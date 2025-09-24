【開箱評價】Connecty 磁吸藍牙喇叭：有 NFC，一拍即連即播歌

Connecty 磁吸藍牙喇叭是一款專為 iPhone 17 等手機設計的磁吸藍牙喇叭，Connecty 透過其獨特的磁吸設計，讓用戶能夠輕鬆地將喇叭吸附於手機上，隨時隨地享受音樂的樂趣。

產品規格

型號：Connecty 磁吸藍牙喇叭

售價：HK$268

連接方式：藍牙 5.0 / NFC

播放模式：支援記憶卡播放

音效：低音渾厚，中高音清晰

燈效：自訂氣氛燈效

會議喇叭功能：高清收音及清晰輸出

重量：輕巧設計，便於攜帶

支援 NFC、雙聲道、咪高峰及藍牙 5.3

電量註明只有 600mAH、但未援 A2DP，AVRCP 等等

產品簡介

Connecty 磁吸藍牙喇叭不僅僅是一個普通的喇叭，它融合了 NFC 快速連接的功能讓用戶只需輕觸即可秒連，極大地提高了使用的便利性。其次，支援記憶卡播放的設計使得用戶無需依賴手機，也能隨時享受音樂。此外，其自訂氣氛燈效能夠根據不同的場合調整燈光，無論是居家放鬆、朋友聚會還是自拍打卡，均能營造出理想的氛圍。這款喇叭特別適合音樂愛好者及經常參加聚會的年輕人。

Connecty 磁吸藍牙喇叭的包裝設計簡約而不失時尚感，內部配件包括 USB 充電線及使用手冊。喇叭本體採用圓形設計，外殼使用高品質塑料，手感光滑。

最大賣點是加入了 NFC 支援，只要一拍即連接，無需手動藍牙連接

體積與手機比較的話則是有一點點大

在實際使用中，Connecty 磁吸藍牙喇叭的操作非常順暢，藍牙連接迅速且穩定，音質表現令人滿意。低音渾厚有力，中高音清晰透亮，適合各類音樂風格。

https://www.youtube.com/shorts/hEZWHNnFDD8

Connecty 磁吸藍牙喇叭的配件相容性相當高，無論是與 iPhone 17 還是其他藍牙設備均能輕鬆連接。此外，內建的自訂氣氛燈效功能，讓用戶能夠根據場合調整燈光，提升使用體驗。值得注意的是，雖然喇叭的音質表現優秀，但在高音部分有時會略顯刺耳，這是未來改進的空間。

手機連接外，也可以使用 microSD 卡，音量鍵也可以直接在機身選擇

總結與評價

Connecty 磁吸藍牙喇叭在音質、設計及功能上均表現出色，特別適合年輕的音樂愛好者及社交活動頻繁的用戶。以 HK$268 的價格來看，有一點點偏貴，但考慮到支援 NFC 連接仍然有一定吸引力。

Connecty 磁吸藍牙喇叭優點

1. NFC 快速連接功能，使用方便。

2. 支援記憶卡播放，無需依賴手機。

3. 自訂氣氛燈效，適合多種場合使用。

Connecty 磁吸藍牙喇叭缺點

1. 在高音部分表現略顯刺耳，需改進。

2. 僅支援藍牙和記憶卡播放，缺乏其他連接選項。

Connecty 磁吸藍牙喇叭

售價：HK$268

