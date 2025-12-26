開車誤入大橋施工地點墮河 5人死亡

【on.cc東網專訊】一戶來自廣東省廣州市家庭本月13日下午駕車前往鶴山市古勞鎮麗水村旅遊，卻錯誤駛入西江特大橋施工地點，連人帶車一同墮河，釀成5人死亡。內媒周四（25日）報道，相關部門正調查肇事原因及處理善後工作，施工現場事後已圍蔽停工。

報道指，上述家庭在事發當天傍晚途經沒有安全圍欄及阻攔設施施工地點，司機誤入施工通道，最終釀成慘劇。警方翌日打撈車輛，車內4名成人及1名孩子全數證實身亡。附近有村民表示，該施工地點安全管控十分鬆散，常有村民及路人隨意進出，希望相關部門徹查事件，釐清各方責任，還給遇難家庭一個公道。

西江特大橋是南新高速全線核心控制性工程，連接佛山市南海區及江門市新會區，由2024年底開工建設，施工單位為中鐵廣州工程局，正在施工棧橋平時僅供施工車輛進出。

