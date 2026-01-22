專訪｜母女於宏福苑大火罹難 遺體修復重建容貌 親屬：起碼見返個樣
2026開運必看！名牌手袋五行挑選攻略 選對手袋品牌旺財旺事業！喜金選Hermès、喜水選什麼？
買手袋不只看設計！名牌手袋五行對應表，教你孭出好運氣：
臨近新年，又是買新手袋的好時候。相信很多人買名牌手袋時，很少關注品牌本身所蘊含的氣場與象徵意義。事實上，在五行角度中，不同品牌長年累積的色調運用、工藝取向與風格語言，早已形成獨特能量屬性，與某些命格自然契合，也與某些命格相沖。用對手袋品牌，不但在造型上加分，更有助穩定情緒、提升決策力，甚至在事業與財運上帶來潛移默化的正向影響！
名牌手袋五行旺財攻略：喜火＝MCM、CELINE、Coach
五行喜火的人天生充滿活力與創造力，適合選擇充滿熱情、色彩鮮明或設計前衛的手袋品牌。火元素象徵光明、熱烈與向上的力量，而在名牌手袋世界中，能量屬火的品牌往往具備高辨識度標誌，讓人一眼記住，難以忽視。MCM與CELINE屬於火勢助運的代表品牌，它們的設計風格大膽創新，能夠直接強化火元素的力量。至於Coach則屬於木火相生的類別，因為木能生火，選擇Coach手袋可以透過木的滋養讓火元素更加旺盛。
MCM logo-print tote bag
價錢：$5,549
以經典品牌圖案作為視覺核心，駝棕色調結合俐落袋型，加上大容量設計搭配可拆式肩帶，實用性極高！
CELINE Small bucket in Triomphe canvas and calfskin
價錢：$13,000
經典Triomphe帆布配搭牛皮，按扣開合設計方便日常使用，是百搭又時尚的必備單品。
Coach Empire top-handle leather tote bag
價錢：$4,550
棕色皮革材質散發溫潤質感，頂部雙手挽設計配合頂部拉鏈開合，弧形輪廓展現優雅氣質。
名牌手袋五行旺財攻略：喜木＝Burberry、Balenciaga、Bottega Veneta
木元素代表生長、擴展與靈活適應的能量，五行喜木的人適合選擇設計富有自然氣息、線條流暢或帶有成長意義的手袋品牌。木系品牌多半設計耐看、結構清晰，並擁有長時間不退流行的特質。例如：Burberry屬於木土相生的類別，土能滋養木的生長，因此選擇Burberry能獲得穩固的力量，能為命格偏弱者帶來穩定支撐。而Balenciaga與Bottega Veneta木勢通達，前者的設計常常打破常規，後者則透過編織工藝展現柔韌生命力，兩者皆有助於打通停滯狀態，讓事業與人脈重新流動。
Burberry medium Freya tote bag
價錢：$15,500
Burberry經典的格紋手袋，以簡潔袋型與實用結構為主，配上雙手把與可拆式肩帶設計，貼心又實用。
Balenciaga Rodeo leather bag
價錢：$34,625
黑色小牛皮手袋搭配金色調配件增添奢華感，主隔層內設拉鏈口袋，背面更有兩個小袋，實用性與設計感兼備。
Bottega Veneta Veneta Bag
價錢：$42,000
無縫Intrecciato編織工藝展現品牌標誌性技術，麂皮內裡增添質感，米白色調優雅又大方，特別適合不愛張揚的人。
名牌手袋五行旺財攻略：喜金＝Gucci、Hermès
金元素象徵價值、規則、權力與力量，特別適合需要作出關鍵決策、提升個人身價或建立專業權威的人。名牌手袋中屬金行的品牌，往往在線條上追求俐落，在細節上大量運用金屬元素。Gucci屬於金氣十足的品牌，其經典的金屬Logo與精緻細節處處展現金元素的特質。Hermès則屬金水雙全類別，金能生水，兩種元素相輔相成，既有金元素的剛毅精準，又有水元素的靈活流動。
Gucci mini Jackie 1961 shoulder bag
價錢：$19,266
以標誌性金屬扣件作為視覺核心，並採用GG Supreme帆布配搭皮革細節，標誌性的綠紅織帶條紋點綴正面。
Hermès Pre-Owned 2011 Kelly 20 two-way handbag
價錢：$259,194
Hermès Kelly手袋之所以被視為經典，不僅因為其獨特的設計，更是因為手袋背後所代表的價值與稀缺性。
名牌手袋五行旺財攻略：喜土＝Prada、Armani
土元素代表穩定、承載與信任，是萬物生長的基礎。五行喜土的人適合選擇設計穩重大方、材質厚實或色調沉穩的手袋品牌。Prada屬於土氣厚重的品牌，其簡約俐落的設計風格中蘊含著穩固踏實的能量。Armani則屬土勢顯穩的類別，品牌氣質成熟穩重，能為喜土者帶來安定感與信賴感。
Prada City leather shoulder bag
價錢：$22,611
焦糖棕色小牛皮材質呈現光滑質感，整體線條乾淨利落，沒有多餘裝飾，正正符合喜土者的風格。
Emporio Armani logo-print tote bag
72折優惠價：$2,227｜
原價：$3,099
黑色人造皮革材質配合卵石紋理，暗灰色的Monogram圖案設計又低調，整體設計不張揚，卻在細節處讓人驚艷。
名牌手袋五行旺財攻略：喜水＝Issey Miyake、Saint Laurent
水元素象徵情感、流動與溝通，五行喜水的人適合選擇設計富有流線感、顏色深邃或帶有創新概念的手袋品牌，能幫助情緒與能量自然循環。Issey Miyake屬於水木通達類別，水能潤澤木材，兩者相生讓運勢更為順暢。YSL（Saint Laurent）則屬金水雙全品牌，金生水的相生關係能持續為水元素注入能量。
Bao Bao Issey Miyake Prism Matte shoulder bag
價錢：$4,366
三宅一生招牌的幾何拼接設計充滿未來感，淺灰色調低調又優雅，非常值得入手！
Saint Laurent Le 5 À 7 Supple shoulder bag
價錢：$21,427
以簡約俐落的設計展現出低調奢華的格調，再綴以辨識度極高的「YSL」CASSANDRE金色標誌鉤扣，集顏值與實用性於一身。
常見問題：
問：今年邊個生肖犯太歲？
答：馬、鼠、牛……詳情按此
問：有無2026生肖運程？
答：雲文子奇門遁甲12生肖馬年運程總覽……詳情按此
土瓜灣拍賣場出現「另類」銀主盤。忠誠拍賣行資料顯示，土瓜灣譚公道142號一伙舊樓單位今日（21日）下午三時推出公開拍賣，單位實用面積589平方呎，開拍價290萬元，折合呎價約4,924元。該單位原由舊樓投資者持有，市場消息指，業主約7年前以150萬元買入，原打算靜候發展商收購重建後套現離場，惟收購未見進展之際，單位先因斷供變成銀主盤。閱讀更多：銀主盤與另類單位市場 參與物業拍賣的須知康樂園「三屍劫殺案」凶宅大劈920萬無人要 拍賣行：「抵買，但遇唔啱客」｜同場15項物業全部流拍忠誠拍賣發言人表示，是次拍賣物業位於譚公道142號，今日（21日）於忠誠拍賣行公開拍賣，開價290萬元。拍賣資料及相片所見，單位屬舊式唐樓，內部狀况殘舊，近乎「廢墟」。天花批盪及牆身油漆大幅剝落，地面散落碎石及建築廢料，部分水電喉管外露且變形，整體明顯欠缺保養。 投資者「博收購」未果 單位未修繕終變銀主盤市場人士稱，原業主屬投資者，當年看好舊樓重建帶動樓價上升的空間，於2019年8月以150萬元置業購入上址，並計劃待發展商收購時「一筆過」套現，因此一直未有替單位進行修繕或翻新。不過，其後經濟環境及樓市氣氛轉變，發28Hse.com ・ 1 天前