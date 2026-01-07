【香港有限公司註冊完全攻略】香港成立公司、註冊流程一站式指南，創業流程一文看清！

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

在香港創業，成立「有限公司」是大多數創業者的首選。香港憑藉其優越的地理位置兩級制利得稅（低至8.25%）以及完善的法律體系，依然是全球投資者的首選地。然而，隨着《公司條例》更新及稅務局（IRD）對合規要求的收緊，註冊公司的流程與費用已有所調整。

本文將由專業角度出發，為你提供最快速、最準確的香港註冊有限公司全攻略，助你避開創業路上的所有「法律坑」。

第一步：有限公司 vs. 無限公司 — 6大關鍵差異與優劣分析

選擇正確的公司類型是開公司前最重要的決定，會直接影響您的法律責任和營運模式：

香港有限公司 香港無限公司 債務責任 有限責任；股東只需以出資額為限承擔債務，個人財產受保障 無限責任；東主須為公司債務負無限責任，需以個人財產償還公司債務 法律地位 獨立法人實體，可獨立擁有資產 無獨立法人地位，東主以個人名義營運 稅務與會計 每年須聘請會計師進行審計，報稅程序較複雜 報稅程序較簡單，東主只需申報個人入息稅 開公司人數 董事人數：至少1人；公司秘書至少1人；股東至少1人至最多50人 合夥或合夥人必須是自然人，獨資公司人數1東主；合夥公司：2-20合夥人 申請資格 香港或非香港居民皆可 通常限香港居民 維護成本 較高（含審計、年報等費用） 較低

有限公司及無限公司優劣分析與選擇建議：

有限公司：香港有限公司國際聲譽高，適合跨境業務。雖然維護成本較高，但若公司遇到財務困難，股東的個人資產將受到保護，所以業務債務並不會影響個人資產。另外有限公司首 200 萬港元利潤稅率僅 8.25%，其後為 16.5%，而且所有與賺取利潤有關的開支（如辦公室租金、員工強積金、甚至特定研發開支）均可扣稅。

無限公司：低成本、申請簡單，無需公司章程或審計。適合規模小、資金不多或業務簡單的個人創業者。由於設定與維護成本較低，因此難以吸引專業投資者並且需要承擔個人資產被追討的風險。

創業開香港公司貼士：註冊有限公司有助企業迅速建立品牌形象，提升國際地位和競爭力，對於想開拓海外市場或是與國際客戶合作的企業來說，都能提升信譽和吸引力。另外，成立有限公司股東無需為公司的債務承擔責任，個人資產因而得到保障。

二：香港成立公司 4 大必備條件

公司名稱：必須提供英文名（以 Limited 結尾）或中文名（以 有限公司 結尾），亦可兩者兼具。 委任法定職位：香港註冊有限公司最少須有一名自然人董事、一名創辦成員（股東）、一名公司秘書，如董事和股東為同一人，就必須委任一名香港居民或香港有限公司為公司秘書。 公司秘書：法定要求公司秘書必須是香港居民或持有 TCSP 牌照（信託或公司服務提供者牌照）的香港公司。 註冊地址：必須是香港實體辦公地址。若無實體辦公室，必須選用提供政府認可地址服務的秘書公司。

三： 香港公司一站式註冊流程

第一步：公司名稱查冊

到香港公司註冊處的查冊中心

確認您想使用的公司名稱沒有與其他公司過於相似。公司名稱必須以「有限公司」或「Limited」結尾。

第二步：準備法團成立文件

主要填寫以下三份表格：

表格 NNC1：法團成立表格（適用於股份有限公司）。

RBR1 通知書：同步向稅務局申請商業登記。

公司章程 (Articles of Association)：這是公司的靈魂文件，建議引用《公司條例》下的「標準章程」以確保合法性。

第三步：遞交申請與繳費

電子申請 (e-Registry)：最快 1 小時內批出電子證書。

紙本申請：親身到金鐘道政府合署遞交，需時約5-7 個工作天。

第四步：領取公司註冊證和商業登記證

完成上述步驟後，您將領取《公司註冊證明書》及《商業登記證》，代表您的公司正式成立。

根據最新的行政安排，註冊公司的主要政府支出如下：

五：香港開公司後續注意事項與合規維護

申請獲批後您將正式成為公司負責人，需要開始處理後續的合規事項及維護。

通知稅務局業務開業： 新註冊的有限公司的商業登記證的業務性質是 Corp，公司秘書或董事需向稅務局提交已填妥的業務開業通知，填報有限公司開業日期和業務性質。

開公司銀行戶口 ：成功註冊公司後，即可預約銀行辦理開公司戶口手續，董事股東需親身到銀行開立公司戶口，這是處理公司財務的必要步驟。

製作公司綠盒： 訂製綠盒包含公司章程、法定紀錄冊、股票證書及公司印章等，用於記錄公司重要文件或簽署正式文件。

按時報稅與提交年報： 成立香港有限公司後，需要每年提交周年申報表、續領商業登記證，並獨立會計師進行審計，並向稅務局提交審計報告及報稅（提交利得稅報稅表）。

保存文件與記錄：妥善保管所有公司文件及章程、業務合同和財務紀錄，以備查核。

文章總結 :

在香港開有限公司優勢眾多，通過以上步驟及註冊流程，創業者將能在這個充滿機會的城市中開創一片新天地。

香港成立公司常見問題 (FAQ)

Q1: 香港註冊有限公司需時多久？

一般在香港註冊有限公司時間需時約8個工作天，即可取得公司名稱查冊、公司註冊證書（CI）及商業登記證（BR）。

Q2: 在香港地區註冊一間香港有限公司需要什麼條件？

基本上需要一名年滿18歲或以上的股東和董事，持護照或身份證的中國居民或海外人士均可成立香港有限公司。另外申請者必須提供一個有效香港地址作為註冊地址(不包括郵政信箱)，及委任一名通常居住於香港及有香港地址的香港居民或一間專業公司出任公司法定秘書。

Q3: 何謂公司秘書﹖

根據香港現行法例，每家有限公司必須委任最少一位公司秘書。公司秘書乃法定職位，其職責為安排會議、準備會議紀錄、提交法定檔給政府部門、確保公司符合法定要求等。據香港政府規定，所有香港有限公司必須聘用一名公司秘書，公司秘書必須由香港居民或公司擔任，方便政府聯繫和處理政府的往來文件。

商務秘書是根據客戶的需要而度身訂造的商務服務，包括接聽電話、收發傳真、代收/寄信件及小郵包等。商務秘書的優點在於能建立企業形象，等同於在香港擁有自己的員工。

Q4: 香港註冊公司名稱上有什麼限制？註冊公司名稱可否只註冊公司中文名或註冊公司英文名？

除非另行申請牌照，香港註冊公司名稱不能與已註冊公司名稱相同的名字：

註冊公司名稱不能包含「銀行」、「保險」等字眼

註冊公司名稱不能包含可能令人誤會該公司與政府有任何關係的字眼

註冊公司名稱可以只註冊公司中文名或只註冊公司英文名

註冊公司名稱如由中文字與英文字/字母組合而成，將不獲公司註冊處批准註冊公司

Q5: 虛擬辦公室如何協助公司發展業務？

虛擬辦公室無需裝修、水電網絡等開支，令企業可以專注於發展業務。使用虛擬辦公室，初創企業無需再為尋找實體辦公室以及其相關維護支出而煩惱，因此不少年輕創業者將虛擬辦公室作為辦公空間首選。選擇適合的虛擬辦公室更可以滿足你的基本需求，例如郵件處理、電話接聽和轉接服務。

