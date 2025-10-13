開衩裙怎麼選？編輯推薦你12條開衩短中長裙款式，上班約會都穿它！

▲ ELLE.com.hk

女士們的衣櫃中，下裝不是褲就是裙，裙子有着千百款cutting，今次編輯為你推薦的是上班、約會都能穿着的開衩裙，獨特的剪裁既能配搭正裝又具設計感，而且是修飾大腿的線條的好幫手！這12條裡面，有合你心意的嗎？

▲ ELLE.com.hk

Net-A-Porter

2025開衩裙推薦：Veronica De Piante絲綢開衩裙

絲綢的材質予人「毫不費力地優雅」的感覺，簡約利落的設計，是夏天穿搭的首選。絲質的緞面在炎夏的季節能帶來一絲涼快感，加上開衩的設計更加透風，配上高跟鞋，即能穿出簡約隨性的時尚風格。

廣告 廣告

按此購買

▲ ELLE.com.hk

Net-A-Porter

2025開衩裙推薦：Galvin緞布開衩裙

同樣是帶光澤又順滑的布料，這條開衩裙採用了緞布帶來亮麗的效果，輪廓順着臀部垂墜，讓下身更加修長。腰上精心設計的褶皺效果為裙子帶來亮點，更重要的是能夠遮着小肚子，就算吃撐了都不用怕！

按此購買

▲ ELLE.com.hk

Net-A-Porter

2025開衩裙推薦： Loulou De Saison小牛毛開衩裙

Loulou de Saison 這款半身裙採用觸感細膩的小牛毛製成，呈現出裹身效果。它修身剪裁，前開衩設計，在行走時展現纖細的腿部曲線，即使是半身裙，小牛毛的特性可以能抵擋寒風，為雙腳保暖。

按此購買

▲ ELLE.com.hk

Net-A-Porter

2025開衩裙推薦：Givenchy開衩短裙

Givenchy 這款迷你裙採用經典人字紋棉質斜紋布剪裁而成，以低調卻趣味繽紛的彩色斑點點綴；加上裙身採用拼接設計，打造貼臀廓形，裙擺兩處飾有精緻的開衩，細節位滿滿。

按此購買

▲ ELLE.com.hk

Net-A-Porter

2025開衩裙推薦：Victoria Beckham開衩牛仔裙

說到下裝的推薦，怎能漏了牛仔裙呢？Victoria Beckham 這款中長裙擁有獨特的細節，像是不對稱的中縫開衩和後背的大口袋。剪裁上較貼臀，適合鋼鍊卻帶女性魅力的獨特形象。

按此購買

▲ ELLE.com.hk

Net-A-Porter

2025開衩裙推薦：Ulla Johnson牛仔開衩裙

牛仔裙從不嫌多，Ulla Johnson 這款半截的開衩裙比起上一款較為subtle，採用結實的深藍色水洗牛仔布製成，剪裁相對地厚實寬鬆，塑造休閑時尚的感覺；還有經典的金色明線形成鮮明對比。而裙子上的前後開衩設計，方便活動，如圖中配搭及膝長靴更是型格。

按此購買

▲ ELLE.com.hk

Net-A-Porter

2025開衩裙推薦：Rick Owens拼接牛仔開衩裙

如果你想入手一條具設計感、穿起來即成造型焦點的開衩裙，這條來自Rick Owens的拼接牛仔裙不容錯過！這條裙子採用了棉質邊飾，並與洗水牛仔布拼接而成，下擺的不對稱布料拼接和開衩設計，正面示人時會露出腿部線條，配搭具設計感的中靴貫穿造型的誇張感。

接此購買

▲ ELLE.com.hk

Net-A-Porter

2025開衩裙推薦：Tibi開衩裙

採用塗上光澤的布料製成，近看有着獨一無二、如同漆皮般的觸感，極具時尚感；加上高腰、中長的開衩下擺設計，使腰下的線條更為修長，高飽和度色調的愛好者要入手！

按此購買

▲ ELLE.com.hk

Net-A-Porter

2025開衩裙推薦：Sacai拼接開衩裙

Sacai的解構風格總是別樹一格的，這款中長半身裙採用條紋布料剪裁而成，正面看像一條平平無奇又百搭的開衩裙，後背卻拼接了褶皺的緞紋斜紋布作百褶裙，形成有趣的強烈對比，前後予人不同卻和諧的感覺，也可隨心情轉換前後幅，一裙兩穿！

按此購買

▲ ELLE.com.hk

Net-A-Porter

2025開衩裙推薦：Valentino開衩裙褲

來自Valentino的這條半截裙看起來像較寬鬆的開衩裙，其實是兩層layers的裙褲，第一層塑造開衩的錯覺，第二層是真實的裙褲，非常有趣。而且配色百搭經典，配搭上班、有輪廊的外套非常適合，習慣穿褲子的女士們，偶爾想穿裙子的話不容錯過這一條！

按此購買

▲ ELLE.com.hk

Net-A-Porter

2025開衩裙推薦：Vivienne Westwood開衩間條短裙

Vivienne Westwood的單品從不乏值得細嚼的設計細節，這條開衩短裙是FW25系列的新品，紫色拼黃藍色的條紋pattern充滿個性，裙側的不經意褶皺為短裙塑造了泡泡輪廓，現出不對稱的視覺效果之外，又多了一份可愛的少女感。

按此購買

▲ ELLE.com.hk

Net-A-Porter

2025開衩裙推薦：Wiederhofet背開衩裙

Wiederhoeft 這款中長的半身裙的特別之處在於裙背的衩位，正面簡約優雅的形象中，在背面增添性感的魅力，走路時搖晃的裙襬露出修長的腿部線條，打造精緻造型。

按此購買

推薦閱讀:

➤ 低腰風潮回歸，你準備好了嗎？盤點拉長身型比例的低腰長裙穿搭法！

➤ t恤長裙穿搭!tee配半截裙穿搭是顯瘦萬能key！顯高高級質穿搭術

➤ 緞面裙穿搭技巧推薦！Satin裙單品到連身裙緞面裙穿搭指南







Follow us on:

Facebook: elleOnlineHK

Instagram: @ellehongkong

YouTube: ELLETVHK





