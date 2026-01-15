【開箱評價】CONVEN TG48 48W 氮化鎵充電器：床頭最啱用

CONVEN TG48 48W 氮化鎵充電器是來自知名品牌 CONVEN 的最新力作，專為商務旅行者與對充電效率有高要求的用戶而設計。隨著氮化鎵（GaN）技術逐漸在充電器市場中佔據一席之地，CONVEN 透過這款產品將其品牌定位打造成兼具便攜性與高效能的代表。TG48 在同類產品中以其緊湊設計與強大輸出功率成為話題，不僅滿足日常需求，亦是旅行中的理想伴侶。

產品規格

型號：TG48

輸入電壓：100 - 250 VAC

輸入頻率：50/60 Hz

最大輸出：48W

Type-C 輸出：DC 5V - 3A/ 9V - 3A/ 12V - 3A/ 15V - 3A/ 20V - 2.25A - 45W MAX

USB-A 輸出：DC 5V - 3A/ 9V - 3A/ 12V - 2.5A - 30W MAX

保護：過壓、過熱、短路

尺寸：45.6 x 48.3 x 42.3 mm

重量：100g

合併功率：Type-C1 + USB-A：30W + 18W

產品簡介

CONVEN TG48 氮化鎵充電器以其高效能與便攜性成為現代用戶的首選。這款充電器搭載雙輸出接口，能同時為兩個設備充電，總輸出達 48W，讓用戶無需在充電速度與便攜性之間妥協。Type-C 接口支持高達 45W 的 PD 3.0，並兼容 PPS，適合各類電子產品；USB-A 接口則提供 18W 快速充電，滿足更多設備需求。這款產品特別適合經常出差的商務人士與需要快速充電的高效用戶。

產品外觀

CONVEN TG48 的包裝設計簡約而不失精緻，內附快速指南以便用戶快速上手。充電器本體僅重 100g，尺寸緊湊，方便攜帶。碳纖維裝飾環不僅提升了整體質感，亦增加了耐用性。可折疊的英國插頭設計進一步提升便攜性，讓用戶在旅行中輕鬆收納。

功能與效能

CONVEN TG48 在使用上展現了其卓越的效能。搭載的氮化鎵技術使得充電器在提供高效充電的同時保持低溫，不易過熱。整體反應迅速，無論是手機、平板還是筆記本電腦，均能快速充電。相比於傳統充電器，TG48 的充電速度提升顯著，特別是在使用 Type-C 接口時，能有效縮短充電時間，適合急需用電的用戶。

額外亮點分析

CONVEN TG48 的設計考量了多種使用場景，其雙接口設計尤其適合需要同時充電多個設備的用戶。由於兼容多種電壓，這款充電器在國際旅行中亦能輕鬆應對。值得一提的是，其內建的多重保護機制，如過壓、過熱及短路保護，為用戶的電子產品提供了額外的安全保障。

總結與評價

CONVEN TG48 48W 氮化鎵充電器以其高效能、便攜設計及多重保護機制，成為市場中的佼佼者。售價為 HK$188，相較於同類產品，具備不錯的 CP 值。對於經常需要快速充電或需同時充電多個設備的用戶，這款充電器無疑是值得考慮的選擇。

CONVEN TG48 48W 氮化鎵充電器優點

高達 48W 的充電輸出，效能強大。

緊湊設計，輕巧便攜。

兼容多種設備，雙接口設計方便實用。

CONVEN TG48 48W 氮化鎵充電器缺點

僅提供黑色選擇，缺乏多樣顏色。

不具備附加 USB-C 至 USB-C 或 USB-C 至 Lightning 線材。

CONVEN TG48 48W 氮化鎵充電器

售價：HK$188

