示可以使用約 21小時
使用前記得除了指紋解鎖外，加入使用人臉解鎖、密碼解鎖。
拍照
小米 15T 的相機系統採用 Leica 合作設計，主鏡頭和長焦鏡頭均為 5000萬，無論是日間還是夜間拍攝，畫質都相當出色。實際測試中，無論是超廣角還是長焦拍攝，色彩表現和動態範圍都令人滿意。自拍鏡頭的 3200萬也能提供清晰的自拍效果，特別適合喜愛拍照的年輕用戶。
總結與評價
小米 15T 是一款兼具高效能與優質攝影體驗的手機，特別適合對攝影和遊戲有需求的用戶。以 HK$3299 的售價來看，這款手機在功能、性能及設計上均具備相當高的性價比，對於追求高品質手機的消費者來說，是一個值得考慮的選擇。
小米 15T 優點
搭載 Leica 鏡頭，提供優質的拍攝效果。
MediaTek Dimensity 8400 Ultra 確保流暢的操作體驗。
支援即時翻譯及智慧相簿編輯，提升使用便捷性。
小米 15T 缺點
內部儲存無法擴充，對於重度使用者來說可能不夠。
194g 的重量對於某些用戶來說可能稍顯笨重。
小米 15T
售價：HK$3299
日本電話卡推介 / 韓國電話卡推介
一㩒即做：香港網速測試 SpeedTest HK
推薦閱讀
其他人也在看
港人灣區移居失敗 回流香港揸的士仲好搵？
正當港府提倡移居大灣區北上生活，近日卻有港人移居失敗回流個案。話說擁有11萬追蹤者的香港Youtuber大衛，移居東莞虎門生活7個月，由讚嘆大灣區食住好完勝香港，到直言根本不適合 「青年養老」，近日已回流香港揸的士搵食，首天淨賺1450元—個案對北上生活有極大啟示Yahoo財經 ・ 1 天前
鮮娛糧｜陳凱琳突鬧情緒 開始懷疑自己令人擔心...
【on.cc東網專訊】視帝鄭嘉穎老婆陳凱琳（Grace）經常笑面迎人，分享的都是開心事，是大眾的開心果，昨日（27日）她突然發長文，開始懷疑自己：「懷疑自己在網路上是否展現了足夠的真實…雖然我也想保留一些自我…懷疑自己是否展現了太多快樂…人們會忘記我偶爾也會感到東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
SEVENTEEN啟德演唱會71歲成龍任嘉賓 唱《真心英雄》掀高潮 網民：無啦啦變流行經典50年｜有片
出道10年的韓國超人氣男團SEVENTEEN，繼2018年後，相隔7年再來香港開演唱會，昨晚（9月27日）起一連兩晚在啟德主場館舉行...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
張栢芝趕「撕拉片」尾班車行Y2K風 減齡20年真實狀態曝光
【on.cc東網專訊】藝人張栢芝近日在內地出席時尚活動睇騷，工作之餘也不忘拍攝小片段分享給粉絲，適逢今年內地娛圈掀起「撕拉片」熱潮，大多藝人都有拍攝，雖然熱潮已漸漸減退，不過一向敢於嘗試的栢芝亦趕在熱潮完結前，拍攝其獨特的千禧風「撕拉片」，並在社交平台派福利。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
$1突發搶龍蝦！富臨皇宮大閘蟹+片皮鴨放題限時77折！人均$499起歎蟹粉三重奏撈、蟹粉湯小籠包
踏入秋天，又到大閘蟹當造季，各位蟹迷當然要好好把握機會，瘋狂食到夠！富臨皇宮最近推出兩小時無限任食大閘蟹及片皮鴨放題優惠，限時77折後人均低至$499即可盡情想食幾多就幾多！而富臨皇宮更加碼每人再送一份「珍味定食」，當中每人有一隻黑魚子、和味鮑魚、蜜汁叉燒、溏心蛋、話梅紅茄，大食控都一定夠飽！9月25日晚上9點大家只要去Klook預訂，獨家再送一份蟹粉三重奏撈及任食蟹粉湯小籠包，cp值極高！各位快趁優惠價約齊親朋戚友食餐勁喇！Yahoo Food ・ 1 天前
中國8月工業企業利潤大幅成長 扭轉此前數月的下跌局面
中國工業企業利潤大幅成長，扭轉了數月的下滑表現，表明政府為解決產能過剩和過度競爭而採取的行動正在奏效。Bloomberg ・ 1 天前
上節目稱沒迷倒玄彬 孫藝真被粉絲曬照打臉
[NOWnews今日新聞]韓國女神孫藝真與玄彬結婚三年，婚後生活低調卻始終甜蜜。近日她上YouTube節目《妖精在炯》，被主持人鄭在炯問到：「玄彬是被妳的哪一點迷倒的呢」，突如其來的問題，讓她害羞回應...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
阿根廷披索連3天狂瀉！米萊「休克療法」快變「休克危機」 中美聯手緊急輸血
阿根廷近日陷入劇烈金融震盪，剛推行「休克療法」的總統米萊正面臨執政以來最嚴峻考驗。自 9 月 22 日起，披索匯率連 3 日斷崖式下跌，阿根廷央行被迫動用有限外匯存底，3 天狂拋 11 億美元回購披索救市，卻難阻市場恐慌。若匯率崩盤持續，阿根廷外匯存底恐迅速耗盡，國家恐將再度瀕臨破產邊緣。鉅亨網 ・ 23 小時前
內地廣電總局重手抵制「失德藝人」 禁用3類違法藝人
內地出重手抵制「失德藝人」！國家廣播電視總局（廣電總局）於9月25日召開新聞發布會，表示將修訂《電視劇管理辦法》Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
亞洲最受歡迎旅遊地出爐！馬來西亞奪冠、日韓泰跌出頭三位 香港僅排…？
過去幾年，當大家講到亞洲旅遊，腦海中浮現的總是日本、韓國，還有泰國。這些地方長年穩坐人氣榜單的前排。然而，美國知名財經網站《Insider Monkey》最近透過分析遊客流量、旅遊收入及相關旅遊報告，綜合評選出2024年度「亞洲最受歡迎旅遊地」，結果卻出乎意料，傳統旅遊大國日本、韓國、泰國這次都未能稱霸，冠軍寶由一個意想不到的國家奪得。這個結果不禁令人好奇，到底是什麼原因讓它成為亞洲遊客的新寵兒？Yahoo 旅遊 ・ 2 小時前
雷軍：小米17 Pro Max 銷量佔比逾50%
小米(1810.HK)對標蘋果 iPhone 17 的小米17系列旗艦機型開賣,董事長兼 CEO 雷軍在微博發文指,小米17 Pro Max 單款機型打破了今年國產手機全價位段首銷全天銷量、銷售額紀錄,在小米17系列中銷量佔比超過50%。infocast ・ 1 天前
英國新任內政大臣馬曼婷將重申收緊申請永居規定
《路透》報道,英國新任內政大臣馬曼婷(Shabana Mahmood)在周一於工黨大會發言時,會重申政府將考慮收緊移民在申請永久定居的規則,要求申請者證明他們對社會的價值。infocast ・ 3 小時前
積金易平台進入最後階段 積金局強調：用戶資料皆儲存香港境內伺服器
「積金易」平台的上台安排9月開始進入最後階段，第十個受託人會在下星期五（10月3日）上台，而最後兩個受託人將分別在今年11月及12月陸續加入「積金易」。兩個強積金行業計劃亦會在今年內完成系統開發，積金局會在適時公布上台時間，屆時將實現強積金全面數碼化。 積金局主席劉麥嘉軒今天(9月28日)發表網誌，表示，「積金易am730 ・ 19 小時前
荔景 浩景臺｜半山「夾屋」 兩房特色戶呎價1萬元
位於荔景半的浩景臺，是伙數最多的「夾屋」，有1456伙。它在1998年落成入伙，樓齡約27年。相對其他「夾屋」，附近沒有甚麼配套，樓下只有一間便利店，但交投卻是最旺的三個屋苑之一。28Hse.com ・ 1 天前
【759阿信屋】沙田希爾頓中心分店新張全店7折（只限28/09）
759阿信屋沙田希爾頓中心分店今日（9月28日）上午9時開幕，為慶祝新店開張，今日進行一日限定全店7折！YAHOO著數 ・ 1 天前
爆一爆｜經得起風浪 先好買呢個無敵海景盤（Louise）
樺加沙襲港，由信和（0083.HK）和郭炳湘家族的帝國集團（佔40%)持有的富麗敦酒店遭殃。一場風暴揭示臨海無敵海景之物業，原來有咁大風險。Yahoo財經專欄 ・ 20 小時前
港島香格里拉酒店自助餐第2位半價+再減$100！人均$440起食花雕蛋白蒸花蟹、黃金蟹黃粥、新鮮捕撈吞拿魚腩刺身
蟹迷注意，港島香格里拉大酒店兩大主題自助餐絕對是蟹迷的福音！9月仍有「海鮮美食坊」自助，花蟹、三點蟹、麵包蟹等，一口暢享蟹肉清甜；10月由「蟹逅金秋」主題接力，全蟹宴搭配時令大閘蟹，爆膏甘香超誘人！更驚喜的是優惠疊加福利：第2位半價後人均低至$440，輸入優惠碼【ISL100】再減$100，還能疊加優惠！9月26日中午12:00在KKday準時開搶，豈能錯過？Yahoo Food ・ 1 天前
王衛個人掏1.2億元人民幣 向順豐長期服務員工發紅包
順豐控股(6936.HK)創辦人王衛又自掏腰包,給順豐員工大手筆發紅包。infocast ・ 1 天前
黃金升勢未完？摩通：明年中有望漲到4,150美元
在本周黃金價格創下新高之後，摩根大通策略師表示，到 2026 年年中黃金價格預估將達到每盎司 4,050 美元至 4,150 美元的區間，未來有望再創新高。鉅亨網 ・ 1 天前
元朗美食2025｜元朗15大美食小店推介！自家製越南家庭式肉肝醬/沙嗲牛肉麵關注組/最強糯米糍
元朗美食一向出名，中、西、日、韓及泰任君選擇！大量小店臥虎藏龍，不少人會專程入元朗掃足一日街，品嚐元朗美食！不過好食小店太多，不能盡錄，有見及此，Yahoo Food精選15大元朗美食小店，由小食到主菜，胃口絕對大滿足，做到空腹來捧著2個腹走！某些店舖需要大排長龍，預留時間提早取籌才有機會食到，想知快留意以下介紹啦！Yahoo Food ・ 4 小時前