【開箱評價】XPower x 鬼滅之刃 WC35 35W 4輸出 PD3.0 迷你快充充電器

XPower x 鬼滅之刃 WC35 35W 4輸出 PD3.0 迷你快充充電器提供高效能、可靠的充電解決方法。針對年輕族群及動漫愛好者，這款充電器不僅具備高效能，還融入了《鬼滅之刃》的元素，增加話題性。

產品規格

最高輸出功率：35W

快充協議：支援 PD 3.0

輸出端口：4個（2x Type-C & 2x USB，15W max）

兼容設備：

重量：僅重 100g

總輸出：35W（最大）

安全認證：CE, FCC, RoHS, IEC62368-1

安全保護：短路、過充、過熱、過流保護

輸入電壓：AC 100-240V，AC 50-60Hz 1A（最大）

尺寸：47 x 50 x 84(mm)

廣告 廣告

XPower x 鬼滅之刃 WC35 充電器其支援 PD 3.0 快充技術，能夠有效縮短充電時間。包裝方面，XPower x 鬼滅之刃 WC35 的設計充滿動漫風格，鮮明的顏色和角色插圖。充電器本身採用簡約的設計，黑色與白色的充電插頭位置以上，配合動漫角色

包裝上注明了支援 PD3.0 及 35W，並符合香港機電工程署安全標準

使用 PD 3.0 技術後，手機在充電過程中能夠快速回復電量，從 0% 到 50% 僅需約 30 分鐘，這對於日常使用來說非常方便。與其他品牌的快充充電器相比，XPower 的充電速度並不遜色，且在安全性方面也有保障。

插頭上備有四個插子，分別是兩個 USB-C 與兩個 USB-A

評價

XPower x 鬼滅之刃 WC35 充電器在性能、設計與安全性上均表現不俗，特別適合對鬼滅之刃有興趣的粉絲。以 HK$$199 的售價來看，配合動漫周邊，這款充電器的性價比相當高。

XPower x 鬼滅之刃 WC35 充電器優點

高效能的 35W PD 3.0 快充技術，充電速度快。

迷你輕巧的設計，方便攜帶，適合各種場合使用。

具備多重安全保護機制，使用更加安心。

XPower x 鬼滅之刃 WC35 充電器缺點

需要自備足夠長度的充電線。以適應不同場景。

XPower x 鬼滅之刃 WC35 35W 4輸出 PD3.0 迷你快充充電器

售價：HK$$199

推薦閱讀