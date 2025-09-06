開鑼金多寶今晚攪珠 34號過去出現最多 頭獎高達8000萬

【on.cc東網專訊】全新馬季將至，除了買馬，亦可今日(6日)買六合彩碰碰運氣，發個橫財夢！香港賽馬會首度推出開鑼金多寶，特備6,000萬港元金多寶，若以10港元一注獨中，估計頭獎基金有機會高達8,000萬港元。該期攪珠將於今晚舉行，晚上9時15分截止售票。馬會披露，過去20年於馬季開鑼前舉行的六合彩攪珠中，攪出次數最多的號碼是「34」號，共攪出過6次。

在馬季開鑼前六合彩攪珠「幸運號碼」之中，除了攪出過6次的「34」號外，「3」、「5」、「8」、「15」、「16」、「32」及「35」號，各出現過5次。至於過去50期中獎號碼之中，8個號碼開出10次或以上，包括「32」號共攪出15次，出現最多；其次是出現13次的「45」和「29」；「6」、「34」、「35」及「49」則各出現11次；而「13」號被攪出10次。

開鑼金多寶獎券已可在各場外投注處、電話投注(包括1886電話投注自動服務系統)及數碼平台發售。而「最旺」頭獎的投注站，則是中環士丹利街投注站，由1994年至今共有47次攪出頭獎的紀錄，被譽為最幸運的投注站。

