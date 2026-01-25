【開箱評價】momax 1-Power Q.Pass² 10000mAh Qi2 25W 磁吸流動電源

Momax 多年來專注於流動配件的創新與設計，其產品以高效能和實用性見稱。這次介紹的 Momax 1-Power Q.Pass² 10000mAh Qi2 25W 磁吸流動電源便是一個極具代表性的作品。這款產品定位於高階便攜式充電設備，針對需要隨時隨地快速充電的用家，尤其適合經常外出或差旅人士使用。

產品規格

電池容量：10000mAh

輸入/輸出規格：USB-C 輸出高達30W，無線充電25W

支援協議：PD（Power Delivery）

重量：待提供

尺寸：待提供

外觀與設計

Momax 1-Power Q.Pass² 採用優質金屬和鋼化玻璃結構，外觀精緻而具質感。產品設計緊湊，輕巧易攜，邊緣還覆有防滑橡膠，增加了使用時的安全感。這款流動電源還配置了多個指示燈，讓用家能隨時掌握電量狀態。

充電效能

實測中，Momax 1-Power Q.Pass² 在無線充電模式下可提供高達25W的功率，對於支援快速充電的手機來說，能夠在短時間內完成充電。USB-C 輸出口則提供30W的快速充電效能，適合用於平板電腦或其他電子設備。在同時為多個設備充電時，仍能保持穩定的輸出，顯示出其強大的充電能力。

便攜性與實用性

由於其緊湊輕便的設計，Momax 1-Power Q.Pass² 非常適合外出攜帶。無論是放在手袋還是隨身行李中，都不會佔用太多空間。其磁吸式設計讓用家在使用時更加方便，只需輕輕一貼即可開始充電，尤其適合忙碌的現代生活。

安全認證

安全性方面，Momax 1-Power Q.Pass² 配備了多重安全保護機制，包括過充、過熱和短路保護，確保在充電過程中的安全性。此外，產品通過了多項國際認證，讓使用者能夠安心使用。

總結與評價

綜合來看，Momax 1-Power Q.Pass² 10000mAh Qi2 25W 磁吸流動電源是一款高效實用的流動電源，其強大的充電效能和優雅的設計使其在市場上具有競爭力。對於需要高效便捷充電解決方案的用家來說，這款產品無疑是值得考慮的選擇。

momax 1-Power Q.Pass² 10000mAh Qi2 25W 磁吸流動電源 優點

擁有25W Qi2 認證無線充電，提供快速充電體驗。

雙輸出設計，能同時為多個設備充電，提升使用效率。

高質感的金屬與鋼化玻璃結構，外觀精緻耐用。

momax 1-Power Q.Pass² 10000mAh Qi2 25W 磁吸流動電源 缺點

產品重量和尺寸未詳細公開，可能影響攜帶便利性。

如未特別設計保護，鋼化玻璃面可能會增加摔落後損壞風險。

momax 1-Power Q.Pass² 10000mAh Qi2 25W 磁吸流動電源

售價：HK$499

