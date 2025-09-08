【開箱評價】Laifen Swift 4 正負離子高速護髮風筒：齊集三大護髮功能，女士男士都必備

Laifen 作為一家致力於結合高性能與頭髮健康的公司，最近推出了全新的 Laifen Swift 4正負離子高速護髮風筒，不僅具備強勁的吹髮功能，還結合了護髮功能，如果你對護理頭髮有需求，以下開箱的產品就很適合你了。

產品規格

型號：LFHD SW 4

摩打轉速：115,000轉/分鐘

風速：23 m/s

正離子濃度：70,000,000/cm³

負離子濃度：400,000,000/cm³

最大功率：1600W

額定電壓：220V-240V

主體材料：鋁合金/PC + ABS

重量：407克（不含電源線）

尺寸：276x71x87mm（不含電源線）

線長：2.5米

顏色：星光色、鈦灰色、幻紫色

售價：HK$1099

Laifen Swift 4 正負離子高速護髮風筒採用近來很流行的超高速無刷馬達，轉速高達 115,000轉/分鐘，它的高速無刷馬達能在 3 分鐘內快速吹乾頭髮，今次除左 7000萬 正離子及 4 億負離子外，更可以透過精華導入風咀將護髮油轉化為納米級分子，深入髮絲修補受損部位。至於雙風道散熱設計則有效增加外殼散熱面積，長時間使用亦能快速降溫，延長機身壽命。

Laifen Swift 4 的包裝與前作相似，採用簡單的白色包裝設計。

包裝左下方有標註香港代理 thinking Group 提供 2 年保養。

驚喜的是盒後的防撕貼紙，採用類似 iPhone 的防撕貼紙，令人更添信心。

打開包裝後，可以清晰看到 Laifen Swift 4 正負離子高速護髮風筒，而下方則是各類配件，例如磁吸風咀、精華導入風咀等等。

這次的金屬背蓋設計，光是放在包裝盒內就已經顯出其精緻與高品質的效果。

電線與 Laifen Swift 4 正負離子高速護髮風筒 相同顏色，也有一個綑綁膠帶。

下方有一個隔塵網，採用磁吸設計，如果把它拉下，就像下圖一樣，可以輕易作出清潔。根據過去的使用經驗，在香港環境下，最好是每兩星期左右簡單清理一次，使用效率會更好。

出風口並不是中空設計，而且有一個圓環的磁吸組件，方便吸上磁吹風咀與精華導入風嘴。

磁吸風咀無論使用與否，Laifen Swift 4 正負離子高速護髮風筒都能正常使用。

包裝盒內配備 3 個「精華導入風嘴」，方便因不同需要替換。

使用上，可以加入精油等，加入 5-6 滴 或 2 泵 精油，然後正常使用。官方建議每 2 星期 添加一次精油，並且每 3 個月 更換一次養護膠囊。

打開後，只要把精油滴在中間的位置便可。

實際操作其實與使用風咀無異，仍然是磁吸在風筒上便可。

使用 Laifen Swift 4 正負離子高速護髮風筒 的過程中，操作非常順暢。在護髮模式下，先把頭髮吹至 8 成乾，再轉用精華導入風咀，然後開啟精華模式，進入護理程序，這樣既可以有效護理髮絲的同時，避免過熱損傷。

https://youtu.be/rGJU2VwwUnc?si=qPLEDhtIDUG2AfFs

Laifen Swift 4 正負離子高速護髮風筒這次更支援藍牙連接 Laifen 官方 App，可以透過手機調節風速與溫度，切換兒童模式、精華導入模式及冷暖循環風模式，並享有設定記憶功能，每次使用都能即時啟動專屬設定。

上方的撥桿很明顯是風速，而下方的按鈕則調較溫度。

藍色的冷風。

黃色是溫暖。

紅色則是熱風。

Laifen Swift 4 正負離子高速護髮風筒的隱藏式四色環形燈與鋁合金按鍵的搭配，讓整體設計更顯高級感。此款風筒的重量為 407g，手握時不會感到過於沉重，使用起來相當舒適。

評價

Laifen Swift 4 正負離子高速護髮風筒在護髮與吹髮方面的表現均非常出色，無論是追求髮質的女性，還是怕脫髮的男性，都絕對值得購買好好護髮。售價 HK$1,099 或許較一般的風筒高價，但以功能來說有絕對的高性價比，更別說要跟主要賣外型的 D 牌比較絕對是超值。正負離子再加護髮，一個高速風筒有齊三個功能，真係超好用。

最後給大家與上一代的 Laifen SE2 做一個對比。Laifen SE2 開箱請看：https://www.techritual.com/2024/12/07/413771/

Laifen Swift 4 優點

3分鐘即可吹乾頭髮，節省時間。

精華導入風嘴有效提升護髮效果。

可透過App調整設定，方便快捷。

Laifen Swift 4 缺點

對於預算有限的消費者來說，HK$1,099 可能較為昂貴。

407g 重量長時間使用仍可能感到不便。

Laifen Swift 4正負離子高速護髮風筒

售價：HK$1,099

推薦閱讀