【開箱評價】CONVEN PG5MS 5000mAh 外置電池：輕便的 15W MagSafe 無線充電

CONVEN PG5MS 5000mAh 外置電池是一款專為現代人設計的高效電源解決方案，旨在滿足日常生活中對於充電的需求。讓用戶在使用時感受到便捷與可靠。這款外置電池不僅具備高容量，還具備時尚的設計，特別適合經常外出或旅行的用戶。其市場定位明確，針對需要隨時保持連接的年輕族群，無論是學生、上班族還是旅遊愛好者，均能找到其使用的價值。

產品規格

- 電池單元：3.7V/5000mAh (19.25wh) 鋰聚合物

- Type-C 輸入：DC5V - 3A 最大 / PD 3.0 (5V/2.4A, 9V/2A)

- Type-C 輸出：DC5V - 3A 最大 / PD 3.0 (5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A)

- 無線充電輸出：5W / 7.5W / 10W / 15W

- 壽命：600 次循環

- 保護：短路、過充、過放、過熱

- 證書：FCC, CE, ROHS

- 尺寸：68.5 x 102.5 x 8.4mm

- 重量：110g

產品簡介

CONVEN PG5MS 5000mAh 外置電池，其輕巧的設計使其易於攜帶，適合各類用戶，特別是需要經常外出的年輕人。支持多種充電方式，包括有線快充及無線充電，讓充電變得更加方便。

CONVEN PG5MS 外置電池的包裝設計簡潔而不失時尚，內部配件包括充電線與使用手冊。外觀上，電池採用流線型設計，顏色以經典的黑色為主，搭配細緻的材質，手感舒適。其厚度僅為8.4mm，重量輕至110g，讓它輕鬆放入口袋或包包中，隨身攜帶毫不負擔。

機背注明了支援最高 15W 無線充電， 也有高達 20W 的有線充電

厚度極好，比 iPhone 17 Pro 還要薄

功能與效能

在使用過程中，CONVEN PG5MS 的操作非常順暢。其Type-C 快充功能讓充電速度大幅提升，特別是在緊急情況下，能迅速為設備充電。特別是在日常出街或旅行時，無需攜帶多條充電線，輕鬆一放即可充電。MagSafe 無線充電的便捷性，讓用戶在使用時不再受到線材的束縛，隨時隨地都能輕鬆充電。電池還具備容量顯示功能，讓用戶隨時掌握電量狀況，避免突然沒電的尷尬情況。

電池本身有小屏幕可以顯示電量，充電速度與電壓等等

總結與評價

CONVEN PG5MS 5000mAh 外置電池在市場上的表現相當出色，無論是其高效能、便攜性還是多功能性，都讓其在同類產品中脫穎而出。售價HK$248的定位也相對合理，對於需要頻繁充電的用戶來說，這款外置電池無疑是個不錯的選擇。

優點

高效能的5000mAh電池容量，能夠為設備提供多次完整充電。

支持15W無線充電及Type-C快充，充電速度快，使用便捷。

輕薄設計，僅重110g，方便攜帶，適合日常與旅行使用。

缺點

無法同時為多個設備充電

無法提供更高的無線充電功率

CONVEN PG5MS 5000mAh 外置電池

售價：HK$248

