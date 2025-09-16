10.1國慶優惠 半價看電影 免費乘電車天星小輪等
開50銀行帳戶涉清洗26億黑錢 4人被捕兩人為找換店職員
不法集團開設多間空殼公司並開立數十個銀行戶口，透過頻繁交易清洗黑錢，逾一年半時間進行逾6,000宗交易，涉處理26億元可疑資金，單一最大宗涉2,600萬元。海關日前採取行動，拘捕4男女，包括集團主腦，相信已搗破一個本地洗黑錢集團。
被捕拘捕3男1女(25至56歲)，其中兩名分別53歲及56歲男子為集團主腦，報稱為公司董事；25歲男子及52歲女子為骨幹成員，在兩間找換店工作。行動中，海關突擊搜查多個住宅及商業單位，檢走一批懷疑涉案物品，包括手提電話、電腦、公司和銀行文件及銀行卡等，並已凍結被捕人士名下合共約250萬元資產。
海關年初鎖定目標不法集團並展開財富調查，發現兩名骨幹透過同一間秘書公司分別開設3間公司，報稱電子器材貿易及巿場營銷等，於2023年8月至今年1月利用3間公司，在4間銀行開設逾50個銀行戶口。集團主腦透過相關戶口進行頻繁大額交易，涉及1,800個交易對手，進行6,000宗交易，涉及可疑金額達26億元，單一最大宗達2,600萬元。海關財富調查科財富調查第二組調查主任伍思齊稱，調查發現，相關公司的登記地址並無相關營業，亦從無報關記錄，懷疑屬空殼公司。
海關分析資金流後，發現不法集團有4種洗錢手法，包括「快入快出」，存入資金後迅速轉往第三方帳戶；二是「分層交易」，如某戶口兩日內收取5筆共1,150萬元，翌日以一筆過轉出；三是「調頭式交易」，資金傳入後再轉回原帳戶；四是交易對手與公司業務不符，如交易對手為海鮮及鐘錶行業，與涉案公司有不合理交易。他指，涉案公司銀行帳戶的資金流遠高於其報稅收入，顯示交易極不相稱。
伍思齊表示，被捕人中有從事找換店，理應對反洗黑錢的法例和規定有相當認識，對相關罪行的敏感度應該高，批評屬知法犯法。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/開50銀行帳戶涉清洗26億黑錢-4人被捕兩人為找換店職員/599800?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
