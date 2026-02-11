開羅知名經典經營模擬遊戲 原價 US $4.99《遊戲發展國 ++》限時免費

《遊戲發展國 ++》是一款讓玩家體驗創業樂趣的經典經營模擬遊戲，目前正展開限時免費活動。如果你曾夢想建立屬於自己的遊戲公司，這款作品將為你提供展現才華的絕佳平台。不論是追求數據極致的資深玩家，還是喜愛開創事業的愛好者，都能在其中找到揮灑創意的樂趣，實現開發百萬銷量大作的夢想。

限時免費

全方位培育職員與硬體開發

玩家能培育程式員與音樂製作等專業人才，並在升級版中開發公司專屬遊戲機。透過尋找人氣內容組合，將作品發布於新型主機，並利用轉職系統強化員工實力，逐步征服整個遊戲業界，達成百萬銷量的巔峰成就。

