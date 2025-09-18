開聲針不能隨便打！高劑量類固醇須注意副作用 耳鼻喉科專科醫生詳解救聲護聲︱Yahoo

「開聲針」、「開聲藥」很多時都是高劑量類固醇，可能有嚴重的副作用

【Yahoo健康】經常聽到歌手因聲帶受損影響演出，如「歌神」張學友早前也在演出時表示因聲帶問題，要取消演出。其實除了職業歌手，也有不少職業需經常用聲，如教師、售貨員等，如何用聲、養聲都是一大課題。

坊間一直有說法指，即使失聲，也可以透過打「開聲針」處理，耳鼻喉科專科醫生魏智文接受《Yahoo 健康》訪問時，便解釋「開聲針」、「開聲藥」很多時都是高劑量類固醇，因可能有嚴重的副作用，是「最後一著」，視乎情況，即使病人要求，醫生也不一定會處方。

廣告 廣告

魏智文亦指，坊間針對聲帶的補充品，多數也沒有經過科學實證證明有效，提醒大眾要保護聲帶，最主要還是正確用聲，以及補充水分。

不是病人要求便會處方「開聲針」

魏智文指出，唱歌對聲帶的要求遠高於一般說話，需要技巧與訓練。如果身體狀況欠佳，或連續開多場演唱會過度用聲，聲帶便容易出現問題。「就好似運動員成日比賽都會有機會受傷，歌手唱得多，一樣可能出事。」

他強調所謂的「急救針」或「開聲針」，「其實是最後一招」，「例如是在演唱會後段，歌手已經聲帶過度操勞，但又必須完成演出，醫生在檢查，確定沒有其他特殊問題下，才會考慮用藥幫一幫他『捱過去』。」

然而，高劑量類固醇有潛在副作用和風險，因此必須要視乎每個病人的情況，作出適當的決定，「可能他這個演出，不演出的話要賠錢……」一般而言，就算病人要求，醫生也未必會配合處方，「可能副作用反而害了病人，就不會處方。」

如果持續用聲過度，嚴重可以導致出血，甚至長出瘜肉。

倘出現嚴重病患如瘜肉等或需施手術

魏智文也提到，除了歌手，教師、導師、售貨員等需要長時間講話的職業人士，也是聲帶疾病的高危族群，「一開始可能只是聲帶水腫，如果持續用聲過度，嚴重可以導致出血，甚至長出瘜肉。」他解釋，聲帶和其他肌肉一樣，過度使用就可能受傷，「例如講話時間過長、或講話時音量過大……可能你在酒吧等嘈吵環境下和人聊天，一晚之後也會覺得聲帶不適。」

他續指，若聲帶患上一些比較嚴重的病患如瘜肉等，便需要透過內窺鏡手術切除，「但外觀上不會影響，是由口腔進入施手術。」

日常保護聲帶勝於急救

魏智文強調，與其聲帶受傷才處理，不如「預防勝於治療」，建議大眾應從日常習慣開始保護聲帶。「首先是補水……聲帶表面有黏膜，當兩邊聲帶合起來便能發聲，假若太乾便容易摩擦受傷。」他說，補水的「水」，不可以是咖啡、奶茶等會「利尿」的飲品，因為可能令身體脫水，反而弄巧反拙。

同時要合理地用聲，避免長時間大聲說話或喊叫，以及減少進食辛辣刺激食物。他亦提醒，女性經期前由於荷爾蒙變化，聲帶可能水腫或充血，更需要小心保護聲帶。