Alpha世代流行語67全球爆紅 獲選年度詞彙
開衩裙怎麼選？編輯推薦你12條開衩短中長裙款式，上班約會都穿它！
女士們的衣櫃中，下裝不是褲就是裙，裙子有着千百款cutting，今次編輯為你推薦的是上班、約會都能穿着的開衩裙，獨特的剪裁既能配搭正裝又具設計感，而且是修飾大腿的線條的好幫手！這12條裡面，有合你心意的嗎？
Net-A-Porter
Net-A-Porter
2025開衩裙推薦：Veronica De Piante絲綢開衩裙
絲綢的材質予人「毫不費力地優雅」的感覺，簡約利落的設計，是夏天穿搭的首選。絲質的緞面在炎夏的季節能帶來一絲涼快感，加上開衩的設計更加透風，配上高跟鞋，即能穿出簡約隨性的時尚風格。
按此購買
Net-A-Porter
Net-A-Porter
2025開衩裙推薦：Galvin緞布開衩裙
同樣是帶光澤又順滑的布料，這條開衩裙採用了緞布帶來亮麗的效果，輪廓順着臀部垂墜，讓下身更加修長。腰上精心設計的褶皺效果為裙子帶來亮點，更重要的是能夠遮着小肚子，就算吃撐了都不用怕！
按此購買
Net-A-Porter
Net-A-Porter
2025開衩裙推薦： Loulou De Saison小牛毛開衩裙
Loulou de Saison 這款半身裙採用觸感細膩的小牛毛製成，呈現出裹身效果。它修身剪裁，前開衩設計，在行走時展現纖細的腿部曲線，即使是半身裙，小牛毛的特性可以能抵擋寒風，為雙腳保暖。
按此購買
Net-A-Porter
Net-A-Porter
2025開衩裙推薦：Givenchy開衩短裙
Givenchy 這款迷你裙採用經典人字紋棉質斜紋布剪裁而成，以低調卻趣味繽紛的彩色斑點點綴；加上裙身採用拼接設計，打造貼臀廓形，裙擺兩處飾有精緻的開衩，細節位滿滿。
按此購買
Net-A-Porter
Net-A-Porter
2025開衩裙推薦：Victoria Beckham開衩牛仔裙
說到下裝的推薦，怎能漏了牛仔裙呢？Victoria Beckham 這款中長裙擁有獨特的細節，像是不對稱的中縫開衩和後背的大口袋。剪裁上較貼臀，適合鋼鍊卻帶女性魅力的獨特形象。
按此購買
Net-A-Porter
Net-A-Porter
2025開衩裙推薦：Ulla Johnson牛仔開衩裙
牛仔裙從不嫌多，Ulla Johnson 這款半截的開衩裙比起上一款較為subtle，採用結實的深藍色水洗牛仔布製成，剪裁相對地厚實寬鬆，塑造休閑時尚的感覺；還有經典的金色明線形成鮮明對比。而裙子上的前後開衩設計，方便活動，如圖中配搭及膝長靴更是型格。
按此購買
Net-A-Porter
Net-A-Porter
2025開衩裙推薦：Rick Owens拼接牛仔開衩裙
如果你想入手一條具設計感、穿起來即成造型焦點的開衩裙，這條來自Rick Owens的拼接牛仔裙不容錯過！這條裙子採用了棉質邊飾，並與洗水牛仔布拼接而成，下擺的不對稱布料拼接和開衩設計，正面示人時會露出腿部線條，配搭具設計感的中靴貫穿造型的誇張感。
接此購買
Net-A-Porter
Net-A-Porter
2025開衩裙推薦：Tibi開衩裙
採用塗上光澤的布料製成，近看有着獨一無二、如同漆皮般的觸感，極具時尚感；加上高腰、中長的開衩下擺設計，使腰下的線條更為修長，高飽和度色調的愛好者要入手！
按此購買
Net-A-Porter
Net-A-Porter
2025開衩裙推薦：Sacai拼接開衩裙
Sacai的解構風格總是別樹一格的，這款中長半身裙採用條紋布料剪裁而成，正面看像一條平平無奇又百搭的開衩裙，後背卻拼接了褶皺的緞紋斜紋布作百褶裙，形成有趣的強烈對比，前後予人不同卻和諧的感覺，也可隨心情轉換前後幅，一裙兩穿！
按此購買
Net-A-Porter
Net-A-Porter
2025開衩裙推薦：Valentino開衩裙褲
來自Valentino的這條半截裙看起來像較寬鬆的開衩裙，其實是兩層layers的裙褲，第一層塑造開衩的錯覺，第二層是真實的裙褲，非常有趣。而且配色百搭經典，配搭上班、有輪廊的外套非常適合，習慣穿褲子的女士們，偶爾想穿裙子的話不容錯過這一條！
按此購買
Net-A-Porter
Net-A-Porter
2025開衩裙推薦：Vivienne Westwood開衩間條短裙
Vivienne Westwood的單品從不乏值得細嚼的設計細節，這條開衩短裙是FW25系列的新品，紫色拼黃藍色的條紋pattern充滿個性，裙側的不經意褶皺為短裙塑造了泡泡輪廓，現出不對稱的視覺效果之外，又多了一份可愛的少女感。
按此購買
Net-A-Porter
Net-A-Porter
2025開衩裙推薦：Wiederhofet背開衩裙
Wiederhoeft 這款中長的半身裙的特別之處在於裙背的衩位，正面簡約優雅的形象中，在背面增添性感的魅力，走路時搖晃的裙襬露出修長的腿部線條，打造精緻造型。
按此購買
推薦閱讀:
➤ 低腰風潮回歸，你準備好了嗎？盤點拉長身型比例的低腰長裙穿搭法！
➤ t恤長裙穿搭!tee配半截裙穿搭是顯瘦萬能key！顯高高級質穿搭術
➤ 緞面裙穿搭技巧推薦！Satin裙單品到連身裙緞面裙穿搭指南
Follow us on:
Facebook: elleOnlineHK
Instagram: @ellehongkong
YouTube: ELLETVHK
其他人也在看
網上熱話｜仙氣女警現身蘭桂坊疏導萬聖節人潮 網民：影佢嘅人多過cosplay
萬聖節吸引大批市民在蘭桂坊「扮鬼扮馬」歡度節日，但一名「仙氣女警」則意外吸引大家的眼球，網民指「影佢嘅人多過cosplay」。 網民昨日在社交平台Threads上載影片，一名女警在蘭桂坊疏導人潮時，吸引大批市民駐足拍照，令到女警露出笑容，邊說「行啦，行啦」，又提醒市民小心腳步。旁邊另一名女警就不停大叫「行返落去啦am730 ・ 23 小時前
好人好事｜阿伯ATM撳錢疑遇電騙 開Speaker揭呃人過程 港男熱心制止存款「清零」
長者因科技知識不足及防騙意識薄弱，屢成為各種騙案的高危群組。有港男周四在社交平台分享，稱目睹一位長者在銀行提款機前疑遇上電話詐騙，更險被不法分子誘導轉帳金錢，決定出聲制止，直言「好彩阿伯全程開speaker，如果唔係今鋪真係銀行存款等於零」，又稱雖該位長者及後離開銀行，未知最終有否中伏惟「希望平安啦」，引發網民熱烈討論am730 ・ 1 天前
前亞視小生甄志強離世 傳打波心臟出事致死
【on.cc東網專訊】前亞視小生甄志強離世終年59歲。有傳他打波期間心臟突然出事致死。消息一出震驚娛樂圈。甄志強太太方心媛今日（30日）發布訃告：「先夫 甄志强先生於2025年10月21日於上海安詳辭世，蒙塵世之緣盡，歸天地之寧靜。彼一生溫潤如玉，藝耀香江，德澤東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
馮淬帆離世︱任達華嘆業界損失 夏雨遺憾未能見最後一面
【on.cc東網專訊】資深藝人馮淬帆離世，好友夏雨表示：「馮淬帆是我最好的朋友之一。我們相交超過大半個世紀。我每次到台灣都會與他相聚，今年中到台與他聯絡才知道他因肺炎入院留醫兩個月，要靠呼吸機協助呼吸，遺憾末能見最後一面。他是一個很有堅持很有信念很有才華的人。他東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
馮淬帆逝世 ｜演《精裝追女仔》堅哥深入民心 曾與汪明荃有段情 用生果取代粗口字對白成經典
資深影視人馮淬帆逝世，享年81歲。人稱「緊哥」嘅馮淬帆80年代拍過唔少喜劇而為人認識，但馮其實同時仲係導演，執導時工作態度極為認真，而且對電影恩師楚原深深感激，幕前幕後反差相當大。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
不用花錢改褲！UNIQLO傳授2招隱藏「褲頭、褲長調整法」零成本解決不合身問題！附必買皮帶推薦
每次買褲子最怕遇到腰圍鬆垮、褲腳長到拖地的情況，穿上身後完全破壞整體造型。面對這些情況，許多人第一反應就是送去修改。其實根本不用那麼麻煩，UNIQLO近期在社交平台上公開了2大「褲頭、褲長調整法」，只需簡單幾步就能讓褲子立刻變得合身！Yahoo Style HK ・ 18 小時前
沈月化身白蛇 仙氣再升級
【on.cc東網專訊】現年24歲、有最美星二代之稱的沈月，昨日（31日）網晒多張古裝造型照，本身已經靚爆鏡的她，原來古裝造型更加省鏡，可謂宜古宜今，拍得住媽媽邱淑貞後生時。沈月今次於杭州西湖取景，穿起白色古裝服，扮演《白蛇傳》的白素貞，拿着傘子和酒杯，表情動作都東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
「愚蠢、荒唐！」特朗普將下令美國航空母艦改回舊系統
美國總統特朗普日 28 日訪問日本時，與日本首相高市早苗一同前往美海軍橫須賀基地，登上美國海軍「喬治華盛頓號」核動力航空母艦。特朗普在對現場美軍官兵發表演說時，宣佈將簽署一項行政命令，要求美國未來建造的新型航空母艦必須使用蒸汽彈射器和液壓升降機。鉅亨網 ・ 2 天前
特朗普就中國暫停稀土管制自誇戰功 專家稱開了危險先例
【彭博】— 特朗普事後的發言完全一付大獲全勝的樣子。但在特朗普今年1月重返白宮以來與中國國家主席習近平的首次會晤中，他付出的代價至少與所得相當。Bloomberg ・ 1 天前
郭富城60歲人生贏家！背後兩位「情緒支柱」：方媛產後4天陪過生日、經紀人賣房相助度難關
郭富城迎來60歲生日，不僅狀態維持良好、氣質依舊，還喜迎第三個女兒，堪稱事業與家庭兩得意。而他背後的幸福支撐，來自兩位長年默默付出的女性——妻子方媛與經紀人小美。姊妹淘 ・ 1 天前
37歲裕美IG出PO公開首次到韓國整容 直言要整到好似全智賢
現年37歲嘅裕美，喺2002年參加歌唱大賽奪冠後加入樂壇，星途一直平平，但戀愛生活豐富，直至2018年情歸林作，至今感情相當穩定，經常拍片打情罵俏。近年裕美不時被指外貌有變化，甚至有人猜測佢整容。去到近日，裕美喺社交網站出PO上載一條「我的整容歷程 in 🇰🇷」影片，表示自己首次前往韓國整容。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【大生生活超市】雙11勁賞買 精選零食 $22/2件（即日起至15/11）
大生生活超市進行雙11勁賞買優惠，大量零食低至平均 $11/件，包括Bealyke牛奶米餅、日本明治迷你五寶朱古力、Freshnuss有機甘栗 $22/2件，Club朱古力餅、Zottis乳酪、YBC夾心餅 $33/3件！YAHOO著數 ・ 20 小時前
阮小儀告別商台《早霸王》最後一集 森美爆小儀因做夜間節目分手 贏美女廚神全靠做馬
商台主持阮小儀月初宣布離開效力三十多年嘅商台，意味住小儀同多年拍檔森美正式拆夥，而森美、小儀同梁嘉琪主持嘅節目《早霸王》亦喺今日完結，商台喺facebook為節目進行直播。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【Aeon】11.11購物節 精選商品買1送1（01/11-11/11）
由11月1日起至11月11日，AEON舉行「11.11購物節」，多款精選商品有買1送1優惠 。仲有不同價格嘅商品，只需要$11，$111或者$311就有得交易，仲有唔同折扣優惠，各款服裝及電器商品都有咁多至抵優惠！YAHOO著數 ・ 1 天前
被入波呃咗？希斯基：沙拿已跌watt多年
【Now Sports】曾效力利物浦的前英格蘭國腳希斯基，對於沙拿今季表現低迷不感意外，因為他覺得對上2至3個球季，這名球星的狀態已經持續下滑。儘管上季利物浦英超封王，沙拿（Mohamed Salah）整季的表現被指回到首季加盟紅軍時的巔峰，在英超射入29球成為神射手，但希斯基認為只是入球蒙蔽了大家的眼睛：「有些比賽，他大部份時間表現都不好，但他入了球，哪怕只是一球12碼，抑或比賽結束前的補射，而我們就忽略了他其他方面的表現。」「現在的情況是，他最近一段時間既沒有入球，也沒有其他貢獻，然而我們去指責他，但這並非甚麼新鮮事，不是突然發生的，這種情況已持續了2至3個球季。」希斯基續向10bet Casino說：「隨著年齡增長，狀態下滑也是不可避免的，任何30多歲的人，都會有所下降。不過，他的下滑幅度不算很大，因為他非常專業，而且很注重保養。」上周對賓福特，沙拿只射入今季在英超的第3球，但上季同期，他已在英超有6球進帳。不過，希斯基同意要在比賽中換走沙拿很困難：「他是那種你永遠不敢換走的球員，因為無論他狀態如何，始終是一個威脅。有時候，對教練來說很棘手，因為你總是想讓他留在場上，等他入球，但now.com 體育 ・ 19 小時前
習近平送上小米手機 叫李在明查看電話有沒有後門
國家主席習近平在南韓慶州期間，除了與南韓總統李在明會面，二人又互贈禮物。習近平向李在明夫婦贈送小米旗艦的曲面手機和文房四寶。李在明開玩笑問小米手機通訊保安如何，習近平則叫李在明查看電話有沒有後門，二人大笑。infocast ・ 2 小時前
33年零負評閨蜜！張柏芝、黎姿探班合體 「骨相美人」逆齡同框驚呆網友
54歲黎姿近日驚喜現身張柏芝錄製綜藝《一路繁花2》探班，兩人一見面立刻小跑相擁、貼臉耳語，重現當年《倚天屠龍記》中「趙敏摸臉」的經典畫面。45歲的張柏芝瞬間露出少女般笑容，靠在黎姿肩頭，黎姿則貼心蹲下替她整理旗袍領口，親暱互動讓網友驚呼：「這真的是50多歲的狀態嗎？」姊妹淘 ・ 1 天前
輸波輸埋威嚴？熱刺雙將無視領隊法蘭
【Now Sports】熱刺周六於主場被車路士以1:0擊敗，賽後遭球迷狂噓之餘，主帥法蘭更被自己的隊中成員無視，場面極為尷尬。事情發生在比賽結束之後，雲迪芬（Micky van de Ven）和史賓斯（Djed Spence）這對防守組合似乎極為沮喪，一邊抱怨一邊走向球員通道，法蘭（Thomas Frank）迎向他們似乎想要握手並作出安慰，但兩名球員卻無視法蘭，有如陌生人一樣。法蘭當時非常愕然，站在原地怒瞪，但明顯2人都沒有留意，似乎只想離開球場。這個插曲當然被記者看到，問及2人的反應是否合適時，法蘭表示：「我認為這只是小問題之一。雲迪芬和史賓斯已經竭盡所能，在今季的表現亦非常好，所以我明白大家今天會感到沮喪。這只是我們的表達方式有所不同，所以我不認為這是大問題。球隊表現總有起落，要保持一致性很困難，但亦是我選擇像往常一樣去跟球迷揮手的原因。」英國球壇名宿舒利亞（Alan Shearer）認為球員的反應被過度解讀：「我完全明白為何球員們想盡快進入更衣室，他們很尷尬，邊被嘘邊離場，只想進去更衣室再向領隊道歉。儘管法蘭是喜歡向球迷致謝的人，但我理解球員的觀點，因為表現實在太不堪入目，想儘快now.com 體育 ・ 2 小時前
荷蘭稱續與中國和國際夥伴聯繫 尋求恢復晶片供應鏈平衡
《路透》引述知情人士報道,美國白宮在一份即將公布的美中貿易協議文件中,將會宣布晶片製造商安世半導體的中國工廠將恢復出貨,此舉對面臨減產的全球汽車製造商而言是好消息。infocast ・ 14 小時前
【惠康】呢度仲抵優惠 秋月梨 $18/盒（即日起至06/11）
惠康集合各款至抵優質產品，今個星期有秋月梨、Amatake各款即食雞胸、急凍黃花魚、灣仔碼頭辣味水餃、獅球嘜純正粟米油3支裝、雀巢牛奶公司乳酪、童星香菜味寬條麵、道地各款支裝茶、佳能背心保鮮袋(細)/食物保鮮袋細/大袋同埋精選護膚產品，快啲嚟惠康掃貨啦！YAHOO著數 ・ 1 天前