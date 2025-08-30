小朋友長假後扭計唔返學？三部曲安撫心理
【開箱評價】conven USB Type-C 140W PD 3.1 LED 顯示快速充電線
CONVEN 此次推出的 USB Type-C 140W PD 3.1 LED顯示快速充電線，以其高達 140W 的輸出功率，針對高性能設備市場，尤其是商務人士和遊戲玩家。
產品規格
產品名稱**：conven USB Type-C 140W PD 3.1 LED顯示快速充電線
售價：HK$68
輸出功率：高達 140W（28V/5A）
充電協議：PD 3.1、PPS
LED顯示：實時功率顯示
材料：航空級鋁合金外殼、24AWG 純銅核心
耐用性：超過 10,000 次彎曲循環
數據傳輸速率：480Mbps
保護功能：E-Marker智能保護
保修：兩年更換保修
CONVEN 的 USB Type-C 140W LED顯示快速充電線，憑藉其先進的 PD 3.1 和 PPS 充電協議，能夠提供快速充電。其內建的 LED 數字顯示功能，用戶可以隨時監控充電狀態。無論是為筆記本電腦、智能手機，還是遊戲主機充電，只要是使用 USB-C 插頭都可以使用。充電線的包裝設計簡潔而現代，內含充電線本體。充電線材質本身採用透明合金外殼，配合尼龍編織線材手感滑順且耐用。顏色方面主要為黑色。
功能與效能
在使用過程中，conven USB Type-C 140W LED顯示快速充電線的操作十分簡單。其 PD 3.1 和 PPS 技術確保了充電的高效性，能迅速提供所需的電力。LED 顯示的實時功率指示，讓用戶可以清楚了解充電狀態，避免了過充的風險。
另外，此充電線備有 E-Marker智能保護功能，能自動協商最佳電流，保障充電過程中的安全。充電線的尼龍編織設計較耐用且具抗纏繞能力，而 CONVEN 提供的兩年更換保修服務，提供了額外的安心保障。
總結與評價
由於我們手上沒有測試儀，但普通測試仍然可以見簡易就能達到 44W.
綜合來看，conven USB Type-C 140W PD 3.1 LED顯示快速充電線以其出色的性能、耐用性及實用性，無疑是市場上值得推薦的產品。售價 HK$HK$68 的定位，讓其在同類產品中具備良好的性價比，特別適合需要高效能充電的商務人士及遊戲玩家。關箱王認為，這款充電線不僅滿足了日常需求，更在設計與功能上展現出品牌的用心。
conven USB Type-C 140W PD 3.1 LED顯示快速充電線優點
高達 140W 的快速充電能力，適合各類高性能設備。
LED顯示功能，實時監控充電狀態，避免過充。
耐用的尼龍編織設計，具備抗纏繞及抗拉強度。
conven USB Type-C 140W PD 3.1 LED顯示快速充電線缺點
在某些設備上，可能需要額外的轉接頭以確保兼容性。
充電線較長，對於小型設備可能略顯笨重。
conven USB Type-C 140W PD 3.1 LED顯示快速充電線
售價：HK$68
