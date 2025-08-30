【開箱評價】conven Type-C 3合1 100W PD (第4代) 快速充電線：罕有 100W 的三合一線材

conven 此次推出的 Type-C 3合1 100W PD (第4代) 快速充電線，以其強大的兼容性和高效的充電能力，特別適合現代手機、平板及筆記本電腦用戶。

產品規格

型號：conven Type-C 3合1 100W PD (第4代) 快速充電線

連接器：2 x USB-C、1 x Lightning

充電輸出：最高 100W (20V-5A)

數據傳輸速率：支持 480Mps（僅限 Type-C）

材料：高品質鋁合金外殼、耐尼龍電纜外殼

核心：24AWG 純銅核心

連接器：抗氧化合金連接器

電流穩定性：內建三路電流穩定電路

兼容性：支持自動充電分配，最多可同時為 3 個設備充電

保固：兩年更換保證

售價：HK$68

這條 conven Type-C 3合1 100W PD (第4代) 快速充電線其獨特的三合一設計，支援 USB-C 與 Lightning，無論是 Android 智能手機、iPad 還是 MacBook，都適合使用。此外，此三合一設計支持 PD 100W 技術的高效充電，能夠迅速為設備充電，節省寶貴時間。

conven Type-C 3合1 100W PD (第4代) 快速充電線的包裝設計簡約。電纜本身採用耐磨的尼龍編織設計，手感柔軟，且具備良好的抗拉扯能力。顏色方面，黑色的鋁合金接頭與電纜。設計上，電纜的接頭部分經過加強處理，使用而不容易損壞。

在實際使用中，conven Type-C 3合1 100W PD (第4代) 快速充電線的有兩個 USB-C，其中一個支援 PD3.0 100W，另一個則是 USB 5V 5W，至於 Lightning 則 PD3.0 27W。支援 100W 足夠為電腦充電，而 27W 也足夠以高速為 iPhone 充電。這條電纜在溫控方面也相對穩定，即使在高功率充電的情況下，電纜也不會過熱，確保了使用安全。

總結與評價

conven Type-C 3合1 100W PD (第4代) 快速充電線是罕有支援 100W 與 27W 的三合一充電能力和出色的兼容性。這條電纜的便捷性和耐用性使其成為理想的選擇。與同價位產品相比，這條電纜在性能和設計上均有不俗表現，值得推薦。

優點

擁有兩個 Type-C 接頭和一個 Lightning 接頭，兼容性極高。

支持最高 100W 的快速充電，能迅速為各類設備充電。

採用高品質材料，經過加強設計，能承受長時間使用而不易損壞。

缺點

雖然支持 480Mps，但對於需要更高速度的用戶來說，可能不夠理想。

目前僅有黑色選擇，對於喜愛個性化的用戶來說，選擇較少。

