焦點

低息稅務貸款 2025　比較各大銀行產品

TechRitual

【開箱評價】HONOR X9d 5G：8300mAh 超長續航，防水防爆仲有 1.08億像素

Techritual.com

HONOR X9d 5G 是 HONOR 旗下最新推出的中階智能手機，其超獨特的防水與防爆功能，配合特定防爆需求外，也有亮麗外觀，對於有防水防爆需求，但又追求高質手機的朋友特別吸引。

產品規格

顏色選擇：朱砂紅、幻夜黑、旭日金、竹韻青
尺寸重量：長度 161.9mm、寬度 76.1mm、厚度 7.76mm、重量約 193g
螢幕：6.79 吋 AMOLED，解析度 2640 x 1200，支援 120Hz 刷新率
處理器：Snapdragon 6 Gen 4，8 核心 CPU
儲存空間：12GB RAM + 256GB ROM
後置鏡頭：1.08 億像素主鏡頭 + 500 萬像素廣角鏡頭，支援 4K 錄影
電池：8300 mAh，支援 66W 快速充電
防水防塵：IP66、IP68、IP69 及 IP69K

廣告

產品簡介

HONOR X9d 5G 配備了一塊 6.79 吋的 AMOLED 螢幕，提供出色的色彩表現與護眼功能，非常適合長時間使用。搭載的 Snapdragon 6 Gen 4 處理器與 12GB 的 RAM，無論是日常使用還是遊戲需求均能輕鬆應對。8300mAh 的大電池更是其一大賣點，支援 66W 快充技術，讓用戶無需擔心電量不足的問題。此外，其後置 1.08 億像素的主鏡頭及 500 萬像素的廣角鏡頭，讓拍攝效果清晰細緻，特別適合喜愛攝影的用戶。

HONOR X9d 的包裝設計簡潔而時尚，內附快速入門指南、充電器、USB Type-C 連接線等配件。手機本體採用玻璃機背，手感滑順，顏色選擇上也非常多樣化，無論是朱砂紅還是竹韻青，都能展現個性與品味。手機的厚度僅為 7.76mm，重量約 193g，輕巧易握，適合長時間持握使用。設計上也考慮到防水防塵功能，達到 IP69K 等級，讓用戶在戶外活動時更無後顧之憂。

功能與效能

HONOR X9d 的操作系統為 MagicOS 9.0，基於 Android 15，界面友好且流暢。搭載 Snapdragon 6 Gen 4 處理器，經過測試，Antutu 跑分達 989,113 分，表現相當不錯。遊戲效能方面，無論是大型遊戲還是多任務處理，都能保持流暢的使用體驗。配合 12GB 的 RAM，使用者在日常操作中幾乎不會感受到卡頓的情況。

HONOR X9d 在系統功能方面，具備多種實用的 AI 功能，如 AI 消除、AI 擴圖等，這些功能能夠提升使用者在拍攝後製的便捷性。此外，手機支援智慧互聯功能，能夠方便連接其他 HONOR 裝置，提升整體使用體驗。其防水防塵等級的設計，讓用戶在不同環境下使用手機時更具信心。

拍照

HONOR X9d 的拍攝系統表現穩定，後置 1.08 億像素的主鏡頭在光線充足的環境下，拍攝的照片色彩鮮豔，細節豐富。500 萬像素的超廣角鏡頭則在拍攝風景時能夠捕捉更廣的視野，且畫質表現也相當不錯。夜拍方面，雖然在低光環境下表現不及高端機型，但仍能保留不少細節，適合日常使用。

【教學】購買 honor x9d 後，你必須做的設定

總結與評價

HONOR X9d 5G 是一款性價比極高的中階手機，無論是在續航、效能還是拍攝方面均表現出色。其大電池與快速充電技術，讓長時間使用不再成為問題，並且其防水防塵的設計也使得戶外活動更為無憂。對於追求高效能與美觀設計的年輕用戶來說，HONOR X9d 是一個值得考慮的選擇。

HONOR X9d 5G 優點

  • 超大電池容量，續航表現優異。

  • 高解析度 AMOLED 螢幕，顏色鮮豔且護眼。

  • 多種 AI 拍攝功能，提升攝影體驗。

HONOR X9d 5G 缺點

  • 夜拍表現相對普通，低光環境下效果需提升。

  • 設計上雖然美觀，但玻璃機背易留指紋。

HONOR X9d 5G
售價：HK$2699

日本電話卡推介 / 韓國電話卡推介
一㩒即做：香港網速測試 SpeedTest HK

推薦閱讀

11

其他人也在看

雙11優惠2025｜全網最抵優惠合集：半價 Casetify、Dyson 額外再折、$111 5G 上台 plan

雙11優惠2025｜全網最抵優惠合集：半價 Casetify、Dyson 額外再折、$111 5G 上台 plan

來到年底的首個網購促銷大折日雙十一 / 1111 / 雙 11 要來了！一眾店家都交出號稱是全年最強折扣來吸引大家消費，持續追蹤網購優惠的 Yahoo Tech 自然要為大家搜羅全網最抵優惠合集，包括半價 Casetify、Dyson 額外再折、$111 5G 上台 plan 等，大家一鍵即買吧！

Yahoo Tech HK ・ 5 小時前
Amazon優惠｜Apple Watch Ultra 3 首降，HK$5,440 平過香港千蚊入手最強智能手錶

Amazon優惠｜Apple Watch Ultra 3 首降，HK$5,440 平過香港千蚊入手最強智能手錶

已經換咗 iPhone 17 Pro，冇最新 Apple Watch Ultra 點得？Black Friday 前夕，Apple Watch Ultra 3 首度打出了幾吸引嘅折扣。

Yahoo Tech HK ・ 17 小時前
Photoshop、AI、ID 免費取代品？Canva 旗下 Affinity 宣佈「永久免費」，附 Mac / Windows / iPad 版下載教學

Photoshop、AI、ID 免費取代品？Canva 旗下 Affinity 宣佈「永久免費」，附 Mac / Windows / iPad 版下載教學

全新 Affinity app 舖是以單一跨平台 app 提供過去分別在三個產品的功能，而且最重要的是「免費使用」；僅生成式 AI、自動去背、超解析度、人像打光等進階工具需搭配 Canva 付費方案使用。此舉定位為與 Adobe Creative Cloud 正面競爭的替代選項，並以 Canva 生態的協作與發佈能力作為差異化延伸。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
蘋果AI傳延遲登陸中國

蘋果AI傳延遲登陸中國

知名科技記者格爾曼（Mark Gurman）在其Power On時事通訊中透露，蘋果原計劃今年中在中國市場推出AI功能Apple Intelligence，惟至今仍未兌現，且發布時間再次延期。Apple Intelligence整體研發過程面臨技術難題，包括工程問題與模型性能欠佳等，在中國的部署則更為複雜。

信報財經新聞 ・ 15 小時前
今晚就關 Liquid Glass！可調整透明度的 iOS 26.1 正式版據稱快將上線

今晚就關 Liquid Glass！可調整透明度的 iOS 26.1 正式版據稱快將上線

在 iOS 26.1 beta 4 公測版中，Apple 已經為嚐鮮體驗者帶來了 Liquid Glass 透明度切換和鎖屏滑動啟用相機開關這兩項非常實用的改進。而根據彭博 Mark Gurman 的說法，對應的 iOS 26.1 正式版可能在今晚或是明晨便會上線。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
HUAWEI Mate 70 Air 真機現身，真超薄!!! 而且中框無斷點

HUAWEI Mate 70 Air 真機現身，真超薄!!! 而且中框無斷點

文章來源：Qooah.com 萬眾期待的華為史上最薄 Mate——HUAWEI Mate 70 Air 最快於本月發佈，近期其外觀設計被首次曝光。 結合網傳的真機圖片，數碼博主 ＠數碼閒聊站 表示，HUAWEI Mate 70 Air 看起來屏幕在 6.9至7吋左右，是居中單孔等深四曲屏設計，並配備崑崙玻璃。 仔細觀察發現，HUAWEI Mate 70 Air 的中框沒有注塑斷點，加寬的電源鍵似乎支援側邊指紋識別。後置居中大圓鏡頭，影像能力估計不錯。整體來看，HUAWEI Mate 70 Air 是一款超大屏、超薄大電池的 Air 機型。 有網友進一步放出了 HUAWEI Mate 70 Air 的背部實拍圖，型號為 SUP-AL90，與電信終端產品庫中的 Mate 70 Air 型號一致。 結合網上爆料，HUAWEI Mate 70 Air 最高擁有 16GB RAM，出廠預裝鴻蒙OS 5.1 操作系統，支援升級至最新的鴻蒙OS 6 操作系統。可選擇曜金黑、羽衣白、金絲銀錦三款配色。 值得一提的是，預計 HUAWEI Mate 70 Air 會保留實體 SIM 卡插槽，並支援 eSI

Qooah.com ・ 14 小時前
Shokz OpenFit 2+ 雙單元開放式耳機：音質、舒適度新門檻

Shokz OpenFit 2+ 雙單元開放式耳機：音質、舒適度新門檻

Shokz OpenFit 2+ 作為全新旗艦款式，在音質表現、佩戴舒適度、操控便利性與電池續航力等層面，完美繼承了前代 OpenFit 2 的優異水準，同時升級加入 Dolby Audio 音效處理、無線充電功能，並推出兩種新穎色系供用家挑選。更吸引人的是，其售價維持與原版相同的 HK$1,599，性價比明顯提升，讓人更有購買慾望。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Google 翻譯新增 Gemini AI 協助選項，速度雖慢但更準確且符合語境

Google 翻譯新增 Gemini AI 協助選項，速度雖慢但更準確且符合語境

Google 翻譯終於開始加強整合 Gemini 模型，新版本增設了翻譯模型選項，讓用家可以在常規的 Fast 模式和 Gemini 加持的 Advanced 模式中進行選擇，以滿足不同使用需求。

Yahoo Tech HK ・ 3 小時前

蘋果或將於近期正式推出功能完整的網頁版App Store

據內媒報道，蘋果或將於近期正式推出功能完整的網頁版App Store。即用戶無需持有 iPhone 等蘋果設備，即可透過瀏覽器存取 apps.apple.com，體驗完整的應用程式瀏覽、搜尋和分享功能。 (CW)

infocast ・ 2 小時前
Google Play Store 加入 AI 分析評論摘要功能，用戶秒瞭解 App 值不值下載

Google Play Store 加入 AI 分析評論摘要功能，用戶秒瞭解 App 值不值下載

文章來源：Qooah.com Google 為了讓用戶更便捷地瞭解應用評價，在 Google Play Store 中加入了AI技術/功能，後續用戶不需要翻動頁面去查看上百條、甚至上千條評論瞭解應用情況，AI 會直接生成簡述地概要供用戶參考。據網絡流傳的圖片可以看到，用戶在 Google Play Store 的應用頁面，能夠看到一個板塊「評分與評論」，「評分與評論」中有一個標題名為「用戶評價」，「用戶評價」下方會顯示由 AI 總結其他用戶對應用評價的一段概述（正面、負面評價均會呈現），這個新功能正在通過 Google Play Store 48.5.23-31 版本逐漸發佈。 網絡流傳現階段 Google Docs 應用評論的截圖，截圖呈現 AI 生成了一段概述，正面評價為用戶普遍認為該應用使用起來較容易，並稱贊了該應用豐富的自定義選項；負面評價為部分用戶反映應用的用戶界面會出現一些Bug。而且 AI 還會給出一些話題標籤（chips），如「文件管理」、「用戶界面」和「應用穩定性」等詞條，使得用戶更方面地查看相關詞條下的詳細評價。 現在各大平台都會利用AI 生成評論概述，這種功能可以

Qooah.com ・ 13 小時前
pCloud 雙 11 超筍終身雲端空間大平賣！多間誇國企業都用，實力保證

pCloud 雙 11 超筍終身雲端空間大平賣！多間誇國企業都用，實力保證

文章來源：Qooah.com 近年來隨著手機拍攝檔案所佔用的空間日益增大，一段僅 2-3 分鐘的 4K 影片就可能佔用 4GB 容量（1TB = 1024GB），用戶對雲端儲存空間的需求也隨之提升。多數使用者為求方便，往往選擇按月付費的 Google Drive 或 iCloud 服務。然而，若希望避免每月支付高昂的雲端空間費用，不妨考慮來自瑞士的雲端儲存服務公司 pCloud。該公司即將推出雙 11 優惠活動，僅需 $199 美元（折合約 HK$1,546），即可購買終身使用的 1TB 雲端儲存空間，相當划算。 為何選擇 pCloud？ 或許有人會問，為何應選擇 pCloud 而非選擇以月費形式使用 Google Drive 等服務？關鍵在於 pCloud 只需一次性付款，即可終身使用。此外，pCloud 的客戶包括可口可樂、adidas、Nike、X、BMW 及蜆殼石油等跨國企業，其服務品質與穩定性備受肯定。正如同樣來自瑞士的瑞士銀行以信譽著稱，pCloud 憑藉其可靠性，成功吸引眾多國際企業選用其雲端儲存服務。 pCloud 在資料傳輸安全性方面表現出色，從用戶裝置傳輸至 pCl

Qooah.com ・ 1 天前

1O1O及csl客戶以ViuTV觀看全運會直播可免數據用量

第十五屆全國運動會(十五運會/全運會)即將揭幕。由即日起至11月21日，十五運會舉行期間，香港電訊(06823.HK)旗下 1O1O 及 csl 月費服務計劃用戶透過 ViuTV 網上平台及 ViuTV 應用程式，包括 ViuTV 99台、96台及四個專屬數碼頻道，觀賞開幕禮、閉幕禮、賽事直播及賽事精華，可獲豁免本地流動數據用量。ViuTV 將全程轉播多項十五運會賽事，更推出多達四個專屬數碼頻道，緊貼港隊比賽進程。(BC)

infocast ・ 1 天前
甘國亮疑患失智症送院 曾與鄭裕玲同居10年

甘國亮疑患失智症送院 曾與鄭裕玲同居10年

75歲跨界傳媒人甘國亮近日疑被送院治療，更爆出患上失智症，有傳媒問得其好友的賈思樂回覆，賈思樂則指知道甘國亮近來身體欠佳，如今被送入院治療，感到十分擔憂。甘國亮在港無親人，多年來與親密好友Alex（王士維）相依為命，但Alex就拒回應甘國亮被送院一事。

Yahoo 娛樂圈 ・ 56 分鐘前
股市「信任」壽司郎 ！《東張西望》遇對手 TVB遇法務挑戰能否應付？

股市「信任」壽司郎 ！《東張西望》遇對手 TVB遇法務挑戰能否應付？

《東張西望》揭水貨客走私到本港，雖然未有「開名」，但著名日本連鎖壽司店壽司郎的母公司FOOD & LIFE Companies，旋即應網民質疑火速發聲明指斥報道失實，揚言將就影射報道採取法律行動。有別於兩年前「舔豉油樽」事件，股市似乎相當「支持」壽司郎，暫未見市值蒸發現象；另邊廂TVB即將面對市值大28倍的國際巨企的法務部挑戰，業務持續虧損的TVB，到底會否有足夠的資本應對？

Yahoo財經 ・ 5 小時前
緬甸掃蕩詐騙園區行騙者逃出　黑市掀「搶人大戰」

緬甸掃蕩詐騙園區行騙者逃出　黑市掀「搶人大戰」

（法新社曼谷4日電） 數名專家與內部人士表示，近期針對緬甸最惡名昭彰的網路詐騙園區的掃蕩行動，引發一場前所未見的「搶人大戰」─逃離的行騙者紛紛湧向鄰近的詐騙工廠尋求「再就業」。那名中國籍的詐騙園區自願工作者告訴法新社，在KK園區大批人逃離之後，當地武裝團體立刻趁機撈錢—將失業的行騙者「轉賣」給其他園區，每人最高可賣出7萬美元。

法新社 ・ 2 小時前
TVB御用傭人 梁愛87歲生日好精靈 豁達面對兒子猝死

TVB御用傭人 梁愛87歲生日好精靈 豁達面對兒子猝死

電視製作人楊紹雄同過唔少圈中人合作，近年楊轉型搞社媒內容，不時與行內人見面聚舊做訪問。早前楊紹雄為人稱「御用家傭」嘅梁愛慶祝87歲生日。相中愛姐笑容滿面相當精靈，捧起花束頭戴王冠，睇落相當開心。楊紹雄更稱愛姐「我最尊重的其中一位前輩」。

Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
劉家良骨灰被盜　遺孀翁靜晶稱疑涉柬埔寨詐騙集團　指部分名人及富豪骨灰同樣遭竊︱Yahoo

劉家良骨灰被盜　遺孀翁靜晶稱疑涉柬埔寨詐騙集團　指部分名人及富豪骨灰同樣遭竊︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】一代洪拳宗師、武術指導及導演劉家良的骨灰早前被盜，劉的遺孀翁靜晶今日（3 日）晚透過其 YouTube 節目《危險人物 2.0》證實，安放於沙田寶福山的劉家良骨灰於 8 月下旬被發現失竊。她形容事件令人髮指，懷疑與柬埔寨詐騙集團有關，並強調絕不會支付贖金。

Yahoo新聞 ・ 18 小時前
陳奕迅一家三口街邊用餐超溫馨！21歲女兒康堤「九頭身」驚豔，戰勝焦慮症關鍵曝光​

陳奕迅一家三口街邊用餐超溫馨！21歲女兒康堤「九頭身」驚豔，戰勝焦慮症關鍵曝光​

港星陳奕迅（Eason）一家三口最近被港媒《東周刊》拍到在銅鑼灣街邊用餐，三人邊吃邊聊，笑聲不斷。21歲的女兒陳康堤身高超過175公分，氣場十足；Eason則一邊講話一邊比手畫腳，滿臉笑意，畫面溫馨又自然，讓不少網友看了都覺得被療癒。

姊妹淘 ・ 1 天前
消委會咖啡│9成半樣本檢出基因致癌物！邊兩款冇事？意大利名牌竟驗出含鉛/無咖啡因咖啡都有咖啡因

消委會咖啡│9成半樣本檢出基因致癌物！邊兩款冇事？意大利名牌竟驗出含鉛/無咖啡因咖啡都有咖啡因

消委會543期咖啡檢測報告出爐！咖啡香濃醒神，是不少打工仔每朝必備飲品，但咖啡中的咖啡因卻不可以過份吸收，消委會曾經測試49款不同種類的咖啡產品樣本，當中包括10款咖啡豆、9款咖啡膠囊、16款咖啡粉和14款即溶咖啡粉（instant coffee）樣本，而當中9成半樣本檢出基因致癌物！意大利名牌illy更被驗出含鉛，到底哪款咖啡產品獲得消委會5星評價？即刻睇睇：

Yahoo Food ・ 7 小時前
港漂夫婦買奧運二手單位慘呻中伏！7個方法避免買到化妝樓！

港漂夫婦買奧運二手單位慘呻中伏！7個方法避免買到化妝樓！

有網民近日於小紅書以「港漂買房第一難：房子沒交房就開始大漏水！」為題發文，表示自己跟太太「all in」購入奧運區一個樓齡約20年的二手單位，已簽完合約並正辦理按揭，惟近期上單位驗房並準備裝修事宜時，驚訝發現單位出現滲水問題，大呻「瞬間天都塌了！」更多買樓貼士：誤買「無契樓」亦不可踢契！臨約加一條款 保障免中伏！買連天台特色戶可隨意BBQ？漏水邊個負責？都要睇呢件文件該港漂指，發現廚房門口位置的牆身出現「浮起」的現象，更指出「買之前看房牆皮好像沒有浮起來的」。當再走近旁邊的地板，形容用腳一踩「黑水直接沿著地板縫鑽出來」，認為事情愈來愈不對勁，後來再檢查全屋地板，並於靠近廁所及客房的位置均出現同樣問題！港漂隨即聯絡賣方欲討論事件，惟對方斬釘截鐵地回覆：「Talk to my lawyer吧。」港漂咨詢裝修師傅，對方則表示單位滲水的原因應為「銅喉爆掉了，準備地板和牆撬起來換掉。」但目前仍未知修復滲水問題須額外支出的金額。港漂慘呻「自己确实还是嫩了点」，稱「社會又給弟弟上了一課」。有心水清網民留言表示：「這種房子叫化妝樓，其實agent（經紀）內心是清楚的」。不少網民都以過來人分享個人經歷，

28Hse.com ・ 1 天前