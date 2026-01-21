立即投選年度十大消費新聞
【開箱評價】momax 1-Move Q.Mag 磁吸無線充電車載支架：Qi2.2 25W 導航愈耐，電量愈多
Momax 其最新推出的 momax 1-Move Q.Mag 磁吸無線充電車載支架，旨在提供駕駛者一個既時尚又實用的充電選擇。這款產品定位於需要快速充電和穩固設備安裝的車主，特別適合常常在路上需要使用手機導航或通話的用家。
產品規格
充電功率：Qi2 25W 無線快充
附帶充電器：PD 45W 車載充電器
冷卻技術：半導體主動冷卻
旋轉功能：360° 動態旋轉臂
兼容性：支援 MagSafe 及 Qi2 25W 裝置
外觀與設計
momax 1-Move Q.Mag 的設計簡約大方，採用高質量材料製作，給人一種結實耐用的感覺。其磁吸設計讓安裝變得非常簡單，只需將裝置靠近支架便可輕鬆吸附。其360° 旋轉功能則允許用家根據實際需求調整視角，無論是橫屏還是豎屏都能輕鬆應對。
充電效能
momax 1-Move Q.Mag 的 Qi2 25W 無線快充技術，為不同設備提供了高效的充電效率。經過實測，它可以在短短的30分鐘內，將支援的手機充至50%以上的電量，這對於需要快速補充電力的用家來說非常實用。此外，附帶的 PD 45W 車載充電器也支持為其他裝置進行快速充電，進一步提升了整體的充電靈活性。
便攜性與實用性
momax 1-Move Q.Mag 的設計非常緊湊，不會佔用太多的車內空間。它的重量適中，讓安裝和移動都不會造成負擔。由於其支援 MagSafe 和 Qi2 25W 的裝置，這款產品對於大部分的現代智能手機都能提供支援，特別是 iPhone 用家會發現其磁吸功能與手機完美契合。
安全認證
安全性能方面，momax 1-Move Q.Mag 配備了先進的半導體主動冷卻技術，能夠有效防止過熱，這不僅保障了充電速度，也是對設備安全的一大保證。此外，產品設計上也考慮到了過充、過熱和短路保護，讓用家在使用過程中更加安心。
總結與評價
綜合來看，momax 1-Move Q.Mag 磁吸無線充電車載支架在設計、充電效能以及安全性方面均表現不俗。其高達 25W 的無線快充，以及兼容多種裝置的能力，使其成為車載充電的理想選擇。HK$399 的定價在同類產品中性價比相對較高，值得考慮。
momax 1-Move Q.Mag 磁吸無線充電車載支架 優點
25W 的無線快充技術，充電速度快，效率高。
支援 MagSafe，與 iPhone 完美兼容，磁吸效果佳。
360° 旋轉設計，提供靈活的視角調整，使用方便。
momax 1-Move Q.Mag 磁吸無線充電車載支架 缺點
需要支援 Qi2 25W 的設備才能發揮最大效能，對於不支援的設備可能無法達到最佳充電速度。
磁吸力對於某些較重的手機殼可能不足，需確認手機和殼的兼容性。
momax 1-Move Q.Mag 磁吸無線充電車載支架
售價：HK$399
