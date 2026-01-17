【開箱評價】momax 1-Power S.Pass² 10000mAh 磁吸流動電源：半固態電池更「安全」

Momax 這次推出的 1-Power S.Pass² 10000mAh 磁吸流動電源，以半固態電池技術作為賣點，結合磁吸無線充電功能，不僅提升了安全性，更為用戶帶來便捷的充電體驗。此產品專為追求高效能與安全性的用戶設計，是市場上少見的集成先進技術與人性化設計的流動電源。

產品規格

電池技術：半固態電池，降低熱失控風險

電池容量：10000mAh

無線充電功率：最高 25W

PD 快充功率：最高 30W

雙設備充電功能

防滑橡膠邊緣設計

售價：HK$569

產品簡介

Momax 1-Power S.Pass² 是一款兼具高效、安全與便捷的流動電源。其半固態電池技術不僅提升了安全性，還能在刺穿或損壞的情況下保持穩定。對於經常需要攜帶多個設備出門的用戶，S.Pass² 的雙設備充電功能尤為實用。磁吸設計則讓充電更加簡單，無需繁瑣的線材連接，特別適合繁忙的都市生活。

廣告 廣告

Momax 1-Power S.Pass² 的包裝精美且環保，內附充電線與說明書。其機身設計纖巧，採用優質的塑料材料，表面有細膩的磨砂質感，手感舒適，並有防滑橡膠邊緣設計，提升抓握舒適度及穩定性。

功能與效能

Momax 1-Power S.Pass² 的操作簡單，系統設計直觀，甚至對於首次使用者而言，亦能輕鬆上手。其無線充電功能提供了高達 25W 的輸出，加上 30W 的 PD 快充，無論是為手機還是其他設備充電，都能保證快速與穩定。與市場上的其他流動電源相比，如 Apple 的 MagSafe 系列，S.Pass² 在價格與性能上都具有一定的競爭優勢。

Momax 1-Power S.Pass² 的兼容性值得一讚，不僅適用於大多數支援無線充電的手機，還適合其他小型電子設備。其磁吸功能使得充電過程更加高效，無需繁瑣的連接步驟。此外，防滑設計與低溫運行技術讓用戶在日常使用中更加安心。建議用戶在使用時將設備放置在平穩的表面，以確保最佳的充電效果。

總結與評價

Momax 1-Power S.Pass² 10000mAh 磁吸流動電源結合了創新的電池技術與便捷的充電方式，為用戶提供了一個安全、高效的充電解決方案。其價格合理，對於經常外出的商務人士或科技愛好者而言，都是一個不錯的選擇。作為一款高性價比的流動電源，S.Pass² 在市場上具備一定的競爭優勢。

momax 1-Power S.Pass² 10000mAh 磁吸流動電源 優點

半固態電池技術大幅提高安全性

磁吸無線充電設計，使用便捷

雙設備充電功能，適應多元需求

momax 1-Power S.Pass² 10000mAh 磁吸流動電源 缺點

對於某些非磁吸設備，可能需額外配件支持

充電速度可能受限於不同設備的兼容性

momax 1-Power S.Pass² 10000mAh 磁吸流動電源

售價：HK$569

推薦閱讀