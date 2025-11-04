【開箱評價】HONOR X9d 5G：8300mAh 超長續航，防水防爆仲有 1.08億像素

HONOR X9d 5G 是 HONOR 旗下最新推出的中階智能手機，其超獨特的防水與防爆功能，配合特定防爆需求外，也有亮麗外觀，對於有防水防爆需求，但又追求高質手機的朋友特別吸引。

產品規格

顏色選擇：朱砂紅、幻夜黑、旭日金、竹韻青

尺寸重量：長度 161.9mm、寬度 76.1mm、厚度 7.76mm、重量約 193g

螢幕：6.79 吋 AMOLED，解析度 2640 x 1200，支援 120Hz 刷新率

處理器：Snapdragon 6 Gen 4，8 核心 CPU

儲存空間：12GB RAM + 256GB ROM

後置鏡頭：1.08 億像素主鏡頭 + 500 萬像素廣角鏡頭，支援 4K 錄影

電池：8300 mAh，支援 66W 快速充電

防水防塵：IP66、IP68、IP69 及 IP69K

產品簡介

HONOR X9d 5G 配備了一塊 6.79 吋的 AMOLED 螢幕，提供出色的色彩表現與護眼功能，非常適合長時間使用。搭載的 Snapdragon 6 Gen 4 處理器與 12GB 的 RAM，無論是日常使用還是遊戲需求均能輕鬆應對。8300mAh 的大電池更是其一大賣點，支援 66W 快充技術，讓用戶無需擔心電量不足的問題。此外，其後置 1.08 億像素的主鏡頭及 500 萬像素的廣角鏡頭，讓拍攝效果清晰細緻，特別適合喜愛攝影的用戶。

HONOR X9d 的包裝設計簡潔而時尚，內附快速入門指南、充電器、USB Type-C 連接線等配件。手機本體採用玻璃機背，手感滑順，顏色選擇上也非常多樣化，無論是朱砂紅還是竹韻青，都能展現個性與品味。手機的厚度僅為 7.76mm，重量約 193g，輕巧易握，適合長時間持握使用。設計上也考慮到防水防塵功能，達到 IP69K 等級，讓用戶在戶外活動時更無後顧之憂。

功能與效能

HONOR X9d 的操作系統為 MagicOS 9.0，基於 Android 15，界面友好且流暢。搭載 Snapdragon 6 Gen 4 處理器，經過測試，Antutu 跑分達 989,113 分，表現相當不錯。遊戲效能方面，無論是大型遊戲還是多任務處理，都能保持流暢的使用體驗。配合 12GB 的 RAM，使用者在日常操作中幾乎不會感受到卡頓的情況。

HONOR X9d 在系統功能方面，具備多種實用的 AI 功能，如 AI 消除、AI 擴圖等，這些功能能夠提升使用者在拍攝後製的便捷性。此外，手機支援智慧互聯功能，能夠方便連接其他 HONOR 裝置，提升整體使用體驗。其防水防塵等級的設計，讓用戶在不同環境下使用手機時更具信心。

拍照

HONOR X9d 的拍攝系統表現穩定，後置 1.08 億像素的主鏡頭在光線充足的環境下，拍攝的照片色彩鮮豔，細節豐富。500 萬像素的超廣角鏡頭則在拍攝風景時能夠捕捉更廣的視野，且畫質表現也相當不錯。夜拍方面，雖然在低光環境下表現不及高端機型，但仍能保留不少細節，適合日常使用。

總結與評價

HONOR X9d 5G 是一款性價比極高的中階手機，無論是在續航、效能還是拍攝方面均表現出色。其大電池與快速充電技術，讓長時間使用不再成為問題，並且其防水防塵的設計也使得戶外活動更為無憂。對於追求高效能與美觀設計的年輕用戶來說，HONOR X9d 是一個值得考慮的選擇。

HONOR X9d 5G 優點

超大電池容量，續航表現優異。

高解析度 AMOLED 螢幕，顏色鮮豔且護眼。

多種 AI 拍攝功能，提升攝影體驗。

HONOR X9d 5G 缺點

夜拍表現相對普通，低光環境下效果需提升。

設計上雖然美觀，但玻璃機背易留指紋。

HONOR X9d 5G

售價：HK$2699

