【開箱評價】inno3C 4in1 100W Type-C 充電線：有 USB-A 轉插頭成賣點

inno3C 此次推出的 inno3C 4in1 100W Type-C 充電線，以其智能設計和多功能性，特別適合需要同時為多個設備充電的用戶，無論是商務人士還是遊戲玩家。

產品規格

型號：i-100C2-12

長度：1.2 米

端口：Type-C to Type-C x 2 / USB-A to Type-C x 2

輸出功率：PD3.0 100W Type-C to Type-C / USB-A 單端口最高 66W，雙端口最高 10W

數據傳輸功能：支持快速同步照片、視頻及文件

inno3C 4in1 100W Type-C 充電線提供了一個簡單而高效的解決方案，能夠同時支持多個設備的快速充電。其「1對2」設計，使得用戶可以輕鬆連接兩個 Type-C 設備，並享受高達 100W 的快速充電，適合用於筆記本電腦、平板、智能手機及便攜式遊戲機等設備。此外，當使用 USB-A 轉接器時，則可提供額外的充電選項，這對於日常使用來說非常方便。

inno3C 4in1 100W Type-C 充電線的包裝設計簡潔而現代，內部配件包含充電線及 USB-A 轉接器。充電線本身採用耐磨編織材料，手感良好，並且具有一定的彈性，減少了纏繞的問題。整體設計輕巧便攜，適合日常攜帶。

在實際使用中，inno3C 4in1 100W Type-C 充電線的操作非常流暢。智能的電力分配系統能夠根據連接的設備自動調整輸出，確保最佳的充電效果，但必須留意如果想要用到 100W 必須使用 USB-C 供電，如果用 USB-A 供電只會是 10W + 10W 或最高 60W。

總結與評價

inno3C 4in1 100W Type-C 充電線以其多功能性和高效能，價格有點高，但智能設計和耐用材質無疑是其突出優勢，特別是輸入支援了 USB-A 轉插頭，日常會更適用。

inno3C 4in1 100W Type-C 充電線優點

支持同時為多個設備充電，提升效率。

可達 100W，適合各類高功率設備。

耐磨編織設計，減少了損壞的風險。

inno3C 4in1 100W Type-C 充電線缺點

相比於普通充電線，價格較貴，可能不適合預算有限的用戶。

inno3C 4in1 100W Type-C 充電線

售價：HK$198

