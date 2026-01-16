【開箱評價】CONVEN TG48 48W 氮化鎵充電器：床頭最啱用

CONVEN 作為一個專注於電子產品的品牌，一直以來都致力於為用戶提供高效便捷的充電解決方案。這款 CONVEN TG48 48W 氮化鎵充電器定位於高效能及便攜性，特別適合需要經常外出旅行的商務人士和追求高效充電體驗的用戶。其設計以輕巧的旅行格式為主，讓用戶在旅途中也能輕鬆攜帶，無需擔心充電問題。

產品規格

型號：TG48

輸入電壓：100 - 250 VAC

輸入頻率：50/60 Hz

最大輸出：48W

Type-C 輸出：DC 5V - 3A/ 9V - 3A/ 12V - 3A/ 15V - 3A/ 20V - 2.25A (45W MAX)

USB-A 輸出：DC 5V - 3A/ 9V - 3A/ 12V - 2.5A (30W MAX)

合併功率：Type-C + USB-A：30W + 18W

保護：過壓、過熱、短路

尺寸：45.6 x 48.3 x 42.3 mm

重量：100g

外觀與設計

CONVEN TG48 的外殼採用了碳纖維裝飾環，這不僅增添了產品的高端感，也提升了其耐用性。充電器採用可折疊式英國插頭設計，便於攜帶和收納。整體設計簡約而不失時尚，適合各類場合使用。

背後有清楚注明獨立的輸出與共享輸入，如果使用 USBC 可以達到 45W

充電效能

在實際測試中，CONVEN TG48 的 USB-C 接口能提供高達 45W 的 PD 3.0 快速充電，對於大多數筆記型電腦和智能手機來說，這已經能夠滿足日常需求。而 USB-A 接口則提供 18W 的快速充電，適合用於充電較小功率需求的設備。當同時為兩個設備充電時，USB-C 與 USB-A 的合併功率達到 48W，分別為 30W 和 18W，能夠有效地為多設備供電而不影響效率。

隨充電器附送一條 USB-C 充電線

便攜性與實用性

這款充電器的重量僅有 100g，尺寸也相當小巧，非常適合隨身攜帶。其可折疊的插頭設計進一步提升了便攜性，無論是放在手袋還是行李箱中都不會佔用太多空間。兼容性上，它支援多種設備，無論是 Android 還是 iPhone，甚至是支持 PD 的筆記型電腦，都能輕鬆應付。

安全認證

CONVEN TG48 在安全性方面也做得十分到位，具備過壓、過熱和短路保護機制，確保充電過程中的安全。同時，其符合多項國際安全標準，讓用戶使用起來更加安心。

充電器底部也有清楚注明共 48W，PD30W + QC18W。

總結與評價

CONVEN TG48 48W 氮化鎵充電器是一款兼具高效能和便攜性的產品，特別適合需要經常出差或旅行的用戶。其雙接口設計非常實用，能夠同時為多個設備充電，節省時間。雖然其價格稍高，但考慮到其優異的充電效能和安全性，CP值仍然不錯。推薦給需要高效充電解決方案的用戶。

CONVEN TG48 48W 氮化鎵充電器優點

高效能：USB-C 提供 45W PD 3.0，適合大多數設備。

便攜性：輕巧的設計和可折疊插頭，方便攜帶。

多功能：雙接口設計，能同時為兩個設備充電。

CONVEN TG48 48W 氮化鎵充電器缺點

價格稍高：相較於一般充電器，售價 HK$188 稍顯昂貴。

外殼設計單一：僅有碳纖維裝飾，選擇較少。

CONVEN TG48 48W 氮化鎵充電器

售價：HK$188

