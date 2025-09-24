中大醫院兩主管涉詐騙 院方：收入與工作量不相稱
【開箱評價】Connecty 磁吸藍牙喇叭：有 NFC，一拍即連即播歌
Connecty 磁吸藍牙喇叭是一款專為 iPhone 17 等手機設計的磁吸藍牙喇叭，Connecty 透過其獨特的磁吸設計，讓用戶能夠輕鬆地將喇叭吸附於手機上，隨時隨地享受音樂的樂趣。
產品規格
型號：Connecty 磁吸藍牙喇叭
售價：HK$268
連接方式：藍牙 5.0 / NFC
播放模式：支援記憶卡播放
音效：低音渾厚，中高音清晰
燈效：自訂氣氛燈效
會議喇叭功能：高清收音及清晰輸出
重量：輕巧設計，便於攜帶
支援 NFC、雙聲道、咪高峰及藍牙 5.3
電量註明只有 600mAH、但未援 A2DP，AVRCP 等等
產品簡介
Connecty 磁吸藍牙喇叭不僅僅是一個普通的喇叭，它融合了 NFC 快速連接的功能讓用戶只需輕觸即可秒連，極大地提高了使用的便利性。其次，支援記憶卡播放的設計使得用戶無需依賴手機，也能隨時享受音樂。此外，其自訂氣氛燈效能夠根據不同的場合調整燈光，無論是居家放鬆、朋友聚會還是自拍打卡，均能營造出理想的氛圍。這款喇叭特別適合音樂愛好者及經常參加聚會的年輕人。
Connecty 磁吸藍牙喇叭的包裝設計簡約而不失時尚感，內部配件包括 USB 充電線及使用手冊。喇叭本體採用圓形設計，外殼使用高品質塑料，手感光滑。
最大賣點是加入了 NFC 支援，只要一拍即連接，無需手動藍牙連接
體積與手機比較的話則是有一點點大
在實際使用中，Connecty 磁吸藍牙喇叭的操作非常順暢，藍牙連接迅速且穩定，音質表現令人滿意。低音渾厚有力，中高音清晰透亮，適合各類音樂風格。
https://www.youtube.com/shorts/hEZWHNnFDD8
Connecty 磁吸藍牙喇叭的配件相容性相當高，無論是與 iPhone 17 還是其他藍牙設備均能輕鬆連接。此外，內建的自訂氣氛燈效功能，讓用戶能夠根據場合調整燈光，提升使用體驗。值得注意的是，雖然喇叭的音質表現優秀，但在高音部分有時會略顯刺耳，這是未來改進的空間。
手機連接外，也可以使用 microSD 卡，音量鍵也可以直接在機身選擇
總結與評價
Connecty 磁吸藍牙喇叭在音質、設計及功能上均表現出色，特別適合年輕的音樂愛好者及社交活動頻繁的用戶。以 HK$268 的價格來看，有一點點偏貴，但考慮到支援 NFC 連接仍然有一定吸引力。
Connecty 磁吸藍牙喇叭優點
1. NFC 快速連接功能，使用方便。
2. 支援記憶卡播放，無需依賴手機。
3. 自訂氣氛燈效，適合多種場合使用。
Connecty 磁吸藍牙喇叭缺點
1. 在高音部分表現略顯刺耳，需改進。
2. 僅支援藍牙和記憶卡播放，缺乏其他連接選項。
Connecty 磁吸藍牙喇叭
售價：HK$268
日本電話卡推介 / 韓國電話卡推介
一㩒即做：香港網速測試 SpeedTest HK
推薦閱讀
其他人也在看
王喜facebook發「遺言」聲稱遭跟蹤 居留證期限將滿： 行入呢個死局
曾經係TVB男一人選嘅王喜，拍過《烈火雄心》、《雷霆第一關》等劇集，後於2011年離巢。近年王喜於英國、台灣等地居住，不時拍片分享生活點滴，但係佢今朝發嘅最新帖文就以《遺言一大版》為題，令人擔心。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
深色 iPhone 17 Pro、iPhone Air 後蓋被指容易刮傷，Apple Store 展示機成重災區
新發布的 iPhone 正式開賣以後，許多人都前往門店體驗了實機。而根據各路反饋，部分 iPhone 17 Pro、iPhone Air 背面的耐刮性似乎不是很理想。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
VPN優惠｜Proton VPN 夏末促銷限定 4 折，平均每日 HK$1 享受頂級隱私保護
無論是瀏覽網站、進行線上交易，還是觀看全球受限的影音內容，沒有一個可靠的 VPN，就可能暴露在網絡威脅之下。Proton VPN 以瑞士級嚴格加密技術保障用戶網絡安全，最重要的是，Proton 堅守零日誌政策，真正做到 100% 隱私保障，更可以享受全球超過 110 個高速伺服器、多達 10 台設備同時使用！Yahoo Tech HK ・ 1 天前
颱風樺加沙｜多間餐廳/酒樓/超市超前佈署宣佈暫停營業 網民大讚「良心老闆」贏晒大型集團
隨着超強颱風「樺加沙」逼近香港，多間餐廳、酒樓，甚至超市都超前佈署，宣佈將會暫停營業，包括：澳洲牛奶公司、糖水雄、彩福婚宴集團、和田市集、Just for mochi 小正大福等。網民留言大多讚賞多間食肆做法正確，將員工安全放首位，這樣才是「好老闆」。Yahoo Food ・ 1 天前
颱風樺加沙｜超市及街市貨架被掃空！除三色豆外 一款蔬菜竟無人問津？（多圖）
超強颱風「樺加沙」威脅逼近香港，除了有餐廳超前佈署，宣佈將會暫停營業，市面上更提早出現「搶購潮」，多間超市及街市傳出貨架被連夜掃空：米、麵粉、罐頭食品等必備糧食用品瞬間消失，甚至連包裝水、廁紙亦難求。許多市民大排長龍，Yahoo Food走訪不同超市及街市，發現不少商戶貨架的菜、麵包、杯麵等食物被搶購一空，但除了三色豆冇人買之外（也是意料之內吧），竟然還有1款蔬菜「無人吼」，被全數留在貨架上？Yahoo Food ・ 1 天前
樺加沙打風｜文頌嫻林鈺洧壓線搶購糧食 彭秀慧Frankie@MIRROR暫托狗狗
超強颱風樺加沙，全城民眾連日來都忙於搶購糧食和物資，為樺加沙來臨做好超前部署。文頌嫻、旨呈、林鈺洧、彭秀慧都分別於社交平台上作了紀錄，分享如何在超強颱風到來前作好準備。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
Gore-Tex防水波鞋推介Top7！從日常穿搭到戶外造型都能保持雙腳乾爽
傳統防水鞋笨重侷促，不少人開始轉投輕巧透氣的 Gore-Tex 波鞋。鞋款不但防水防風，還兼顧透氣度與舒適度。這次為大家精選 7 對來自不同品牌的 Gore-Tex 波鞋，無論是行街、返工還是旅行，總有一對符合你的需要。Yahoo Style HK ・ 1 天前
加密貨幣大幅下跌 逾15億美元多頭遭強制平倉
【彭博】— 加密貨幣市場周一有超過15億美元的多頭遭強制平倉，引發大幅拋售，對較小的貨幣產生的衝擊最大。Bloomberg ・ 1 天前
打風超市兩大儲糧現象：預製菜「滯銷」 「抗戰食糧」嘉頓麵包清空
颱風樺加沙襲港，全城進入戒備狀態，超市、麵包店等貨架被搶購一空。超級颱風前的消費行為，除了反映港人消費力驚人外，綜合超市觀察資訊，還浮現出兩大市場現象：據報多間超市的預製菜乏人問津，貨源仍充足，反映市民對預製菜的心理相當微妙；另外本地品牌嘉頓的麵包貨架全數清空，餅乾也成搶購目標，品牌號稱「抗戰食糧」，再次發揮了它的「品牌價值」Yahoo財經 ・ 1 天前
向太怒爆雙面人巨星變臉惡行 冰天雪地缺席拍攝折磨老人家等全日 網民予頭直指金像影后
影壇大亨向華強的76歲太太陳嵐本身是著名電影出品人、製片人及經理人，歷年來知悉影視圈大量秘聞，近年不時在社交平台爆料，其最新影片以「為何明星爆紅之後，往往會跌落神壇」為題，大爆有影壇巨星是「變臉大師」，在不同人面前有不同樣子，卻在片場耍大牌，態度惡劣欺凌製作團隊與演員，更曾在冰天雪地的日子失場，累及2名老人家苦等一整天，向太判定該名巨星「本質不好」。向太雖然沒有開名，但網民紛紛從蛛絲馬跡，矛頭直指一名張姓女星。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
全球領導人齊聚紐約 特朗普為波音「帶貨」或大豐收
【彭博】— 飛機訂單一張接著一張，通常是巴黎、杜拜或新加坡航展上的景象。但本周，華盛頓和紐約卻可能意外見證大交易的發生。Bloomberg ・ 16 小時前
台灣紅棉｜陳淑莊台灣餐廳「紅棉」 登台灣美食榜「500盤」第二位！
紅棉登台灣美食榜「500盤」第二位！前公民黨立法會議員陳淑莊（Tanya）一年前在台灣自立門戶開設「紅棉」私房菜，今年「紅棉」餐廳就成功在台灣美食榜「500盤」中奪得第二，僅次連續多年奪獎嘅五星級大酒店嘅晶華軒！Yahoo Food ・ 19 小時前
何雁詩家底強勁傳「物流大亨爸爸」擁逾6億身家 火鍋店獻唱求開心不求酬勞
何雁詩（Stephanie）早於出道時被傳媒爆出出身富裕家庭，據悉其爸爸做物流生意，於內地及海外多個城市都有分公司；物業方面，大埔5千萬獨立屋以外，亦有其他物業投資，擁逾6億身家，因此何雁詩自細生活無憂。何雁詩於8月份分享患上罕見遺傳病「天使綜合症」嘅兒子鄭讚廷（Asher）已入讀特殊幼稚園，而佢自己近日亦重拾歌手身份，推出新歌《欲哭無淚》及《黑房》，與樂隊合作舉辦Cozy Tour。日前，何雁詩為陳志雲YouTube節目擔任嘉賓，坦言自己係完全冇收取酬勞，純粹求開心：「最重要係隊band有錢落袋，我自己冇乜所謂，純粹enjoy音樂多啲。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
出手叫停｜傳中證監叫停券商開展香港RWA業務 或憂資產代幣化發展太快
路透社引述知情人士報道指，中證監已建議部份本土券商，暫停在香港開展實體資產（ RWA ）代幣化業務，這表明中央對離岸數字資產市場的蓬勃狂熱已心生警惕，並開始出手進行風險管控。BossMind ・ 17 小時前
胡‧說樓市｜滙豐推2.73厘定息！對賭加息點揀好？拆解三大細節位
因應近日銀行同業拆息 (HIBOR) 波動，本港龍頭銀行滙豐推出極具吸引力的定息按揭計劃，無論選擇首三年或五年定息期，息率一律鎖定於2.73厘，較現時普遍H按計劃需要使用的鎖息上限3.5厘為低 。這個計劃是否代表業主可以慳更多？《胡 ‧ 說樓市》為你全面拆解。Yahoo 地產 ・ 23 小時前
向太拒談于朦朧墮樓無奈指「這個講不了」 拍片爆有女明星哭訴被潛規則
向太（陳嵐）近年加入內地直播及短視頻平台，敢言嘅佢早前曾先後談及梅豔芳及劉德華等明星往事，不過早前佢喺直播嘅時候被問及近期傳得沸沸揚揚嘅于朦朧墮樓身亡一事時，罕有拒絕回應，更無奈直言「這個講不了」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
曾志偉與內地導演智慧較量 否認TVB沒落 霸氣強調今年有錢賺
無綫電視總經理（節目內容營運）曾志偉近日為內地熱播綜藝節目《王牌對王牌》擔任嘉賓，於節目其中一個環節中與內地導演唐國強展開一場智慧較量，各不相讓。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
麥家琪high爆登台 貼身裙盡顯身型玲瓏曲線
1993年以17歲之齡參加香港小姐競選嘅麥家琪，因被爆曾於15歲時拍裸照而無緣晉級。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
熱潮急煞！傳中國要中資券商停辦香港RWA業務
《路透》周一 (22 日) 援引兩位知情人士消息報導，中國證券監管機構已非正式要求部分本地券商暫停在香港展開「實體資產」(RWA)代幣化業務，顯示北京對於這股快速升溫的數位資產熱潮抱持審慎態度。鉅亨網 ・ 1 天前
舒華「高智感」COS穿搭：3套2025秋冬簡潔穩重服飾示範，讓優雅上班女生秒速愛上
I-DLE成員葉舒華早前獲邀出席紐約時裝週，更驚喜亮相COS 2025秋冬大秀前排看秀！狀態大勇的她，一連演繹多套極具參考價值的知性穿搭，充分展現何謂「高智感」時尚！Yahoo Style HK ・ 22 小時前