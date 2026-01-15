【開箱評價】CONVEN TG100E 100W 氮化鎵充電器：高達 100W 的輸出

這款 CONVEN TG100E 100W 氮化鎵充電器，定位為一款多功能的旅行充電器，適合當今多設備的生活方式。無論是旅行還是日常居家使用，滿足筆記本電腦、手機和平板電腦等多設備的充電需求。

產品規格

型號：CV-TG100E-BK

輸入電壓：100 - 240 VAC，AC1.5A 最大

輸入頻率：50/60 Hz

最大輸出：100W

Type-C 1 輸出：DC 5V - 3A/ 9V - 3A/ 12V - 3A/ 15V - 3A/ 20 - 5A - 100W 最大

Type-C 2 輸出：DC 5V - 3A/ 9V - 3A/ 12V - 3A/ 15V - 3A/ 20 - 5A - 100W 最大

Type-C 3 輸出：DC5V - 3A/ 9V - 2.22A/ 12V - 1.67A - 20W 最大

USB-A 輸出：DC 5V - 3A/ 9V - 2A/ 12V - 1.5A/ 20V - 1.5A - 30W 最大

保護：過電壓、過溫、短路

尺寸：68.5 x 65 x 32 mm（不含插頭）

重量：200g

外觀與設計

CONVEN TG100E 採用簡約現代的設計，外殼材質堅固耐用，顏色選用典雅的黑色，適合各種使用場合。充電器的按鍵配置簡單直觀，並配備LED指示燈，方便用戶了解充電狀態。其緊湊的尺寸（68.5 x 65 x 32 mm）及輕巧的重量（200g），讓它成為旅行中不可或缺的便攜伴侶。

充電效能

在充電效能方面，CONVEN TG100E 表現優異。實測顯示，使用 Type-C 1 端口可為筆記本電腦提供高達 65W 的充電功率，手機和平板電腦則可同時利用其他端口進行充電，總輸出可達 95W。這意味著用戶無需等待多個設備充電完成，可以同時為多設備快速充電。此外，它能夠自動調節功率輸出，確保每個設備都能獲得最佳的充電速度。

便攜性與實用性

CONVEN TG100E 的便攜性非常出色，僅 200g 的重量和小巧的體積讓它非常適合隨身攜帶。無論是放進手袋還是背包中，都不會佔用過多空間。同時，它的多端口設計意味著用戶無需攜帶多個充電器，特別適合經常出差或旅行的人士。無論是 iPhone、Android 設備，還是筆記本電腦，它都能輕鬆應對。

安全認證

安全性方面，CONVEN TG100E 配備了全面的保護機制，包括過電壓、過溫和短路保護，為用戶的設備提供全方位的安全保障。它的設計符合國際安全標準，讓用戶在使用時能夠安心無慮。

總結與評價

總結來說，CONVEN TG100E 100W 氮化鎵充電器是一款高效能且便攜的充電解決方案。它不僅能夠同時為多設備充電，還提供快速和安全的充電體驗。無論是日常使用還是旅行攜帶，它都能滿足用戶的多樣需求。對於那些希望簡化充電設備並提升充電效率的用戶，這款充電器無疑是一個不錯的選擇。

CONVEN TG100E 100W 氮化鎵充電器優點

同時多設備充電：具備四個端口，可為筆記本電腦、手機和平板電腦同時充電，無需等待。

高效能充電：支援高達 100W 的輸出，為需要快速充電的設備提供強大支援。

便攜設計：小巧輕便，適合旅行攜帶，取代多個充電器的需求。

CONVEN TG100E 100W 氮化鎵充電器缺點

USB-A 端口功率較低：對於需要更高功率的 USB-A 設備，可能無法提供最佳充電速度。

CONVEN TG100E 100W 氮化鎵充電器

售價：HK$288

