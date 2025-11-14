【開箱評價】STARLETTE AURORA PRO 美容儀

隨著家用醫美科技普及，不少品牌都推出自家美容儀，但真正能兼顧安全、功效與專業認證的並不多。STARLETTE AURORA PRO 美容儀是由科研護膚品牌 STARLETTE 推出的最新產品，專為成熟鬆弛肌膚及疲倦暗沉肌設計。隨著對高效護膚需求的增加，這款美容儀將「雙頻超聲波」、「6 極 RF 射頻」與「EMS 微電流」三大技術結合，旨在提供媲美美容院的護理效果，讓用戶在家中也能享受專業級的護膚體驗。品牌的戰略佈局明確，針對追求高效護膚的消費者，特別是年齡漸長的用戶群體，提供一個全面解決肌膚問題的方案。

產品規格

產品：STARLETTE AURORA PRO 美容儀

售價：HK$4,980

技術：雙頻超聲波、6 極 RF 射頻、EMS 微電流

時間：每次15分鐘自動計時

功能：抗皺、緊緻、改善毛孔、提升吸收力、促進膠原生成、減少乾紋

專業推薦：國際皮膚科醫生 Dr. Carlos López 推薦

廣告 廣告

打開包裝後可以看到包括美容儀及充電底座

AURORA PRO 主打三重能量修復技術，一機針對六大肌膚危機——鬆弛、皺紋、毛孔粗大、吸收力差、膠原流失及乾紋。

雙頻超聲波 每秒高達 90 萬次震動，能喚醒年輕蛋白 HSP72，同時抑制老化因子 MMP-9，改善膚色暗沉與乾紋。

6 極 RF 射頻 則採用三層立體加熱結構（1MHz、2MHz、3MHz），能量深入 0.8mm 至 4.5mm 肌底，激活膠原蛋白新生，緊緻提亮。

EMS 微電流 模擬高強度間歇訓練（HIIT），15 分鐘即可促進肌肉收縮與血液循環，減少面部浮腫，重塑立體 V 面。

根據 SGS 實測報告，AURORA PRO 使用一次即可減輕 61% 因外界刺激導致的泛紅、癢感與刺痛，連敏感肌也能安心使用。

產品簡介

AURORA PRO 美容儀專為應對六大肌膚問題而設計，包括鬆弛、皺紋、粗大毛孔、吸收力差、膠原流失及乾紋。這款儀器不僅具備強大的科技背景，還是經過臨床證實的產品，能有效提升肌膚的飽滿度和緊緻度。對於關注護膚效果的用戶，AURORA PRO 提供了便捷的使用體驗，無需前往美容院便可在家中享受專業護理。

AURORA PRO 的包裝設計簡約而不失高雅，內部配件包括美容儀本體、充電底座、使用手冊及充電器。儀器本身採用流線型設計，手感舒適。儀器的操作界面簡單明瞭，按鍵設計直觀，方便用戶進行選擇與調整。

除了充電座的充電位置外，旅行在外，也能帶上充電器，直接在美容儀底部充電。

使用方法

這款儀器絕對不能在皮膚乾燥的時候直接使用，所以清潔後，記得要在臉上塗抹足夠的水溶性精華液、安瓶或者專用的凝膠，這樣探頭才能順暢滑動並發揮效果。啟動電源時只需長按開關三秒，儀器預設會先進入配搭綠光的「超聲波模式」。這個模式適合每天使用，主要用來幫助護膚品吸收。操作時的手法是關鍵，建議將探頭在臉上快速移動，路徑可以從鼻樑開始，由鼻翼位置畫小圈圈，再向上移動到耳垂畫大圈圈，最後慢慢從下巴往後拉提至耳朵位置。

如果想要深層護理，可以按下 RF 鍵切換到配搭紅光的「射頻模式」。這個模式會有溫熱感，建議搭配水潤型的精華液，但每星期最多只建議使用兩次。使用 RF 時有一個非常重要的安全守則，就是探頭必須在臉上保持緩慢移動，千萬不能定點停留在同一個位置。因為儀器內建了陀螺儀保護裝置，一旦偵測到探頭停止移動或沒有接觸皮膚，就會自動暫停加熱以防燙傷。按摩手法上，建議從下顎線推向下巴，再往前移動到臉頰。

另一個按鈕是 EMS 微電流模式，這個模式會發出藍光，適合每天使用來緊緻肌膚。你可以依據感覺持續按鍵來調整強度，操作手法跟 RF 模式類似，都是輕輕貼著皮膚，從下顎線往臉頰方向移動。整個護理過程設定為十五分鐘，時間一到或者長按開關三秒，儀器就會自動關閉。

三大模式功能詳解

儀器開機後預設為「超聲波模式」，你可以根據當日的皮膚狀況切換模式。

模式一：超聲波模式 (Ultrasonic) + 綠光 適合日常導入與護理，幫助護膚品吸收。

搭配燈光：綠光

使用頻率：可每日使用

搭配產品：超聲波凝膠或水溶性精華、安瓶。

操作手法：探頭接觸臉部後，建議快速移動治療探頭，以獲得最佳效果。

按摩路徑： (1) 移至鼻樑，從鼻翼開始畫小圈圈。 (2) 將儀器向上移動至耳垂（畫大圈圈）。 (3) 然後以緩慢速度，從下巴向後移動至耳朵。

模式二：RF 射頻模式 (Radio Frequency) + 紅光 透過熱能刺激膠原蛋白，適合深層護理。

搭配燈光：紅光

使用頻率：每星期有限度使用 2 次 (切勿過量)。

搭配產品：建議搭配水潤性質的精華液、安瓶或面膜精華。

操作手法：按下 RF 鍵切換，持續按可調整強度。探頭接觸皮膚時會感覺發熱，這是正常現象。

重要安全提示：必須保持儀器在臉上慢慢移動，切勿定點停留。因為機器內置陀螺儀保護裝置，如果停止移動，RF 射頻會自動暫停以防止皮膚灼傷；當探頭離開皮膚時也會自動停止。

按摩路徑：建議從下顎線移動至下巴，然後向前移動至臉頰（做提拉動作）。

模式三：EMS 微電流模式 (Microcurrent) + 藍光 利用微電流緊緻肌膚，提升輪廓。

搭配燈光：藍光

使用頻率：可每日使用

搭配產品：精華液、安瓶或面膜精華。

操作手法：按下 EMS 鍵切換，持續按可調整強度。輕輕將探頭貼在皮膚上，移動至治療區域。

按摩路徑：與 RF 模式相同，建議從下顎線往臉頰方向移動。

使用過程

在使用過程中，AURORA PRO 的操作非常順暢，無論是選擇功能還是調整強度，都能迅速反應。其系統界面設計簡潔明瞭，讓用戶能輕鬆掌握各種功能。

AURORA PRO 將多項先進技術結合，其雙頻超聲波技術能夠有效促進膠原蛋白的生成，並經 SGS 認證，能夠減少61%因外界刺激引起的肌膚不適。

根據官方介紹，配合 STARLETTE「小紫瓶」活膚抗老精華 使用，導入效果會更明顯。當中的植物界 A 醇——補骨脂酚，以及積雪草外泌體成分，能在 AURORA PRO 的導入效應下深層滲透肌底，溫和撫平細紋，令肌膚回復光滑飽滿。

總結與評價

STARLETTE AURORA PRO 美容儀是一款高效的家用美容工具，特別適合追求護膚效果的用戶。其售價 HK$$4,980 雖然不算便宜，但考慮到其技術含量及臨床證實的效果，實際上具備相當的性價比。對於關注抗衰老及肌膚保養的消費者來說，AURORA PRO 無疑是一個值得投資的選擇。

STARLETTE AURORA PRO 美容儀 優點

結合超聲波、RF射頻及EMS微電流，針對多種肌膚問題。

經 SGS 認證，減少61%肌膚不適，適合敏感肌。

無需美容院，輕鬆在家中進行專業護理。

STARLETTE AURORA PRO 美容儀 缺點

對於預算有限的消費者來說，價格可能是一個考量因素。

每次只能選擇一個功能，無法同時使用多種技術。

STARLETTE AURORA PRO 美容儀

售價：HK$$4,980

推薦閱讀