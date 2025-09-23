焦點

樺加沙打風｜Yahoo 新聞報道清單一次睇

TechRitual

【開箱評價】CONVEN PG10MS 10000mAh MagSafe 外置電池：有 CCC 又有 15W 無線充

Techritual.com

CONVEN PG10MS 10000mAh MagSafe 外置電池是一款專為現代用戶設計，特別是針對經常需要在外活動的商務人士和科技愛好者。這款外置電池不僅具備強大的充電能力，還支持 MagSafe 無線充電技術。

產品規格

電池單元：3.7V / 10000mAh (38.5wh) 鋰聚合物
Type-C 輸入：DC5V - 3A 最大 / PD 3.0 (5V/2.4A, 9V/ 2A)
Type-C 輸出：DC5V - 3A 最大 / PD 3.0 (5V/2.4A, 9V/2A, 12V/ 1.5A)
無線充電輸出：5W / 7.5W / 10W / 15W
壽命：600 次循環
保護功能：短路、過充、過放、過熱
證書：FCC, CE, ROHS
尺寸：68.5 x 102.5 x 13.6 mm
重量：170g
顏色：黑色
售價：HK$278

廣告

  • 包裝上有著名支援中國的 CCC 認證

產品簡介

CONVEN PG10MS 外置電池以其 10000mAh 的高容量，特別適合那些經常出門的用戶，無論是上班、旅行還是戶外活動，都能提供穩定的電力支持。其流線型設計和輕巧的體積使得攜帶非常方便。此外，支持多種設備的充電，使其成為一個多功能的充電器。

  • 支援 QI2.0、PD3.0 及MAGSAFE 充電功能

  • 產品上也有印上支援 CCC 的標誌

外置電池本身採用黑色外殼，整體質感良好，手感滑順，具備一定的防滑設計。其尺寸為 68.5 x 102.5 x 13.6 mm，厚度僅約 13.6mm，讓它能輕鬆放入背包或口袋中。

  • 輸入最大是 18W，而輸入最大則是 20W，而無線充電最大是 15W

在實際使用中，CONVEN PG10MS 的充電速度令人滿意。其 Type-C 輸出可支持高達 3A 的充電，無論是為手機還是平板充電，均能快速恢復電量。無線充電的功能也相當便利，輕鬆將 iPhone 或 Android 放上即可開始充電。經過多次充電測試，電池的穩定性和持久性都表現良好，特別是在高溫環境下，依然保持良好的溫控表現。

  • 機底插頭僅一個 USB-C，而開關則在底下右側

  • 正面有一個小屏幕顯示電量比例

  • 正面屏幕如果充電時則會顯示輸出功率，例如磁吸 Android 便是最高 15W

總結與評價

CONVEN PG10MS 的一大亮點在於其通用兼容性，支持多種智能設備，包括 iPhone 和 Android 手機，這使得用戶無需攜帶多個充電器。CONVEN PG10MS 10000mAh MagSafe 外置電池是一款性價比極高的 MagSafe 充電器。特別適合經常需要外出的人士。與市場上同價位的產品相比，CONVEN PG10MS 在充電速度和兼容性上表現突出，值得推薦。

  • 由於是 10000mAh 電池，厚度當然有番咁上下

  • 使用上如果唔介意外觀，建議可以將附送的引磁片，貼在電池的正面，讓它變成有雙向磁吸功能。

  • 這樣就可以在充電的同時，也能做到磁吸各類配件，例如上圖般的手機支架，實現食飯時邊充電邊睇電話功能 XD

CONVEN PG10MS 10000mAh 優點

  • 高容量 10000mAh，能為多種設備提供多次充電。

  • 支持無線充電，方便快捷。

  • 緊湊設計，便於攜帶，適合各種場景使用。

CONVEN PG10MS 10000mAh 缺點

  • 無法為某些高功率設備提供充電支持，需注意使用範圍。

CONVEN PG10MS 10000mAh MagSafe 外置電池
售價：HK$278

日本電話卡推介 / 韓國電話卡推介
一㩒即做：香港網速測試 SpeedTest HK

推薦閱讀

其他人也在看

王喜facebook發「遺言」聲稱遭跟蹤 居留證期限將滿： 行入呢個死局

王喜facebook發「遺言」聲稱遭跟蹤 居留證期限將滿： 行入呢個死局

曾經係TVB男一人選嘅王喜，拍過《烈火雄心》、《雷霆第一關》等劇集，後於2011年離巢。近年王喜於英國、台灣等地居住，不時拍片分享生活點滴，但係佢今朝發嘅最新帖文就以《遺言一大版》為題，令人擔心。

Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
iPhone 17 Pro 2TB 版太貴？不如自己動手改裝！

iPhone 17 Pro 2TB 版太貴？不如自己動手改裝！

iPhone 17 Pro Max 的 2TB 版本太貴？有人就想到了自己動手升級。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
深色 iPhone 17 Pro、iPhone Air 後蓋被指容易刮傷，Apple Store 展示機成重災區

深色 iPhone 17 Pro、iPhone Air 後蓋被指容易刮傷，Apple Store 展示機成重災區

新發布的 iPhone 正式開賣以後，許多人都前往門店體驗了實機。而根據各路反饋，部分 iPhone 17 Pro、iPhone Air 背面的耐刮性似乎不是很理想。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
VPN優惠｜Proton VPN 夏末促銷限定 4 折，平均每日 HK$1 享受頂級隱私保護

VPN優惠｜Proton VPN 夏末促銷限定 4 折，平均每日 HK$1 享受頂級隱私保護

無論是瀏覽網站、進行線上交易，還是觀看全球受限的影音內容，沒有一個可靠的 VPN，就可能暴露在網絡威脅之下。Proton VPN 以瑞士級嚴格加密技術保障用戶網絡安全，最重要的是，Proton 堅守零日誌政策，真正做到 100% 隱私保障，更可以享受全球超過 110 個高速伺服器、多達 10 台設備同時使用！

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
颱風樺加沙｜超市及街市貨架被掃空！除三色豆外 一款蔬菜竟無人問津？（多圖）

颱風樺加沙｜超市及街市貨架被掃空！除三色豆外 一款蔬菜竟無人問津？（多圖）

超強颱風「樺加沙」威脅逼近香港，除了有餐廳超前佈署，宣佈將會暫停營業，市面上更提早出現「搶購潮」，多間超市及街市傳出貨架被連夜掃空：米、麵粉、罐頭食品等必備糧食用品瞬間消失，甚至連包裝水、廁紙亦難求。許多市民大排長龍，Yahoo Food走訪不同超市及街市，發現不少商戶貨架的菜、麵包、杯麵等食物被搶購一空，但除了三色豆冇人買之外（也是意料之內吧），竟然還有1款蔬菜「無人吼」，被全數留在貨架上？

Yahoo Food ・ 14 小時前
樺加沙打風｜文頌嫻林鈺洧壓線搶購糧食 彭秀慧Frankie@MIRROR暫托狗狗

樺加沙打風｜文頌嫻林鈺洧壓線搶購糧食 彭秀慧Frankie@MIRROR暫托狗狗

超強颱風樺加沙，全城民眾連日來都忙於搶購糧食和物資，為樺加沙來臨做好超前部署。文頌嫻、旨呈、林鈺洧、彭秀慧都分別於社交平台上作了紀錄，分享如何在超強颱風到來前作好準備。

Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
鄭志剛公布新動向 成立上合發展控股

鄭志剛公布新動向 成立上合發展控股

鄭志剛公布新動向，成立綜合性企業集團上合發展控股，集團以香港為總部，致力投資可望在未來二十年重塑全球經濟格局的九大領域，包括數字領域，及涵蓋內地、東盟國家及中東國家等新興市場。

Yahoo財經 ・ 2 天前
Gore-Tex防水波鞋推介Top7！從日常穿搭到戶外造型都能保持雙腳乾爽

Gore-Tex防水波鞋推介Top7！從日常穿搭到戶外造型都能保持雙腳乾爽

傳統防水鞋笨重侷促，不少人開始轉投輕巧透氣的 Gore-Tex 波鞋。鞋款不但防水防風，還兼顧透氣度與舒適度。這次為大家精選 7 對來自不同品牌的 Gore-Tex 波鞋，無論是行街、返工還是旅行，總有一對符合你的需要。

Yahoo Style HK ・ 1 天前
加密貨幣大幅下跌 逾15億美元多頭遭強制平倉

加密貨幣大幅下跌 逾15億美元多頭遭強制平倉

【彭博】— 加密貨幣市場周一有超過15億美元的多頭遭強制平倉，引發大幅拋售，對較小的貨幣產生的衝擊最大。

Bloomberg ・ 1 天前
打風超市兩大儲糧現象：預製菜「滯銷」 「抗戰食糧」嘉頓麵包清空

打風超市兩大儲糧現象：預製菜「滯銷」 「抗戰食糧」嘉頓麵包清空

颱風樺加沙襲港，全城進入戒備狀態，超市、麵包店等貨架被搶購一空。超級颱風前的消費行為，除了反映港人消費力驚人外，綜合超市觀察資訊，還浮現出兩大市場現象：據報多間超市的預製菜乏人問津，貨源仍充足，反映市民對預製菜的心理相當微妙；另外本地品牌嘉頓的麵包貨架全數清空，餅乾也成搶購目標，品牌號稱「抗戰食糧」，再次發揮了它的「品牌價值」

Yahoo財經 ・ 13 小時前
向太怒爆雙面人巨星變臉惡行 冰天雪地缺席拍攝折磨老人家等全日 網民予頭直指金像影后

向太怒爆雙面人巨星變臉惡行 冰天雪地缺席拍攝折磨老人家等全日 網民予頭直指金像影后

影壇大亨向華強的76歲太太陳嵐本身是著名電影出品人、製片人及經理人，歷年來知悉影視圈大量秘聞，近年不時在社交平台爆料，其最新影片以「為何明星爆紅之後，往往會跌落神壇」為題，大爆有影壇巨星是「變臉大師」，在不同人面前有不同樣子，卻在片場耍大牌，態度惡劣欺凌製作團隊與演員，更曾在冰天雪地的日子失場，累及2名老人家苦等一整天，向太判定該名巨星「本質不好」。向太雖然沒有開名，但網民紛紛從蛛絲馬跡，矛頭直指一名張姓女星。

Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
樺加沙逼近恐現「山竹級」水浸　歷年這些海景屋苑跌價最甘

樺加沙逼近恐現「山竹級」水浸　歷年這些海景屋苑跌價最甘

強颱風樺加沙逼近香港，或重演山竹級水浸。回顧杏花邨、將軍澳、海怡半島等臨海屋苑災後樓價走勢，數據揭示誰跌幅最大。

Yahoo 地產 ・ 1 天前
于朦朧墮樓亡網上瘋傳「被墮樓」等陰謀論 官方採強制措施查處三人

于朦朧墮樓亡網上瘋傳「被墮樓」等陰謀論 官方採強制措施查處三人

內地男星于朦朧日前墮樓身亡，其母親早前透過于朦朧公司表示于朦朧酒後意外墮樓，公安亦表示案件經過調查後排除刑事案件嫌疑。不過，網上依然謠言紛飛，更瘋傳于朦朧「被他人組局侵害後跳樓」及「被開膛破肚丟下樓」等傳言。昨日（21日）北京朝陽公安分局發布「警情通報」，指嚴禁「網上編造傳播虛假信息」並已對三人採取強制措施。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
出手叫停｜傳中證監叫停券商開展香港RWA業務 或憂資產代幣化發展太快

出手叫停｜傳中證監叫停券商開展香港RWA業務 或憂資產代幣化發展太快

路透社引述知情人士報道指，中證監已建議部份本土券商，暫停在香港開展實體資產（ RWA ）代幣化業務，這表明中央對離岸數字資產市場的蓬勃狂熱已心生警惕，並開始出手進行風險管控。

BossMind ・ 5 小時前
全球領導人齊聚紐約 特朗普為波音「帶貨」或大豐收

全球領導人齊聚紐約 特朗普為波音「帶貨」或大豐收

【彭博】— 飛機訂單一張接著一張，通常是巴黎、杜拜或新加坡航展上的景象。但本周，華盛頓和紐約卻可能意外見證大交易的發生。

Bloomberg ・ 5 小時前
何雁詩家底強勁傳「物流大亨爸爸」擁逾6億身家 火鍋店獻唱求開心不求酬勞

何雁詩家底強勁傳「物流大亨爸爸」擁逾6億身家 火鍋店獻唱求開心不求酬勞

何雁詩（Stephanie）早於出道時被傳媒爆出出身富裕家庭，據悉其爸爸做物流生意，於內地及海外多個城市都有分公司；物業方面，大埔5千萬獨立屋以外，亦有其他物業投資，擁逾6億身家，因此何雁詩自細生活無憂。何雁詩於8月份分享患上罕見遺傳病「天使綜合症」嘅兒子鄭讚廷（Asher）已入讀特殊幼稚園，而佢自己近日亦重拾歌手身份，推出新歌《欲哭無淚》及《黑房》，與樂隊合作舉辦Cozy Tour。日前，何雁詩為陳志雲YouTube節目擔任嘉賓，坦言自己係完全冇收取酬勞，純粹求開心：「最重要係隊band有錢落袋，我自己冇乜所謂，純粹enjoy音樂多啲。」

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
胡‧說樓市｜滙豐推2.73厘定息！對賭加息點揀好？拆解三大細節位

胡‧說樓市｜滙豐推2.73厘定息！對賭加息點揀好？拆解三大細節位

因應近日銀行同業拆息 (HIBOR) 波動，本港龍頭銀行滙豐推出極具吸引力的定息按揭計劃，無論選擇首三年或五年定息期，息率一律鎖定於2.73厘，較現時普遍H按計劃需要使用的鎖息上限3.5厘為低 。這個計劃是否代表業主可以慳更多？《胡 ‧ 說樓市》為你全面拆解。

Yahoo 地產 ・ 11 小時前
麥家琪high爆登台 貼身裙盡顯身型玲瓏曲線

麥家琪high爆登台 貼身裙盡顯身型玲瓏曲線

1993年以17歲之齡參加香港小姐競選嘅麥家琪，因被爆曾於15歲時拍裸照而無緣晉級。

Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
向太拒談于朦朧墮樓無奈指「這個講不了」 拍片爆有女明星哭訴被潛規則

向太拒談于朦朧墮樓無奈指「這個講不了」 拍片爆有女明星哭訴被潛規則

向太（陳嵐）近年加入內地直播及短視頻平台，敢言嘅佢早前曾先後談及梅豔芳及劉德華等明星往事，不過早前佢喺直播嘅時候被問及近期傳得沸沸揚揚嘅于朦朧墮樓身亡一事時，罕有拒絕回應，更無奈直言「這個講不了」。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「樺加沙」打到嚟！膠紙封窗究竟有冇用？打風期間可以開冷氣？

「樺加沙」打到嚟！膠紙封窗究竟有冇用？打風期間可以開冷氣？

超強颱風「樺加沙」料於周三（24日）襲港，天文台指其威力可與2017年「天鴿」及2018年「山竹」相比，屆時本港或見10級暴風，離岸及高地更有機會達至12級颶風。面對風暴迫近，不少市民趁周末搶購膠紙封窗，更出現膠紙一掃而空的情況。貼膠紙有用定冇用？「貼膠紙」作為常見的防風「習俗」，實際效用一直爭議不少。部分市民相信膠紙可在一定程度上加固窗戶，但工程界人士指出，膠紙的真正用途非在於加固窗戶，而是在玻璃破裂時減少碎片飛散，從而降低被碎片擊中受傷的機會。若窗戶被石塊或樹枝擊碎，貼上膠紙的確可令碎片不易四散，起到一定保護作用。如何貼才較有效？工程界建議若決定貼膠紙，宜把膠紙貼成「交叉」或「十字」形，並延伸至窗框邊緣，著重鞏固窗中心的受力位置，盡量讓玻璃「跌得完整」，而不是四散飛脫，起一定的防護效果。舊窗新窗大不同樓齡較新的樓宇，窗戶多採用鋼化玻璃，鋼化玻璃破裂時會碎成細小顆粒，較少出現鋒利大塊的碎片，導致割傷的風險本已較低，因此貼膠紙對鋼化玻璃的額外保護有限。惟舊式樓宇可能仍裝有非強化的玻璃，該類玻璃破裂時會產生較大及尖銳碎片，貼膠紙雖未必能阻止破裂，但有助減低碎片散落的風險。打風能否繼續開冷

28Hse.com ・ 1 天前