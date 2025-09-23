樺加沙打風｜Yahoo 新聞報道清單一次睇
【開箱評價】CONVEN PG10MS 10000mAh MagSafe 外置電池：有 CCC 又有 15W 無線充
CONVEN PG10MS 10000mAh MagSafe 外置電池是一款專為現代用戶設計，特別是針對經常需要在外活動的商務人士和科技愛好者。這款外置電池不僅具備強大的充電能力，還支持 MagSafe 無線充電技術。
產品規格
電池單元：3.7V / 10000mAh (38.5wh) 鋰聚合物
Type-C 輸入：DC5V - 3A 最大 / PD 3.0 (5V/2.4A, 9V/ 2A)
Type-C 輸出：DC5V - 3A 最大 / PD 3.0 (5V/2.4A, 9V/2A, 12V/ 1.5A)
無線充電輸出：5W / 7.5W / 10W / 15W
壽命：600 次循環
保護功能：短路、過充、過放、過熱
證書：FCC, CE, ROHS
尺寸：68.5 x 102.5 x 13.6 mm
重量：170g
顏色：黑色
售價：HK$278
包裝上有著名支援中國的 CCC 認證
產品簡介
CONVEN PG10MS 外置電池以其 10000mAh 的高容量，特別適合那些經常出門的用戶，無論是上班、旅行還是戶外活動，都能提供穩定的電力支持。其流線型設計和輕巧的體積使得攜帶非常方便。此外，支持多種設備的充電，使其成為一個多功能的充電器。
支援 QI2.0、PD3.0 及MAGSAFE 充電功能
產品上也有印上支援 CCC 的標誌
外置電池本身採用黑色外殼，整體質感良好，手感滑順，具備一定的防滑設計。其尺寸為 68.5 x 102.5 x 13.6 mm，厚度僅約 13.6mm，讓它能輕鬆放入背包或口袋中。
輸入最大是 18W，而輸入最大則是 20W，而無線充電最大是 15W
在實際使用中，CONVEN PG10MS 的充電速度令人滿意。其 Type-C 輸出可支持高達 3A 的充電，無論是為手機還是平板充電，均能快速恢復電量。無線充電的功能也相當便利，輕鬆將 iPhone 或 Android 放上即可開始充電。經過多次充電測試，電池的穩定性和持久性都表現良好，特別是在高溫環境下，依然保持良好的溫控表現。
機底插頭僅一個 USB-C，而開關則在底下右側
正面有一個小屏幕顯示電量比例
正面屏幕如果充電時則會顯示輸出功率，例如磁吸 Android 便是最高 15W
總結與評價
CONVEN PG10MS 的一大亮點在於其通用兼容性，支持多種智能設備，包括 iPhone 和 Android 手機，這使得用戶無需攜帶多個充電器。CONVEN PG10MS 10000mAh MagSafe 外置電池是一款性價比極高的 MagSafe 充電器。特別適合經常需要外出的人士。與市場上同價位的產品相比，CONVEN PG10MS 在充電速度和兼容性上表現突出，值得推薦。
由於是 10000mAh 電池，厚度當然有番咁上下
使用上如果唔介意外觀，建議可以將附送的引磁片，貼在電池的正面，讓它變成有雙向磁吸功能。
這樣就可以在充電的同時，也能做到磁吸各類配件，例如上圖般的手機支架，實現食飯時邊充電邊睇電話功能 XD
CONVEN PG10MS 10000mAh 優點
高容量 10000mAh，能為多種設備提供多次充電。
支持無線充電，方便快捷。
緊湊設計，便於攜帶，適合各種場景使用。
CONVEN PG10MS 10000mAh 缺點
無法為某些高功率設備提供充電支持，需注意使用範圍。
CONVEN PG10MS 10000mAh MagSafe 外置電池
售價：HK$278
