【開箱評價】小米 15T 手機：Leica 相機 5000萬三鏡頭加持

小米 15T 是作為中階旗艦手機，旨在滿足追求高效能和優質攝影體驗的用戶需求。延續了小米在設計上的一貫風格，還在性能和功能上進行了全面升級，特別是針對攝影和遊戲性能的優化，吸引攝影愛好者的注意。

產品規格

處理器：MediaTek Dimensity 8400 Ultra (4 nm)

顯示屏：6.83 吋 AMOLED，解析度 1280 x 2772 像素，120Hz 更新率

記憶體：12GB RAM，內部儲存 256GB / 512GB（不支援擴充卡）

相機：

- 主鏡頭：50MP (ƒ/1.7)

- 長焦鏡頭：50MP (ƒ/1.9)

- 超廣角鏡頭：12MP (ƒ/2.2)

- 自拍鏡頭：32MP (ƒ/2.2)

電池：5500mAh，67W 快充

防水防塵等級：IP68

操作系統：Android 15, HyperOS 2

售價：HK$3299

產品簡介

小米 15T 搭載的 MediaTek Dimensity 8400 Ultra 處理器，確保了流暢的操作體驗，多任務處理還是高強度的遊戲都能輕鬆應對。此外，搭載的 Leica 相機系統不僅提升了拍攝質量，還讓用戶在不同光線條件下都能捕捉到精彩瞬間。手機設計也考慮到了日常使用的便利性，具備 IP68 防水防塵等級。

小米 15T 的包裝設計簡約，內部配件包含手機本體、原廠保護殼及 67W快充組。手機外型方面，機身尺寸為 163.2 x 78 x 7.5 mm，重 194g，手感輕盈且舒適。該機型提供黑色、灰色及玫瑰金三種顏色。機身採用玻璃纖維背蓋，並且具備圓角設計，這不僅增強了美觀，也提升了握持時的舒適感。

一貫的機底佈局：SIM Card、USB-C

右側是 音量鍵與開關鍵。

前鏡頭用屏中開孔方式

屏幕預設是自動轉換更新率，有需可以自行調節強制 120Hz

5,000 萬像素主鏡頭（ƒ/1.7 大光圈）、46mm 長焦鏡頭及 15mm 超廣角鏡頭，焦段覆蓋 15mm 至 92mm

包裝內配備保護殻，有特別設計高一點的相機保護

小米 15T 引入了 Astral Communication 功能，讓兩部手機能在無需網絡的情況下進行通訊，最高可達1.3公里的距離，這在戶外活動中相當實用。此外，小米 15T 的 AI 功能也進一步升級，支援即時翻譯和智慧相簿編輯。

功能與效能

小米 15T 的操作流暢度令人滿意，搭載的 HyperOS 系統在界面設計上簡潔。高達 120Hz 的螢幕更新率和 480Hz 觸控採樣率，確保了在遊戲時的即時反應和流暢度。與其他同價位手機相比，如 iPhone 和 Samsung Galaxy 系列，小米 15T 在性能上不遜色，特別是在遊戲性能和多媒體處理上表現突出。

可見八核最高 3.25Ghz、採用 12GB + 6GB RAM 設計

電量 72% 時表示可以使用約 21小時

使用前記得除了指紋解鎖外，加入使用人臉解鎖、密碼解鎖。

拍照

小米 15T 的相機系統採用 Leica 合作設計，主鏡頭和長焦鏡頭均為 5000萬，無論是日間還是夜間拍攝，畫質都相當出色。實際測試中，無論是超廣角還是長焦拍攝，色彩表現和動態範圍都令人滿意。自拍鏡頭的 3200萬也能提供清晰的自拍效果，特別適合喜愛拍照的年輕用戶。

總結與評價

小米 15T 是一款兼具高效能與優質攝影體驗的手機，特別適合對攝影和遊戲有需求的用戶。以 HK$3299 的售價來看，這款手機在功能、性能及設計上均具備相當高的性價比，對於追求高品質手機的消費者來說，是一個值得考慮的選擇。

小米 15T 優點

搭載 Leica 鏡頭，提供優質的拍攝效果。

MediaTek Dimensity 8400 Ultra 確保流暢的操作體驗。

支援即時翻譯及智慧相簿編輯，提升使用便捷性。

小米 15T 缺點

內部儲存無法擴充，對於重度使用者來說可能不夠。

194g 的重量對於某些用戶來說可能稍顯笨重。

小米 15T

售價：HK$3299

