【開箱評價】honor 400 Smart 入門級手機：5000萬像素鏡頭配 Qualcomm 晶片性價比高

產品規格

處理器: Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 處理器

螢幕: 6.77 吋 TFT LCD，解析度 1610 * 720

電池容量: 6350mAh（額定值），支援 35W 快速充電

後置鏡頭: 5000萬像素主鏡頭 + 200萬像素景深鏡頭

前置鏡頭: 500萬像素

儲存空間: 8GB RAM + 256GB 內部儲存

運作系統: MagicOS 9.0 (基於 Android 15)

防水防塵: IP65

產品簡介

HONOR 400 Smart 以入門級價格，但較強的的硬件配置和流暢的使用體驗而定位，其 6.77 吋的螢幕提供了豐富的色彩和清晰的畫質，適合觀看影片和玩遊戲。搭載的 Snapdragon 6s Gen 3 處理器，確保了日常使用及多任務處理的流暢性。6350mAh 的電池容量讓用戶能夠持久使用，無需頻繁充電，特別適合忙碌的都市生活。此款手機特別適合喜愛拍攝的用戶，後置 5000萬像素的主鏡頭能夠拍攝出高品質的照片，無論是日間或夜間拍攝都表現優異。

honor 400 Smart 包裝裡有充電器，充電線，也有透明的手機殻，一應俱全。

音量與開關鍵都在手機正面右側，而鏡頭也可以看出有一點點突起。

喇叭、USB-C 與 SIM 卡托都在手機下方

HONOR 400 Smart 的包裝設計簡約而不失時尚，內部配件包括手機本體、35W充電器、USB Type-C 線、卡針及快速入門指南。手機外型設計圓潤，長度 166.89mm、寬度 76.8mm、厚度 8.24mm，重量約 206g，手感輕盈且易於握持。顏色選擇上，提供沙漠金、流星銀及絲絨黑。

honor 400 Smart 支援雙實體 SIM 卡，雙 5G。

功能與效能

採用 Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 處理器，配 8GB+8GB RAM。

HONOR 400 Smart 的操作流暢度表現出色，MagicOS 9.0 提供了簡潔且直觀的用戶界面，使用者能夠輕鬆上手。這款手機在多任務處理時，能夠快速切換應用而不會出現延遲，對於喜愛遊戲的用戶來說，能夠提供良好的遊戲體驗。與其他品牌如 Samsung 等相比，HONOR 400 Smart 在性能上並不遜色，尤其是在同價位的中端手機中，具有較高的性價比。

6350mAh 電池能力超強，即使只有 48%，預計使用也達到 20小時

儲存空間開機後仍然有 233GB

屏幕支援最高 120Hz

拍照

HONOR 400 Smart 的相機系統表現令人滿意，後置 5000萬像素主鏡頭能夠捕捉到細緻的影像，無論是在日光下還是低光環境中都能表現良好。前置 500萬像素鏡頭適合自拍及視像通話，並具備背景虛化功能，提升了拍攝效果。與其他同價位機型相比，HONOR 400 Smart 的拍攝效果在細節和色彩還原上都有競爭力。

HONOR 400 Smart 除了具備強大的硬件配置外，還擁有多項實用的系統功能。例如，該手機支援 NCF 功能，方便用戶進行無線支付及數據傳輸。此外，手機的擴充功能也相當出色，支持雙 Nano SIM 卡及擴展存儲，滿足不同用戶的需求。雖然沒有無線充電功能，但其 35W 快速充電技術能在短時間內為手機充電，讓用戶不必擔心電量不足的問題。

總結與評價

HONOR 400 Smart 以 HK$$1399 的價格來看，該手機在同價位產品中提供了極具競爭力的選擇。對於追求性價比的用戶來說，HONOR 400 Smart 無疑是值得考慮的選擇。

Honor 400 Smart 優點

輕巧的設計，手感舒適，適合長時間使用。

大螢幕顯示，色彩鮮豔，適合多媒體娛樂。

強大的拍照性能，特別是在低光環境下的表現。

Honor 400 Smart缺點

單一喇叭設計，音質表現相對較弱。

前置鏡頭解析度不及競爭對手，自拍效果稍顯不足。

honor 400 Smart

售價：HK$$1399

